Вооруженный пост бойцов теробороны или стрелков ВОХР у моста в Брянской области предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы самолеты. Борьба с терроризмом должна стать всенародной.

Ездящие в Киев европейские политики уверены, что даже случайно никогда русская армия не ударит по идущему поезду – потому что там, скорее всего, едут гражданские, дети и прочие нон-комбатанты. Потому что русские не воюют с гражданскими. А Украина – воюет.

Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют крупные и хорошо вооруженные подразделения внутри нацгвардии Украины, которые являются частными армиями и могут не подчиняться командованию ВСУ.

От доллара ждут падения на годы вперед Американский доллар продолжает катиться вниз. И это не временное падение. Доллар США вступил в период продолжительного ослабления, которое может растянуться на несколько месяцев или даже лет, сходятся во мнении финансовые аналитики как за океаном, так и в России. Кто выиграет, а кто проиграет от краха доллара на мировой торговой арене? И главное, почему для России ослабление доллара несет двойственный эффект? Подробности Перейти в раздел

Украине показали вариант сохранения независимости Меморандум, переданный Россией Украине, призван устранить первопричины конфликта и сделать невозможным его повторение. Более того, в перспективе страны могут вновь сообща развиваться, в том числе в вопросах экономики. В то же время эксперты отмечают, что украинская сторона стремится лишь к временной передышке, и в таком случае у России не останется выбора, кроме как добиться целей СВО военным путем. Подробности Перейти в раздел

Россия создает условия для военной изоляции Сум и Харькова Заметное продвижение российских войск указывает на активную фазу летнего наступления. В Сумской области почти ежедневно освобождаются новые села, противник объявил эвакуацию из более 200 населенных пунктов региона. Также происходят активные действия в ДНР, а одновременно российские дроны ведут разведку и наносят удары под Харьковом. Как говорят эксперты, кроме создания зоны безопасности в Сумской области российские войска решают сразу несколько задач. Подробности Перейти в раздел

От нового президента Польши будет тошно всем Избранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил Владимиру Зеленскому о необходимости решить «давно назревшие исторические проблемы». В его исполнении – это угроза. Победитель польских выборов обещает стать таким политиком, которого будут ненавидеть все, но в первую очередь – украинцы. Подробности Перейти в раздел

Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности Перейти в раздел