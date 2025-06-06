Дробницкий назвал ссору Маска и Трампа внутрипартийным спектаклем

Американист Дробницкий: Маск хочет растормошить Трампа начать посадки

Tекст: Анастасия Куликова

«Отличительной чертой политической культуры США является вынос всех проблем в публичное пространство. Да, были попытки разрешить вопросы в тишине кабинетов, и только после этого сообщить общественности, но, как правило, для политиков это заканчивалось печально. Яркий тому пример – Ричард Никсон», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий.

«Также стоит сделать поправку на нравы сегодняшнего века: пользователи – включая президента Соединенных Штатов и его бывшего подчиненного, одного из самых известных людей на Земле – несут в социальных сетях что угодно», – добавил он. Впрочем, по его мнению, нынешняя публичная перепалка Дональда Трампа и Илона Маска наталкивает на вопрос – почему это выплеснулось наружу только сейчас.

«Проблемы стали очевидны еще месяца полтора-два назад. Враги, что называется, обкладывают нынешнюю администрацию, а Трамп ничего не делает. Существенная часть MAGA-базы (Make America Great Again – сделаем Америку снова великой) – и речь не только о Маске, но также «ядерный» электорат и элитные группировки – недовольна такой нерешительностью лидера», – пояснил эксперт.

По мнению Дробницкого, повод к началу ссоры был несущественным, обвинения сторон – будто Маск «сошел с ума», а Трамп фигурирует в документах по делу Джеффри Эпштейна – «ерунда», а озвученные сторонами угрозы – вряд ли серьезны. «На деле вся ситуация – это начало большой внутрипартийной дискуссии MAGA-лагеря», – подчеркнул политолог.

При этом он указал, что возникает ряд теорий. Одна из них: будто конфликт – спектакль, Трамп и Маск вскоре публично помирятся, и кто-то, купивший просевшие акции бизнесмена, заработает. «В американской политике крутятся большие средства, но сейчас в Штатах решается гораздо более серьезные вещи. На кону – вопрос жизни и смерти MAGA-движения», – парировал американист.

Собеседник полагает, что более вероятной выглядит другая версия: предприниматель и его сторонники намеренно разыграли такой спектакль с тем, чтобы вывести внутрипартийную дискуссию в нужное русло. «Здесь как в бессмертной советской классике: либо я ее веду в ЗАГС, либо она меня ведет к прокурору. Дела у Трампа идут неважно. Он либо начнет предпринимать меры, либо его в политическом смысле расстреляют. То есть, Маск фактически кричит: «Шеф, все пропало!», – отметил Дробницкий.

«Поэтому единственное логичное объяснение происходящего – желание Маска растормошить Трампа, чтобы он начал посадки. Причем, речь не о Байденах. Начинать главе Белого дома стоит со своих, а именно Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), который, среди прочего, нарушил «закон Логана», – заключил эксперт.

В четверг Дональд Трамп и Илон Маск вступили в заочную перепалку. Спор начался с комментария президента США журналистам в Белом доме, а затем перешел в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) и Truth Social. Поводом для ссоры стал One Big Beautiful Bill («Один большой прекрасный билль») о налоговых послаблениях.

Ранее Макс назвал законопроект «отвратительной мерзостью» и «возмутительным свинством». Миллиардер считает, что содержащиеся в документе предложения увеличивают нагрузку на бюджет и нивелируют достижения Департамента эффективности правительства (DOGE), который он возглавлял.

«Мне всегда нравился Илон, и это всегда очень удивляет. Я бы предпочел, чтобы он критиковал меня, а не законопроект, потому что законопроект невероятен. У Илона и меня были отличные отношения. Не уверен, что так будет и впредь», – прокомментировал выпад Маска Трамп. Это заявление американский лидер сделал во время встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

После этого обмен взаимными нападками продолжился в соцсетях. Американский предприниматель написал в X, что без его поддержки Трамп не выиграл бы выборы. Тот в Truth Social назвал Маска сумасшедшим. Президент США также предложил прекратить государственные субсидии и контракты с бизнесменом, чтобы сэкономить бюджет.

В ответ Маск «сбросил самую большую бомбу» на бывшего начальника. Он заявил, что Трамп фигурирует в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, поэтому они так и не были опубликованы. Последний был обвинен в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних и организации проституции.

Трамп парировал, что Маск должен был выступить против него много месяцев назад. Он снова подчеркнул преимущества своего налогово-бюджетного законопроекта и отметил, что исправляет «беспорядок, который не создавал».

Предприниматель сообщил, что в свете заявлений об аннулировании с ним госконтрактов он начинает немедленный вывод своих космических кораблей Dragon из эксплуатации. Через несколько часов он, правда, передумал это делать.

Маск сделал репост сообщения, в котором один из пользователей X пишет, что в скандале «Трамп против Маска» ставит на последнего. Также там говорится, что Трампу нужно объявить импичмент, и заменить его должен вице-президент Джей Ди Вэнс. «Да!», – поддержал бизнесмен сообщение. Он также допустил, что тарифы Трампа вызовут рецессию уже во второй половине этого года.

Американский лидер объяснил поведение бывшего своего сотрудника тем, что тот просто устал, выдохся и перестал справляться с реальностью, в которой Трамп отобрал у него лицензию на электромобили. «Он просто сошел с ума!», – написал глава Белого дома.

В конфликт вмешался экс-советник Трампа Стив Бэннон, который в течение нескольких месяцев был одним из самых ярых критиков Илона Маска. Он призвал выдворить предпринимателя из США. «Они должны инициировать официальное расследование его иммиграционного статуса, потому что я твердо убежден, что он является нелегальным иностранцем», – сказал Бэннон.

После перепалки Трампа и Маска акции Tesla упали на 14%. По оценкам Bloomberg, состояние Маска за один день сократилось на 34 млрд долларов из-за обвала котировок производителя электрокаров. Ущерб может значительно возрасти, если американский президент прекратит государственные контракты бизнесмена, лишив компании Tesla и SpaceX части доходов.

«В 2024 году Илон Маск поставил все свое состояние в размере более 300 млрд долларов на поддержку Трампа и помощь в спасении США. Сегодня (акции) Tesla рухнули на 14%. 150 млрд долларов исчезли. 30 млрд долларов потеряны из чистого капитала Маска. Никакой страховки. Никакого страха. Только убежденность. Завтра?», – прокомментировал ситуацию глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Между тем советники Трампа запланировали телефонный разговор с Маском на пятницу, чтобы «заключить мир», сообщает Politico. В другом материале газета отмечает, что демократы задумались о налаживании отношений с миллиардером. «Я верю в искупление, и он говорит правду о законопроекте», – сказал конгрессмен Ричи Торрес. Как отмечает Politico, демократы многое бы выиграли, даже не переманив Маска на свою сторону, а добившись его нейтралитета.

По информации NBC, предприниматель после перепалки с Трампом передумал перечислять 100 млн долларов на избирательные кампании республиканцев. Как отмечает телеканал, республиканцам следует опасаться, что деньги Маска будут использованы против них, если они поддержат спорный законопроект.