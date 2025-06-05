ФСБ заявила о подрыве ж/д путей в Воронежской области

Tекст: Алексей Дегтярев

Подрыв произошел утром в четверг, детонация случилась прямо перед прохождением поезда, указало ведомство, передает РИА «Новости».

Профессиональные действия машиниста и бригады поезда позволили предотвратить повреждение состава – было совершено экстренное торможение. Благодаря этому удалось избежать человеческих жертв.

Расследуются обстоятельства произошедшего, осматривается место происшествия. В ФСБ указали, что первые признаки позволяют говорить об основаниях для возбуждения уголовного дела по статье «Терроризм».

До этого в Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД) сообщали, что на участке между Евдаково и Сагунами в Воронежской области зафиксировали повреждение железнодорожного пути. Из-за этого задерживается несколько пассажирских поездов.

Между тем крымский перевозчик «Гранд сервис экспресс» (ГСЭ) сообщил о временной приостановке движения своих поездов в Воронежской области, сообщает ТАСС.

К 13.00 мск задерживаются пять поездов. Поезд № 007/008 Петербург – Севастополь, отправлением 4 июня из Петебурга, остановлен в районе станции Евдаково, время опоздания составляет более трех часов.

Поезд № 173/174 Москва – Евпатория, отправлением 4 июня из Москвы, остановлен в районе станции Пухово, время опоздания составляет порядка трех часов. Поезд № 91/92 Москва – Севастополь, отправлением 4 июня из Москвы, остановлен в районе станции Пухово, время опоздания составляет более двух часов.

Из Крыма задерживается поезд № 17/18 Симферополь – Москва, вышедший 4 июня из Симферополя, остановился на станции Перевальск. Его время опоздания составляет более двух часов. Также там задерживается поезд № 27/28 Симферополь – Москва, вышедший 4 июня из Симферополя, он остановлен в районе станции Подгорное. Время его опоздания составляет около двух часов.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что подрывы на железных дорогах в Брянской и Курской областях были намеренным ударом Киева по гражданскому населению.

В начале июня пассажирский поезд сошел с рельсов из-за обрушения автомоста в Брянской области. СК России указал, что обрушение конструкций автомобильного моста в Брянской области и железнодорожного моста в Курской области произошло из-за подрывов. Следственный комитет квалифицировал подрывы на железной дороге как теракт.