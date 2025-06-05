Предположение, которое напрашивается в контексте неожиданных телефонных разговоров Путина с Трампом и папой римским: ответ Киеву будет столь масштабным, что о нем следует предупредить наиболее влиятельных западных лидеров.4 комментария
Повреждение пути выявлено на перегоне в Евдаково – Сагуны Воронежской области
ЮВЖД сообщила о приостановке движения поездов на перегоне Евдаково – Сагуны
На участке между Евдаково и Сагунами в Воронежской области было обнаружено повреждение железнодорожного пути, из-за чего задерживаются несколько пассажирских поездов, сообщили в Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД).
ЮВЖД в своем Telegram-канале сообщила, что движение поездов на перегоне Евдаково – Сагуны в Воронежской области приостановлено из-за повреждения одного из путей. Причины возникновения повреждения не уточняются, однако отмечается, что инцидент привел к задержкам нескольких пассажирских составов.
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