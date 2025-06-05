Повреждение пути выявлено на перегоне в Евдаково – Сагуны Воронежской области

ЮВЖД сообщила о приостановке движения поездов на перегоне Евдаково – Сагуны

Tекст: Вера Басилая

ЮВЖД в своем Telegram-канале сообщила, что движение поездов на перегоне Евдаково – Сагуны в Воронежской области приостановлено из-за повреждения одного из путей. Причины возникновения повреждения не уточняются, однако отмечается, что инцидент привел к задержкам нескольких пассажирских составов.

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