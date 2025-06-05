Предположение, которое напрашивается в контексте неожиданных телефонных разговоров Путина с Трампом и папой римским: ответ Киеву будет столь масштабным, что о нем следует предупредить наиболее влиятельных западных лидеров.4 комментария
В Воронежской области остановлены поезда из-за повреждения железнодорожного полотна
Движение нескольких поездов на юге Воронежской области было приостановлено после обнаружения повреждения железнодорожного полотна, пострадавших нет, сообщил губернатор области Александр Гусев.
О повреждении железнодорожного полотна и остановке нескольких поездов на юге Воронежской области сообщил губернатор региона, сообщается в Telegram-канале Гусева.
Инцидент произошел на одном из участков железной дороги, что вынудило временно приостановить движение поездов.
Губернатор региона подчеркнул, что в результате происшествия пострадавших нет.
Машинист пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Калининград – Адлер, первым заметил неисправность на путях и остановил состав. На данный момент поезд продолжает находиться на месте происшествия, сообщает «Вести Воронеж».
Ранее во время расследования подрыва железнодорожного моста под Брянском эксперты обнаружили не сработавшую бомбу с примерно десятью кг пластиковой американской взрывчатки С-4.
Следственный комитет квалифицировал подрывы на железной дороге в Брянской области как теракт.
Напомним, пассажирский поезд сошел с рельсов из-за обрушения в результате подрыва автомоста в Брянской области, в результате чего погибли семь человек, а более 100 получили ранения.
Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим, совершивший подрывы мостов в Брянской и Курской областях, перерождается в террористическую организацию.