Захарова раскрыла подоплеку ситуации с лишением аккредитации журналистки Би-би-си

Британская сторона предпринимает попытки увязать непродление аккредитации журналистке Би-би-си Саре Рейнсфорд с так называемым ухудшением ситуации со свободой СМИ в России, хотя это является ложью, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Британские официальные власти в лице министра по делам Европы В.Мортона и дипмиссии в Москве предпочли увязать ситуацию с непродлением журналистской аккредитации и визы корреспондента московского бюро телерадиокорпорации «Би-би-си» Сары Рейнсфорд с «усугублением ситуации со свободой СМИ в России», цинично перевернув всю ситуацию с ног на голову. Вынуждены констатировать, что эти заявления являются ложными», – написала Захарова в Telegram.

Дипломат рассказала «истинную подоплеку этой истории», которая длится еще с лета 2019 года. По ее словам, тогда журналисту российского информационного агентства и членам его семьи пришлось покинуть пределы Соединенного Королевства, так и не дождавшись продления своих виз и каких-либо объяснений причин такого отношения.

«Мы неоднократно, на различных уровнях заявляли о недопустимости подобного подхода и предупреждали, что мириться с таким положением дел не станем. Призывали пересмотреть дискриминационный подход к российскому информагентству в частности и к отечественным СМИ в целом. Указывали, что в противном случае будем вынуждены ответить аналогично. Вместо того, чтобы прислушаться к нашим настоятельным рекомендациям, в Лондоне пошли на ещё большее обострение отношений, приняв целую серию ничем не обоснованных персональных санкций в отношении граждан нашей страны», – написала она.

Захарова подчеркнула, что российская мера в отличие от британской инициативы исключительно ответная и ни к какому ущемлению свободы слова она отношения не имеет.

Дипломат также опровергла заявления Рейнсфорд о запрете навсегда возвращаться в Россию, назвав их манипуляцией. По ее словам, факт непродления ей визы является исключительно ответной мерой на шаги Лондона.

Захарова уточнила, что Рейнсфорд получит визу в том случае, если Великобритания выдаст ее российскому корреспонденту, как к этому призывала Москва.

Напомним, в пятницу было объявлено о высылке из России корреспондента Би-би-си в Москве Сары Рейнсфорд в качестве ответа на действия Британии, которая дискриминирует российские СМИ, отказывая в выдаче виз репортерам. Захарова заявляла, что российский МИД уже объяснял, почему журналисту Би-би-си не продляли визу, российское ведомство не раз предупреждало Лондон, что в ответ на «визовые издевательства» британской стороны Москва может принять ответные Меры.