Россия решила выслать журналистику Би-би-си Сару Рейнсфорд Захарова объяснила причины высылки журналистки Би-би-си из России 13 августа 2021, 16:02

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Российский МИД уже объяснял, почему журналисту Би-би-си не продляли визу, российское ведомство не раз предупреждало Лондон, что в ответ на «визовые издевательства» британской стороны Москва может принять ответные Меры, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Удивительно: на неоднократные предупреждения МИД о том, что в ответ на настоящие визовые издевательства Лондона над российским собкором в Британии будут предприняты соответствующие меры, англосаксонская медиагруппа внимание не обращала. А мы регулярно делали заявления, предлагая британцам прекратить гонения на российских журналистов», – заявила Захарова в своем Telegram-канале. Она пояснила, что Би-би-си и журналист «заняли глухую оборону», они не раскрывают ситуацию перед собственными коллегами. «С чего бы? Нет информационного повода или не тот? Вперед, не стесняйтесь», – призвала дипломат. Захарова отметила, что западные СМИ не выказывают заинтересованности в судьбе российских журналистов, которым не продляют британские или американские визы. «Могу сказать, что представителям Би-би-си, которые на днях посетили МИД, было все подробно рассказано. Так что им должно быть, что сказать», – заключила представитель МИД. Напомним, в пятницу было объявлено о высылке из России корреспондента Би-би-си в Москве Сары Рейнсфорд в качестве ответа на действия Британии, которая дискриминирует российские СМИ, отказывая в выдаче виз репортерам.

Обнимавшаяся с Ласицкене украинка заявила о «российско-украинской войне» 12 августа 2021, 21:41

Фото: Li Ming/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которую начали травить за совместное фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене, заявила, что верна Украине и что «враг готов на все». «Спасибо всем за теплую встречу на Родине! Я представляю Украину на международном уровне с 2017 года. Горжусь тем, что поднимаю наш флаг и пою наш гимн. Уважаемые соотечественники, я знаю, что мое фото с российской спортсменкой вызвало большой резонанс. Хочу объяснить, что произошло. Выступить на Олимпиаде – мечта и смысл всей жизни каждого спортсмена! Словами не передать эмоции в момент, когда моя мечта сбылась! Мне покорилась не только высота, но и олимпийская медаль! Я была в восторге от победы. В такие минуты хочется обнять весь мир», – написала девушка на своей странице в Facebook. Магучих отметила, что для нее честь быть в рядах Вооруженных сил Украины, «которые защищают страну в российско-украинской войне». «Уважаю наших воинов, которые дают всем нам возможность работать, тренироваться, жить мирной жизнью! Я верна Украине. Понимаю, что произошло. Хочу призвать всех быть осторожными, потому что враг готов на все. Для меня это опыт, который делает меня сильнее. Впереди - новые старты, наши новые победы. Я готова к ним. Спасибо за поддержку!» – заключила спортсменка. Напомним, Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с Ласицкене. После этого минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Депутат Верховной рады Жан Беленюк высказался в поддержку Магучих. НОК Украины также осудил травлю Магучих. Сама Магучих заявила, что в совместном фото с российской спортсменкой, из-за которой ее затравили в соцсетях, было сделано «без политики». Тренер легкоатлетки заявила, что травля в социальных сетях стала для Магучих серьезным стрессом. В Совфеде заявили о подготовке Западом почвы для массовых беспорядков после выборов 12 августа 2021, 19:30 Текст: Елена Мирошниченко

«На Западе готовят почву для попыток организации массовых противоправных акций после выборов в Государственную думу», – прокомментировала доклад Amnesty International о «праве на свободу собраний в России» член Комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева. «Цель такой неприкрытой попытки вмешаться в наши внутренние дела понятна из самого текста доклада. Запад пытается давить на Россию, чтобы облегчить себе задачу по организации массовых беспорядков после завершения выборов. На это, например, прямо указывает требование отменить любые ограничения на финансирование протестов, в том числе иностранными агентами и иностранными гражданами. В открытую признаются, что намерены платить за организацию таких протестов и другие политические акции», – приводятся ее слова в телеграм-канале комиссии. По ее словам, «один из авторов доклада, Петер Франк, в комментарии для Deutsche Welle откровенно говорит, что после выборов в России возможны протесты. Получается, что в «Эмнести» уже знают о готовящихся на Западе планах и предлагают России фактически отменить любое регулирование массовых акций, чтобы расчистить дорогу для инспирированных из-за рубежа беспорядков». «Россия не позволит диктовать себе, каким образом ей реализовывать свою внутреннюю и внешнюю политику. Любые попытки инспирировать протестные акции из-за рубежа, включая организационную и финансовую помощь радикалам, будут немедленно пресекаться», – подытожила член Комиссии. Ранее глава мониторинговой группы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Владимир Джабаров заявил, что рабочая группа зафиксировала продолжение целенаправленных попыток Запада вмешаться в подготовку и проведение выборов в Государственную думу в России. Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Эксперт: Действия российского посла выявили у Ирана комплекс неполноценности 12 августа 2021, 18:55

Фото: russianembassytehran/Telegram

Текст: Елена Лексина

Острая реакция иранских властей на фотографию российского посла в компании с британским коллегой свидетельствует о комплексе неполноценности Тегерана, сказал газете ВЗГЛЯД историк Владимир Сажин. Ранее МИД Ирана вызвал российского посла в Тегеране Левана Джагаряна после обнародования снимка, что вызвало неоднозначную реакцию Исламской Республики. «Эта волна критики иранцев, конечно, связана с Тегеранской конференцией 1943 года, когда лидеры СССР, Великобритании и США проводили совещание о будущем Европы и послевоенном устройстве мира», – полагает научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Владимир Сажин. По его словам, к тому времени в Иране находились советские, британские и частично американские войска. «Это было сделано во многом для того, чтобы ликвидировать нацистскую базу, которая там разрасталась. Кроме того, страны – лидеры антигитлеровской коалиции использовали территорию Ирана как путь для ленд-лиза, осуществляя поставки продовольствия, военной техники в сражающийся Советский Союз», – напомнил он. Тем не менее, по словам эксперта, в последние годы в Иране сложилось негативное отношение к ситуации в стране во время Второй мировой войны. «Они называют этот период оккупацией, которая привела к плачевным последствиям для Ирана. Хотя все было наоборот – советские и британские войска во многом спасли страну», – подчеркнул востоковед. «Насколько я понимаю, российский посол в Тегеране принимал нового посла Британии. Это обычная дипломатическая вежливость. И, конечно, российский посол не мог не показать ему то самое историческое место, где проводили свою работу в 1943 году лидеры СССР, Британии и США», – рассказывает Сажин. Иосиф Сталин, президент США Франклин Д. Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль – слева направо, на Тегеранской конференции (фото: общественное достояние) «Если внимательно посмотреть на фотографию, то мы увидим, что слева сидит наш посол, справа – посол Британии, а между ними стоит свободное кресло. Точно в таком же порядке сидели в 1943 году Сталин, Рузвельт и Черчилль. Конечно, это не понравилось иранцам», – считает эксперт. По мнению политолога, такая острая реакция – свидетельство «комплекса неполноценности со стороны иранцев». «Никаких протокольных ошибок со стороны нашего посла допущено не было. Я уже не говорю о том, что фото было сделано на российской территории, так как это территория посольства. Там посол может делать все, что он хочет – принимать тех, кого он желает, фотографировать и так далее. Поэтому это недружелюбный жест со стороны иранских властей. Я думаю, что Москва должна на это как-то ответить, потому что таким образом иранские власти, во-первых, принижают значение победы во Второй мировой войне, а во-вторых, преуменьшают важность конференции, которая во многом решила и судьбу войны, и послевоенного устройства мира», – подытожил Сажин. Ранее российское посольство сообщило, что российского посла в Тегеране Левана Джагаряна пригласили в МИД Ирана из-за его фотографии с британским послом, вызвавшей неоднозначную реакцию с иранской стороны. В дипмиссии отметили, что российский дипломат выразил сожаление в связи с недопониманием, возникшим из-за публикации. Беседа проходила в дружественной атмосфере, иранской стороне были даны все необходимые разъяснения. Напомним, критику вызвало фото Левана Джагаряна с новым послом Британии в Тегеране Саймоном Шерклиффом «на исторической лестнице, где проходила Тегеранская конференция в 1943 году». Так, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что увидел крайне неуместную фотографию. «Надо ли напоминать всем, что август 2021 года – это не август 1941 года и не декабрь 1943. Иранский народ показал, в том числе во время переговоров по СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе), что его судьба НИКОГДА не может зависеть от решений иностранных посольств или держав», – сказал Зариф. В свою очередь председатель парламента Ирана Мохаммад Бакер Галибаф в Twitter пригрозил России и Британии «решительным дипломатическим ответом», если послы двух стран не извинятся за публикацию. Посольство России заявило, что публикация не была сделана с «антииранским» посылом. «Единственный смысл у этой фотографии – отдать дань совместным усилиям союзных государств в борьбе против нацизма во время Второй мировой войны. Иран – наш друг и сосед, и мы продолжим укреплять отношения, основанные на взаимном уважении», – говорится в сообщении. Ранее посол в Тегеране Леван Джагарян рассказал, почему отношения России и Ирана «развиваются по восходящей последние несколько лет». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Женщине оторвало ноги в результате взрыва в маршрутном автобусе в Воронеже 12 августа 2021, 22:11 Текст: Антон Антонов

Взрыв произошел в маршрутном автобусе в Воронеже, пострадали 12 человек, сообщили на станции скорой помощи. Сообщается, что около 21.24 мск произошел «взрыв ПАЗика». Как сообщили в экстренных службах, три человека направлены в больницу, «остальных осматривают бригады». «У женщины ампутация нижних конечностей», – приводит РИА «Новости» текст сообщения. Как передает ТАСС, в городской станции скорой помощи заявили: «12 пострадавших ориентировочно». До этого дежурный сообщил, что «двое доставлены в больницу скорой медицинской помощи, двое – в ожоговый центр областной больницы». В результате происшествия автобус ПАЗ полностью сгорел, возгорание ликвидировано. По предварительным данным, взорвалось газовое оборудование. Источник «Интерфакса» в службе скорой помощи сообщил, что «газовые баллоны были установлены на крыше» кустарным способом. «Произошла утечка и прогремел взрыв», – сказал он. РЕН ТВ публикует кадры с места ЧП. Участника Олимпиады Полянского заподозрили в использовании допинга 13 августа 2021, 01:43

Фото: Телевидение Олимпийского

Комитета России/Youtube

Текст: Антон Антонов

Допинг-тест российского триатлониста Игоря Полянского, который участвовал в Олимпиаде, показал положительный результат на эритропоэтин, сообщила Международная федерация триатлона. Пробу взяли в июле во Владивостоке, где россияне готовились к Олимпиаде в Токио. Полянский может запросить анализ пробы B и оспорить временное отстранение в Спортивном арбитражном суде. Аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством лаборатория сообщила федерации о результатах теста россиянина 5 августа. Полянскому 31 год. На Олимпиаде в Токио он занял 43-е место, передает ТАСС. Федерация триатлона России сообщила, что «придерживается политики нулевой терпимости в отношении нарушений антидопинговых правил». Указывается, что «уже по результатам первой пробы атлет будет отстранен от соревнований», будет «проведено расследование, в том числе в отношении тренеров спортсмена». Напомним, главный врач команды, директор Центра спортивной медицины ФМБА Андрей Жолинский рассказал о допинг-контроле на Олимпиаде и сообщил, что на Играх в Токио все допинг-тесты, которые сдали российские спортсмены, показали отрицательный результат. Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс также заявлял, что МОК не нашел у российских атлетов положительных допинг-тестов. На ваш взгляд Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио? Полностью доволен

Скорее доволен

Скорее не доволен

Полностью разочарован

Не следил за их выступлением

Причиной взрыва автобуса в Воронеже назвали газовый баллон у пассажирки 13 августа 2021, 11:26

Фото: Кристина Бражникова/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

По предварительным данным, у одной из пассажирок автобуса в Воронеже мог взорваться газовый баллон, сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, взорвался баллон для газовой горелки модели Primus, который везла одна из пассажирок, передает «Лента.ру». На месте взрыва не найдены поражающие элементы, также не обнаружены проникающие отверстия в автобусе. Водитель автобуса, в котором произошел взрыв, рассказал подробности происшествия, передает 5-tv.ru. «Газ был? Не было. Он дизельный. Нарушения какие-то были? Не знаю, при мне ничего не выявлялось. Я не знаю, там нечему взрываться (...) Колесо взрывается, у меня на других автобусах бывало такое – хлопнуло, ну там максимум защиту разорвет. Все, а такого не было ничего. А тут с пламенем прямо, видео все шлют, смотрели все. Чего мне теперь смотреть его?» – рассказал мужчина. Он отметил, что если бы на его автобус поставили какое-то оборудование, то он бы знал об этом, скрывать бы не стал. «Что с ним делалось – я знал. Потому что я, например, работаю, и какую-то неисправность нашел, то звоню, давайте устранять, поехали, исправили, устранили. Течь, например. У нас нигде не капало даже, не текло. Он у нас полностью сухой. Вакуум такой, что крышу сорвать, как бумажку оторвало крышу. Взрыв был в задней части, возле арки левого колеса, там. Заднее колесо, там две сидушки, они стоят так спиной друг к другу. Получается, когда лицом сидишь, там случилось. Уши звенят, но вроде ничего», – отметил водитель, добавив, что камер в салоне автобуса не было После ЧП, признался мужчина, он помогал пострадавшим людям, выводил их из автобуса, использовал аптечку, носил воду. Материалы, изъятые с места взрыва, в данный момент изучают взрывотехники ФСБ и криминалисты Следственного комитета, передает ТАСС со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК). При координации оперативного штаба НАК продолжается установление всех обстоятельств взрыва и поиск причастных к произошедшему. Напомним, накануне взорвался маршрутный автобус ПАЗ. Всего после инцидента в больницы областного центра доставили 19 человек. Число жертв выросло до двух человек. Следователи не исключали возможность незаконного переоборудования на газовое топливо в качестве причины инцидента, хотя представитель перевозчика заявлял, что компания использует транспорт исключительно на дизельном топливе. Подозрительных предметов на месте инцидента не обнаружили. Открыто уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан. Автоэксперт Алексей Тимохов в комментарии газете ВЗГЛЯД оценивал версии причин взрыва. В США назвали условия для «вторжения» России в Прибалтику 13 августа 2021, 08:34 Текст: Наталья Ануфриева

Успех гипотетического вторжения России в Прибалтику будет зависеть от захвата данного региона «менее чем за сто часов» – до того, как НАТО успеет дать адекватный ответ, считает обозреватель американского журнала National Interest Себастьен Роблин. Роблин заявил, что данный сценарий, который он, впрочем, оценивает как маловероятный, подразумевает проход через Сувалкский коридор – участок границы между Польшей и Литвой шириной в сорок миль. На его взгляд, эта «брешь» может стать «ахиллесовой пятой» НАТО при вооруженном конфликте с Москвой, передает РИА «Новости». «Россия попытается вторгнуться в Прибалтику только в том случае, если почувствует отсутствие возможностей и решимости у НАТО», – утверждает он. Обозреватель также считает, что Россия может атаковать Сувалкский коридор с нескольких направлений, чтобы перерезать колонны войск Североатлантического альянса, которые отправят на помощь странам Балтии. «Москва будет делать ставку на то, что страны Западной Европы не захотят рискнуть ядерной войной, чтобы освободить уже завоеванные страны Балтии», – подчеркнул Роблин. Публицист заключил, что укрепление обороноспособности Сувалкского коридора путем размещения там дополнительных сил НАТО сможет снизить риск разрушительной войны с Россией. Ранее Себастьен Роблин допустил «осаду и физическую оккупацию» Калининграда в случае вооруженного конфликта с Россией. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россия решила выслать журналистику Би-би-си Сару Рейнсфорд 13 августа 2021, 14:10

Фото: BBC News/YouTube

Текст: Наталья Ануфриева

В качестве ответа на действия Великобритании, которая дискриминирует российские СМИ, отказывая в выдаче виз репортерам, Россия высылает корреспондента Би-би-си в Москве Сару Рейнсфорд. Bloomberg со ссылкой на сообщение в эфире телеканала «Россия 24» сообщает, что виза журналистки не была продлена, и ей придется уехать до конца действия визы, 31 августа, передает «Коммерсант». Рейнсфорд ведет репортажи для Би-би-си из России, Турции, Испании и с Кубы. Bloomberg не уточняет, о какой дискриминации российских СМИ в Британии идет речь. В 2019 году Лондон отказал в визе нескольким российским журналистам без объяснения причин, тогда одному из корреспондентов не продлили визу, а второму – не выдали. Предполагается, что ситуация с журналисткой иллюстрирует сложившиеся отношения России с Западом. Последний раз Россия высылала британского корреспондента The Guardian Люка Хардинга в 2011 году. Отмечается, что в 2018 году «Радио Свобода*» (внесено в России в реестр СМИ-иноагентов – прим. ВЗГЛЯД) сообщало, что Рейнсфорд в одном из своих репортажей заявила о слежке за журналистами Би-би-си со стороны неизвестных лиц: по ее словам, за съемочной группой в течение всего времени пребывания в Нижнем Новгороде якобы следовали от одной до трех машин. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД МВД России закрыло въезд в Россию оскорбившему русских экс-послу Азербайджана 12 августа 2021, 20:56

Фото: кадр из видео

Текст: Елена Мирошниченко

МВД России запретило въезд в Россию на 50 лет экс-послу Азербайджана в Белоруссии Исфандияру Вагабзаде, который публично оскорбил русских. «Сегодня в соответствии с подпунктом 1 части первой статьи 27 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» приняты решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию сроком на 50 лет гражданину Республики Казахстан Куату Ахметову и гражданину Азербайджанской Республики Исфандияру Вагабзаде, которые допустили публичные высказывания в сети Интернет, разжигающие межнациональную рознь», – говорится на сайте МВД. В МВД напомнили, «что иностранные граждане, призывающие к деструктивным действиям в отношении Российской Федерации, ее жителей и соотечественников, проживающих за рубежом, не будут допускаться на территорию страны в связи с тем, что их нахождение в России может угрожать общественному порядку и безопасности». Напомним, бывший чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана, доктор филологических наук и профессор Исфандияр Вагабзаде направил видеообращение к главе ЛДПР Владимиру Жириновскому, в котором позволил себе грубые высказывания не только в адрес оппонента, но и в целом «русской нации», в том числе о «вони на весь мир». В ответ Жириновский пообещал, что не оставит это безнаказанным. «Мы направим жесткое письмо главе Республики Азербайджан с требованием возбудить уголовное дело. Это оскорбление чудовищно. Это средневековье», – сказал лидер ЛДПР. Депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков, со своей стороны, пояснил, что «Вагабзаде в Баку – никто. И его заявления для властей не имеют никакого значения». В интервью газете ВЗГЛЯД депутат выразил уверенность в том, что оскорбительные высказывания бывшего дипломата никоим образом не скажутся на отношениях Баку и Москвы. Названа основная версия взрыва автобуса в Воронеже 13 августа 2021, 09:44

Фото: РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Причиной взрыва автобуса в Воронеже могло стать незаконное переоборудование на газовое топливо, сообщили источники в правоохранительных органах. Перевозчик, которому принадлежал взорвавшийся автобус, уже попадался на незаконном переоборудовании транспорта: в 2017 году проверка показала, что в одном автобусе было установлено газобаллонное оборудование без разрешения ГИБДД. Следователи не исключают возможность незаконного переоборудования на газовое топливо, хотя представитель перевозчика заявлял, что компания использует транспорт исключительно на дизельном топливе, передает RT в Telegram. Представитель перевозчика также заявил, что «автобус был технически исправен», передает РИА «Новости». Между тем сообщается, что по документам о 47 проведенных МВД, Минтрансом, Ространснадзором, Роспотребнадзором проверках ООО «АТП-1» проверках с 2015 по 2021 год были обнаружены 19 нарушений, включая установку газового оборудования. В марте 2021 года сотрудники ГИБДД установили: автобусы не оснащены медицинскими аптечками, а на некоторых установлены шины с разным рисунком протектора, что влияет на безопасность движения. В 2020 году инспекторы также нашли ряд нарушений, при которых запрещается эксплуатация автобусов: в салонах не было огнетушителей, не работали внешние световые приборы, звуковой сигнал. Кроме того, на двух машинах не было пробки топливного бака газобаллонного оборудования. В 2017 году проверка показала, что в одном автобусе было установлено газобаллонное оборудование без разрешения ГИБДД. В свою очередь в департаменте здравоохранения по Воронежской области сообщили, что четверо из 18 пострадавших в результате взрыва находятся в реанимации, передает ТАСС. «Состояние троих людей тяжелое, они находятся в реанимации в БСМП № 1. Еще двоих доставили в ожоговое отделение ВОКБ № 1, из них один пострадавший с ожогами первой-второй степени находится в реанимации в тяжелом состоянии, одному человеку с поверхностными ожогами оказали всю необходимую помощь амбулаторно, госпитализация не потребовалась», – сообщили в департаменте. Всего после инцидента в больницы областного центра доставили 19 человек. Лечение в медучреждениях проходят 14 человек, состояние девяти из них оценивается как средней степени тяжести. Одна женщина умерла, четверым в удовлетворительном состоянии госпитализация не потребовалась. Напомним, накануне взорвался маршрутный автобус ПАЗ. Уже высказывалось предположение о том, что мог взорваться газ, однако местные власти сообщали, что автобус работал на дизельном топливе, на нем не было газового оборудования. Подозрительных предметов на месте инцидента не обнаружили. Открыто уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан. Губернатор Воронежской области Александр Гусев, приехавший на место ЧП, выразил сочувствие всем пострадавшим и пообещал, что им окажут помощь. Также он поручил проверить автопарки всех пассажирских перевозчиков Воронежа. Прокуратура начала проверку. Пятилетняя девочка и несколько взрослых погибли в результате стрельбы в Англии 13 августа 2021, 01:54 Текст: Антон Антонов

В результате стрельбы в английском Плимуте несколько человек погибли, сообщает полиция. По информации СМИ, произошел «семейный конфликт». Местный парламентарий Джонни Мерсер заявил, что стрельба не связана с терроризмом. Daily Mail пишет, что одной из жертв стрельбы стала пятилетняя девочка. Издание Guardian сообщало, что причиной инцидента стал «семейный конфликт». Сообщается, что среди погибших несколько родственников стрелявшего мужчины, в том числе его мать, передает РИА «Новости». Женщина, проживающая рядом с местом инцидента, рассказала, что стрелок «вышиб» дверь в доме и застрелил пятилетнюю девочку и ее мать. После этого, по ее словам, он скрылся с места преступления и во время бегства ранил или убил двух местных жителей, выгуливавших собак. Полиция сообщает, что вечером 12 августа «поступил вызов в связи с серьезным происшествием с использованием огнестрельного оружия». На вызов прибыли полиция и медики. «Несколько человек на месте происшествия убиты, еще нескольким пострадавшим оказывается помощь», – приводит ТАСС текст сообщения. Sky News передает со ссылкой на высокопоставленный источник, что преступник не представляет опасности. Сообщается, что он получил огнестрельное ранение и, скорее всего, мертв. При этом пока не ясно, был ли он обезврежен полицией. Позднее полиция графств Девон и Корнуолл сообщила о «шести жертвах, включая подозреваемого». На месте погибли «два лица женского пола и двое мужского», вероятный стрелок «также скончался на месте происшествия». Еще одна жертва стрельбы умерла в больнице. По данным Reuters, это первое массовое убийство с применением огнестрельного оружия в Великобритании за последние 11 лет. Объявлено о визите Меркель в Москву и Киев 13 августа 2021, 13:07

Фото: dpa/picture-alliance

Текст: Дмитрий Зубарев

Ангела Меркель посетит Россию 20 августа, сообщил на брифинге официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. «В пятницу 20 августа канцлер посетит Москву, подробности программы мы сообщим вам в начале следующей недели, но очевидно, что она (Меркель) встретится с президентом (Путиным)», – передает РИА «Новости» слова Зайберта. «Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов», – уточнили в пресс-службе Кремля. Он добавил, что Меркель 22 августа посетит Украину. Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что 22 августа Меркель планирует посетить Киев, запланирована ее встреча с президентом страны Владимиром Зеленским, где будут обсуждаться гарантии Германии в случае запуска проекта «Северный поток – 2», а также ситуация в Донбассе. США резко снизили прогнозы по урожаю пшеницы в России 13 августа 2021, 10:39 Текст: Евгения Шестак

Минсельхоз США в августовском прогнозе резко снизил оценку урожая пшеницы в России в 2021-2022 сельскохозяйственном году – на 12,5 млн тонн ниже в сравнении с предыдущим месяцем. По оценке министерства в этом сезоне (то есть в 2021 календарном году) урожай пшеницы должен составить 72,5 млн тонн, тогда как июльская оценка составляла 85 млн тонн. Прогноз по экспорту пшеницы снижен до 35 млн тонн с 40 млн, передает РИА «Новости». Оценка Минсельхоза США по экспорту пшеницы из Соединенных Штатов – 24,5 млн тонн (прогноз сохранен), из стран Евросоюза – 35 млн тонн (оценка повышена с 34 млн тонн). Также министерство оценивает урожай пшеницы в ЕС в сезоне 2021-2022 годов в 138,6 млн тонн (прогноз повышен с 138,2 млн тонн), в США – 46,179 млн тонн (оценка снижена с 47,519 млн тонн). Глобальное производство пшеницы в текущем сезоне может составить 776,909 млн тонн против 775,839 млн в текущем сезоне. Ранее источник в кабмине сообщил, что российское правительство не собирается отменять «зерновой демпфер» и экспортную пошлину на вывоз из России зерновых культур, более того, федеральный бюджет на 2022 год уже составляется с учетом действия пошлины. Опубликовано видео взрыва автобуса в Воронеже 12 августа 2021, 23:29

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Антонов

Автобус, в котором произошел взрыв в Воронеже, работал на дизельном топливе, на нем не было газового оборудования, сообщил замглавы городского управления транспорта Максим Захаров. Видеозапись взрыва появилась в Сети. Запись велась на видеорегистратор машины, стоявшей за взорвавшимся автобусом. На записи длиной чуть более одной минуты зафиксирована яркая вспышка в стоящем на остановке автобусе, сам взрыв, от которого вылетают стекла автобуса и деформируется крыша. В следующие секунды люди выходят из автобуса, горожане бегут к ним на помощь, передает РИА «Новости». Захаров пояснил, что «это был маршрутный автобус 10А, он не имел газового оборудования, это дизельный автобус». Источник ТАСС уточнил, что возгорания после взрыва не было. Представитель Центра медицины катастроф сообщил, что «14 человек доставлены в областную больницу № 1 и больницу скорой медицинской помощи, предварительно, четверо в тяжелом состоянии: двое в ожоговом отделении и двое с другими травмами». Кроме того, «на месте еще работают бригады скорой помощи». Дежурная городской службы скорой медицинской помощи сказала, что девять человек из числа пострадавших направлены в больницу скорой помощи. Прокурор Ленинского района Воронежа Юрий Бурсов в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что в момент взрыва в автобусе «находилось 35 пассажиров, все сидячие места были заняты». Прокурор также уточнил, что инцидент произошел в 21.10 мск. Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что открыто уголовное дело. Глава СК Александр Бастрыкин «поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате». По его поручению в Воронеж направлены опытные криминалисты и следователи центрального аппарата для оказания практической помощи. Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил проверить все автопарки города. Мэр Воронежа Вадим Кстенин рассказал, что сотрудники управления транспорта администрации города будут выведены на постоянное дежурство на все маршруты общественного транспорта для проверки подвижного состава. Напомним, представитель городской службы скорой медицинской помощи сообщил, что одна из пострадавших находится «в крайне тяжелом состоянии, у нее травматическая ампутация обеих голеней». Источник заявлял, что «газовые баллоны были установлены на крыше» автобуса кустарным способом. США отправят в Кабул 3 тыс. военных для эвакуации посольства 13 августа 2021, 04:25

Фото: Robyn Haake/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В ближайшие дни в Кабул прибудет около 3 тыс. военных США для эвакуации американских дипломатов из Афганистана, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Кроме того, Великобритания направит около 600 военных в Афганистан для содействия эвакуации своих граждан. Кирби сообщил, что у США «более 650 военных в Кабуле», еще 3 тыс. «к ним присоединятся». США направят в Кабул два батальона морпехов и батальон из состава сухопутных сил. Ожидается, что это будет «очень временная миссия для очень конкретной цели». При этом она увеличит американское военное присутствие до уровней, превышающих численность контингента США на момент объявления о завершении операции в Афганистане. Кроме того, в Кувейт прибудет бригадная тактическая группа, которая обычно насчитывает 4 тыс. человек. Еще 1 тыс. человек из состава ВВС – «инженеры, медицинский персонал, военная полиция и так далее» – будет в Катаре содействовать вывозу афганских переводчиков, передает РИА «Новости». Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заверил, что военных в Кабул направят «с одной и только одной целью – помочь сокращению гражданского присутствия» США в Афганистане. Он призвал не рассматривать переброску контингента как продолжение военной миссии. Кирби заявил, что после завершения миссии по сокращению дипперсонала в Кабуле «менее тысячи американских солдат останутся на земле, чтобы поддержать дипломатическое присутствие». Кирби также сказал, что «это не миссия НАТО», но американский контингент готов оказать помощь союзникам, если те решат вывозить свой гражданский персонал из Афганистана. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что «утвердил развертывание дополнительного военного персонала для поддержки дипломатического присутствия в Кабуле, оказания помощи гражданам Великобритании при выезде из страны и поддержки переселения бывших афганских сотрудников, которые рисковали своей жизнью, служа вместе» с британцами. Развертывание дополнительных сил он объяснил «ростом насилия и быстрым ухудшением ситуации с безопасностью» в Афганистане. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин провели переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани и проинформировали его о выводе гражданских работников США из Кабула, а также вновь подтвердили приверженность мирному урегулированию, сообщил госдепартамент. Напомним, посольство США в Афганистане призвало американцев немедленно покинуть республику. Госдеп сообщил об эвакуации «значительного числа» сотрудников американского посольства в Кабуле. Разведка США предсказала захват Кабула боевиками движения «Талибан» (запрещено в России) уже через месяц.