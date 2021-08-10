В Сан-Марино выявили почти 100% эффективность «Спутника V»

У более чем 99% участников исследования властей Сан-Марино и римского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани появились антитела к коронавирусу после второй дозы российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил представитель Института по социальной безопасности республики Франко Кавалли.

«Исследование, которое проводится совместно с институтом имени Ладзаро Спалланцани, направлено на изучение эффективности вакцины. В Сан-Марино исследования пока сосредоточены на измерении уровня антител через 21 день после введения первой дозы, а затем через 21 день после введения второй дозы [вакцины]», – цитирует ТАСС Кавалли.

По его словам, предварительные результаты на основе данных более чем 5 тыс. человек показывают, что после второй дозы у более чем 99% участников исследования выработались антитела. Он подчеркнул, что теперь римскому институту «предстоит провести качественный анализ этих антител».

Кавалли добавил, что «Спутником V» вакцинированы почти 20 тыс. жителей Сан-Марино (примерно 2/3 населения). «К 19 927 лицам можно добавить 840 иностранных туристов, которые приехали привиться из разных стран мира», – сказал он.

По его словам, были случаи заражения коронавирусом в промежутке между первой и второй дозами, а также сразу после второй дозы. «Однако пока у нас нет точных данных на этот счет. И мы знаем, что аналогичные случаи были и с вакциной Pfizer», – добавил Кавалли.

Ранее глава минздрава Сан-Марино Роберто Чаватта заявил, что некие политические факторы влияют на то, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) все еще не одобрило российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Республика Сан-Марино одобрила применение вакцины «Спутник V» в феврале 2021 года. Ранее РФПИ заявлял, что применение «Спутника V» позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус.