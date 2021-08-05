Выручка производителя вакцины от COVID Moderna выросла в 65 раз Глава минздрава Сан-Марино счел политическим фактором неодобрение «Спутника V» в ЕС 5 августа 2021, 20:35 Текст: Вера Басилая

В вопросе того, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) все еще не одобрило российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» есть некие политические факторы, считает глава минздрава Сан-Марино Роберто Чаватта. «Я думаю, здесь присутствуют какие-то политические факторы. Сейчас мы ждем одобрения [«Спутника V»] ЕМА. Думаю, возникли какие-то трудности с данными, с исследованием этой вакцины, но, повторюсь, по-моему, она обладает самой высокой эффективностью среди всех имеющихся в мире вакцин», – цитирует RT Чаватту. По словам главы Минздрава, у привившихся российской вакциной граждан Сан-Марино возникли некоторые проблемы с передвижением по Италии. «Наш зеленый пропуск [сертификат о вакцинации] признается в ЕС, но только для граждан Сан-Марино, которые вакцинировались Pfizer. Поэтому те, кто привился «Спутником V», – а это около 94% нашего населения испытывают сложности с въездом в Италию и пользованием услугами на ее территории, скажем, посещением баров или ресторанов. Сейчас мы работаем с итальянским правительством над поиском решения этой проблемы». Согласно данным ВОЗ, по состоянию на четвертое августа в Сан-Марино с третьего января 2020 года было зафиксировано 5 178 случаев заражения, 90 человек умерли. Ранее РФПИ назвал фейком новость о проблемах с регистрацией «Спутник V» в Европе. В то же время министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия видит необоснованные нападки стран Запада на российские вакцины, при этом у представителей ЕМА нет замечаний к вакцине «Спутник V» и ее эффективности. Стало известно, что Европейская комиссия признает сертификаты о вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино, где широко используется российская вакцина «Спутник V». Позже в ЕК объяснили, что значит признание ЕС COVID-сертификатов третьих стран.

Украина ужесточила правила въезда для россиян 5 августа 2021, 08:18

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Украина из-за коронавируса ужесточила правила въезда для граждан, которые прибывают из России и Индии, для них вводится режим самоизоляции, если они находились в этих странах последние семь дней до пересечения украинской границы. Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что на Украине снова вводится обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию для въезжающих в страну непривитых граждан, передает РИА «Новости». По его словам, иностранцы для беспрепятственного въезда на территорию страны должны пройти полный курс вакцинации от COVID-19, а граждане Украины – получить хотя бы одну прививку. «Иностранцы должны иметь негативный результат теста, страховой полис. В случае отсутствия полного курса вакцинации у иностранца или хотя бы одной прививки для граждан Украины, при пересечении границы будет предложено установить приложение «Дій дома». Это приложение начнет контролировать самоизоляцию через 72 часа», – сказал министр. При этом в случае получения негативного результата теста на коронавирус граждане смогут завершить самоизоляцию. Ранее руководитель бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на Украине Ярно Хабихт заявил, что новая вспышка эпидемии коронавируса ожидается на Украине в конце августа – начале сентября. Накануне исследование центра «Социальный мониторинг» показало, что большая часть украинцев считают проваленной кампанию вакцинации, проводимую киевскими властями. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Ученые обнаружили указывающий на риск развития смертельного осложнения COVID-19 маркер 5 августа 2021, 18:10

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Предсказать вероятность развития опасного осложнения COVID-19 – цитокинового шторма – можно по уровню в крови белка галектина-9, чем его больше, тем выше вероятность негативных последствий, к такому выводу пришли ученые, чья работа опубликована в журнале mBio. Ученые Университета Альберты в Канаде определили, что в плазме крови заболевших коронавирусом серьезно повышается уровень белка галектина-9 (Gal-9), который участвует в процессе высвобождения цитокинов и развитии главного смертельного осложнения инфекции – цитокинового шторма. Как выяснили авторы работы, чем его больше, тем выше вероятность развития опасной иммунной реакции. Исследователи считают, что по уровню галектина-9 можно с точностью 95% отличить инфицированного SARS-CoV-2 от здорового. «Наши результаты предполагают, что Gal-9 является важным фактором, способствующим синдрому высвобождения цитокинов. Следовательно, подваление активности Gal-9 может служить полезным терапевтическим подходом, подавляя гипериммунную активацию у пациентов с COVID-19», – говорится в работе, пишет Dоктор Питер. Исследователи измерили уровень белка галектина в плазме 120 зараженных коронавирусом пациентов и 59 здоровых. Выяснилось, что у инфицированных он значительно выше по сравнению с контрольной группой. Также они сравнили уровень этого белка у пациентов с разной степенью тяжести болезни: у тяжелых он был намного выше, чем у легких. Большой разницы между мужчинами и женщинами по концентрации белка ученые не обнаружили: ни в целом, ни при разделении по тяжести течения инфекции. Кроме того, выяснилось, что в разные периоды болезни уровень меняется – он постепенно снижается ближе к выздоровлению. В работе отмечается, что повышение уровня Gal-9 в плазме ранее уже было обнаружено у пациентов с другими вирусными инфекциями – превышение нормы бывает при ВИЧ, вирус-ассоциированной карциноме, гепатитах B и C, лихорадке денге. Однако у заболевших коронавирусом он повышался еще значительнее. Ранее международная группа ученых обнаружила брешь в геноме COVID-19, получив шанс на создание эффективного лекарства. Иммунолог рассказал о влиянии температуры после вакцинации на антитела 5 августа 2021, 09:20 Текст: Наталья Ануфриева

Считается, что высокая температура после вакцинации от коронавируса говорит об эффективности иммунного ответа, однако это не всегда так, заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. Крючков отметил, что повышение температуры после прививки от коронавируса – не единственное из возможных ранних поствакцинальных проявлений, это могут быть и «уплотнение в месте инъекции, а также повышенная температура тела, общая слабость и недомогание, то есть классические проявления ОРВИ», передает радио Sputnik. «Все эти симптомы связаны с активацией неспецифического иммунитета и со способностью иммунной системы отвечать на такие внешние неспецифические стимулы», – пояснил иммунолог. При этом напрямую данные явления не свидетельствуют об активности формирования иммунного ответа. После прививки любой из зарегистрированных в России вакцин будет сформирован устойчивый уровень антител вне зависимости от того, какие были ранние поствакцинальные проявления. «Если у человека вакцинация прошла, что называется, без сучка и задоринки, то есть без температуры и так далее, то нельзя говорить, что у него не будет иммунитета. С другой стороны, нельзя говорить, что если человек три дня после вакцинации пролежал с высокой температурой под 39 градусов, то у него обязательно иммунный ответ будет выше», – пояснил Крючков. Кроме того, риск подобных поствакцинальных проявлений не должен становиться препятствием для прививки: коронавирусная инфекция гораздо опаснее, заключил врач. Ранее был спрогнозирован срок формирования коллективного иммунитета к COVID в России. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Москве на фоне COVID выросла рождаемость 5 августа 2021, 15:05 Текст: Елена Мирошниченко

Согласно данным Мосгорстата, в Москве зафиксирован демографический рывок на фоне удаленки и коронавирусных ограничений: в столице рост рождаемости в первые месяцы этого года составил более 10%. В январе-апреле в Москве родилось 41 169 детей, в то время как в этот же период в 2020 году родились 37 818 младенцев. Отмечается, что существенно выросло количество браков за тот же сравнительный период: с 17 682 до 19 735, сообщает «Российская газета». При этом пандемия отразилась и на разводах, если в январе-апреле 2020-го официально распались 12 108 пар, то за тот же период 2021-го – 16 828. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, как коронавирус повлиял на мир и на внутреннее самоощущение людей. Роспотребнадзор отменил ношение противочумных костюмов в «красной зоне» 5 августа 2021, 14:41 Текст: Евгения Шестак

Роспотребнадзор поддержал предложения главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко отменить обязательное ношение противочумных костюмов в «красной зоне». В частности, теперь в «красной зоне» можно носить защитный комбинезон или удлиненный хирургический халат, что сделает ежедневный труд врачей, борющихся с коронавирусом, более комфортным. Также допускается использование медицинского халата с длинным рукавом в зависимости от вида выполняемых работ, сообщается на сайте партии «Единая Россия». «На старте пандемии казалось, что альтернативы противочумному костюму, покрывающему все тело, быть не может. Но в таких СИЗах безумно сложно работать летом в жаркую погоду, и их довольно непросто утилизировать. Накопленный опыт в нашей стране и во всем мире говорит о том, что можно соблюсти разумный баланс между условиями работы и требованиями эпидемической безопасности, защитить врачей от вируса, не осложняя жизнь. Роспотребнадзор нас услышал, наши предложения были приняты», – сказал Проценко. Отмечается, что рекомендации также предусматривают для защиты органов дыхания респираторы с разными степенями защиты, лицевые щитки и медицинские маски в зависимости от характера и условия работы. Проценко подчеркнул, что решение Роспотребнадзора изменить рекомендации по организации оказания медпомощи пациентам с коронавирусом по использованию средств индивидуальной защиты (СИЗ) «прекрасная новость для всех коллег». Ранее сообщалось, что в народной программе появится раздел по совершенствованию борьбы с коронавирусом. В него войдут предложения медиков и экспертов, выработанные в рамках проекта «Консилиум с Денисом Проценко». В Таиланде задержали продававшего несуществующие вакцины от COVID мужчину 4 августа 2021, 21:16 Текст: Дарья Григоренко

Полиция Таиланда задержала мужчину, который успешно продавал в тайскоязычных социальных сетях три месяца несуществующие вакцины от COVID-19, сообщили в управлении таиландской полиции по борьбе с киберпреступностью. 45-летний гражданин Таиланда размещал свою рекламу на нескольких аккаунтах в социальных сетях: он утверждал, что импортирует через частные больницы вакцины от коронавирусной инфекции Pfizer и Moderna из США и вакцину Sinopharm из КНР, доступа к которым, на самом деле, не имел, передает РИА «Новости» со ссылкой на интернет-версии газеты Bangkok Post. В национальной программе вакцинации населения в Таиланде пока используются только препараты китайской компании Sinovac и таиландского завода компании AstraZeneca, причем иммунизация проводится бесплатно. В настоящее время этих вакцин поступает в распоряжение минздрава страны недостаточно. Кроме того, многие жители Таиланда хотят привиться другими вакцинами – мРНК-вакцинами из США и Европы, вакциной Sinopharm из Китая или российским препаратом Sputnik V. Кроме того, отмечается, что мошеннику, задержанному в провинции Прачинбури в 170 км на восток от Бангкока, за три месяца деятельности удалось собрать более 200 тыс. таиландских бат (шесть тыс долларов) с 50 клиентов. По словам полицейских, допросивших задержанного, полученные деньги он тратил на жизнь и интернет-игры. Выяснилось также, что мужчина был в сентябре 2020 года досрочно освобожден по амнистии из заключения, которое отбывал по статье о мошенничестве в интернете. Ранее интерпол обнаружил и изъял более пяти тысяч доз поддельных вакцин от коронавируса в ЮАР и Китае. За сутки в России выявили 23,1 тыс. случаев коронавируса 5 августа 2021, 11:07

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 23 120 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 120 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3227, Санкт-Петербурге – 1911, Московской области – 1287. Всего в стране выявлено 6 379 904 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 700 212 человек, из них 20 370 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 794 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 162 509 человек. Накануне, 4 августа, в России выявили 22 589 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 531. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Названы наиболее частые последствия коронавируса 5 августа 2021, 11:35 Текст: Евгения Шестак

Чаще всего после перенесенного коронавируса у человека появляется усталость, кашель, снижение когнитивных способностей и потеря обоняния, заявила замдиректора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева. «Преобладающими являются астенические симптомы, кашель, снижение умственного и когнитивного статуса, а также обонятельная дисфункция», – цитирует РИА «Новости» эпидемиолога. По ее словам, пациенты после COVID-19 обращаются к врачам с разными жалобами. Среди них встречаются затрудненное дыхание, боль в груди или животе, головная, суставная и мышечная боль. Кроме того, россияне жалуются на учащенное сердцебиение, диарею, нарушение сна, панические атаки, выпадение волос и изменение запахов и вкусов. У женщин иногда нарушается менструальный цикл. Ранее специалисты установили, что у переболевших COVID пожилых людей вырабатывается больше антител, чем у молодежи. Также врач рассказал о нарушении когнитивных функций после COVID. В мире выявлено более 200 млн случаев коронавируса 5 августа 2021, 05:35 Текст: Антон Антонов

Свыше 200 млн случаев коронавируса выявлено по всему миру, скончались более 4,2 млн человек, сообщает университет Джонса Хопкинса. Зафиксировано 200014602 случая COVID-19, умерли 4252873 человека. По всему миру поставлено более 4 млрд доз вакцин против COVID-19, передает РИА «Новости». Напомним, длительность заболевания коронавирусом при заражении штаммом дельта увеличилась, а инкубационный период – сократился. Профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн указал, что постоянная мутация вирусов – это естественный процесс, и вполне вероятно, что в будущем появятся новые штаммы, которые будут опаснее существующих, однако разработанные вакцины сейчас могут противостоять угрозе. Роспотребнадзор рекомендовал ревакцинироваться от COVID раз в полгода 5 августа 2021, 08:37 Текст: Наталья Ануфриева

Защитный эффект вакцин от COVID-19 может снижаться против дельта-штамма коронавируса, поэтому рекомендуется ревакцинироваться раз в полгода для достаточной защиты, заявили в Роспотребнадзоре. В сообщении на сайте ведомства говорится, что, по имеющимся данным, «защитный эффект вакцин от COVID-19 против варианта «дельта» может снижаться», потому «методическими рекомендациями показана ревакцинация раз в полгода для достаточной защиты от новых штаммов». Отмечается, что существующие вакцины по-прежнему обладают хорошими профилактическими и защитными свойствами против дельта-штамма, а также защищают от тяжелых форм заболевания COVID-19. При этом ранее ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию от COVID, чтобы вакцинировать достаточное количество людей во всем мире до конца года. До этого профессор вирусологии Александр Чепурнов сказал газете ВЗГЛЯД, что ревакцинация против коронавирусной инфекции просто необходима, поскольку иммунитет действительно растрачивается за определенный период времени, а полагаться на его память слишком рискованно. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин призвал правительство реагировать на меняющуюся ситуацию с COVID 5 августа 2021, 16:01 Текст: Алексей Дегтярев

В России уже устали от темы распространяющейся коронавирусной инфекции, но важно реагировать на изменения, заявил президент Владимир Путин, открывая совещание с правительством. «Сегодняшнюю нашу встречу хотел бы начать с ситуации по борьбе с COVID-19. Понятно, что все уже подустали от всех этих тем и разговоров на этот счет, тем не менее, мы должны реагировать на изменяющуюся ситуацию», – сказал он. «В самом разгаре время отпусков, многие отдыхают, но не все. Мы с вами должны оперативно реагировать на те вопросы, которые не можем оставить без особого внимания», – передает слова Путина РИА «Новости». Напомним, за минувшие сутки в России выявили 23 тыс. 120 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания. Накануне, 4 августа, в России выявили 22 тыс. 589 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 531. Выручка производителя вакцины от COVID Moderna выросла в 65 раз 5 августа 2021, 19:38 Текст: Дарья Григоренко

Американская фармацевтическая компания Moderna, которая выпускает вакцину от COVID-19, отчиталась о росте выручки в 65 раз за второй квартал 2021 года. Она составила 4,4 млрд долларов, при чистой прибыли почти в 3 млрд долларов. Выручка компании за три месяца, завершившиеся 30 июня, составила 4,4 млрд долларов по сравнению с 67 млн долларов за аналогичный период 2020-го. За первое полугодие показатель вырос до 6,3 млрд долларов с 75 млн, передает РИА «Новости». Moderna также отчиталась о чистой прибыли за квартал в 2,8 млрд долларов против убытка в 117 млн за тот же прошлогодний период. По итогам полугодия компания показала чистую прибыль в 4 млрд по сравнению с убытком в 241 млн за первую половину 2020-го. В компании уточнили, что портфель заказов на вакцины от COVID-19 составляет на 2021 финансовый год порядка 20 млрд долларов и столько же на 2022, включая опционы на восемь млрд. 1 августа производители препаратов от коронавируса Pfizer и Moderna повысили цены за одну дозу для Евросоюза. В России вакцинировали от коронавируса почти 40 млн человек 5 августа 2021, 16:07 Текст: Алексей Дегтярев

От коронавирусной инфекции в России привиты 38,9 млн человек, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. На совещании с президентом Владимиром Путиным глава ведомства сообщил, что за последнюю неделю число вакцинированных от коронавируса выросло на 4 млн человек, передает РИА «Новости». «Наиболее высокие темпы вакцинации у Белгородской области, Псковской области, Архангельской области, Ингушетии, Чеченской Республики, Самарской области», – указал Мурашко. «На сегодняшний день ситуация стабилизируется, и прирост количества пациентов, находящихся под наблюдением, в целом по стране замедлился, в основном за счет таких регионов как Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Однако в других регионах мы видим, что пока ситуация остается напряженной и рост отмечается», – сказал министр. Открывая совещание, глава государства признал, что в России уже устали от темы коронавирусной инфекции, но важно реагировать на изменения ситуации. В народной программе «Единой России» создадут раздел по совершенствованию борьбы с COVID-19 5 августа 2021, 13:53 Текст: Алина Назарова

В народной программе появится раздел по совершенствованию борьбы с коронавирусом. В него войдут предложения медиков и экспертов, выработанные в рамках проекта «Консилиум с Денисом Проценко» и в ходе стратегической сессии «Современное доступное здравоохранение – приоритет Народной программы». Среди предложений – усиление разъяснительной работы о необходимости вакцинации. Как отметил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, несмотря на усилия региональных властей, нужна государственная поддержка этого направления. «Делать это нужно не на наших личных каналах в Facebook, «Вконтакте», Telegram-каналах. Должен быть выделен прайм-тайм на телевидении. Думаю, это тот посыл, с которым консилиум должен обратиться. Надеемся, Минздрав поддержит нас, и будет проводником этой идеи», – сказал Проценко, слова которого приводятся на сайте «Единой России». К этой работе нужно привлечь и волонтеров-медиков, уверен Проценко. Они могли проводить консультации как в трудовых коллективах предприятий, так и работая в колл-центрах, сняв часть нагрузки с информационных служб медучреждений. «Потому что я прекрасно понимаю, что у докторов, экспертов из ковидных госпиталей ресурсы не безграничны для этой просветительской работы», – отметил главврач больницы в Коммунарке. В свою очередь главный врач Инфекционной больницы Калининградской области Ольга Краснова предложила регламентировать все этапы сопровождения людей при постковидной реабилитации, четко прописав в них правила взаимодействия и соцработников. «Остаются пациенты, выписанные из стационаров, ослабленные после тяжелой болезни. Есть одинокие и пожилые люди. Пациенты, перенесшие ковид, оказываются в сложной ситуации, и им необходима помощь и соучастие не только близких (а иногда и их нет), но и разных специалистов: врача, социального работника, психолога», – сказала она. Также эксперты предлагают изменить подходы к средствам индивидуальной защиты, используемых в «красных зонах». Речь идет об отмене требования об обязательном ношении противочумных костюмов для врачей. Эту инициативу поддержал замминистра здравоохранения Олег Гриднев. Кроме того, в Минздраве поддержали и инициативу партии по «приближению» прививочных пунктов к пациентам. «Предложение по возможности проведения вакцинации, например, медиков на местах работы, в стационарах, крайне важно. Мы его абсолютно поддерживаем. Другие предложения мы берем в работу. Это касается удлинения сроков антикоагулянтной терапии после выписки пациентов из стационаров и других вопросов. Обсудим их на рабочей группе по подготовке методических рекомендаций по ведению пациентов с ковидом, как мы это делаем обычно», – отметил Гриднев. Напомним, на площадке «Единой России» 28 июля состоялось обсуждение с экспертами и общественниками из профильных организаций предложений в народную программу по повышению доступности здравоохранения. В партии уверены – качественная медпомощь не должна зависеть от места проживания или достатка граждан. Ранее по предложению президента Владимира Путина на XX съезде «Единой России» Денис Проценко был включен в первую пятерку списка партии. Врач одобрил отмену противочумных комбинезонов в ковидных больницах 5 августа 2021, 18:30 Текст: Елена Лексина

«Такой костюм сковывает движения. Врачи быстрее устают. Просто физически тяжело находиться в нем по 6-8 часов, а тем более сейчас, когда лето и жарко», – сказал газете ВЗГЛЯД врач анестезиолог-реаниматолог Михаил Замятин. Так он прокомментировал принятую Роспотребнадзором по предложению врача Дениса Проценко рекомендацию отменить обязательное ношение противочумных костюмов в ковидных больницах. «Эта мера скажется на качестве лечения. В первую очередь, выиграют пациенты. Ведь ношение противочумного костюма – дополнительная нагрузка на персонал. Как бы не старались и медицинские сестры, и врачи, как бы не стремились максимально выполнить все то, что они умеют, – но костюм их ограничивает. В результате врачи вынуждены экономить силы. Поэтому возможность обойтись без костюма, причем без ущерба для безопасности персонала, позволит повысить качество медицинской помощи», – уверен директор Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, врач анестезиолог-реаниматолог Михаил Замятин. Тот факт, что Роспотребнадзор не просто поддержал идею Дениса Проценко, а выпустил соответствующие методические рекомендации, свидетельствует о том, что ведомство провело анализ накопленного опыта, считает эксперт. «Это решение говорит о том, что вирус уже изучен более глубоко, в отличие от предыдущего года. Значит, изменения не повлияют на уровень безопасности персонала. Я бы хотел обратить внимание на то, что речь не идет о полной отмене. Речь о том, что эти меры отныне применяются в каждой медицинской организации на основании местного опыта и в разной комбинации средств индивидуальной защиты – в зависимости от уровня профессионального риска в данном ковидном госпитале», – пояснил Замятин. Решение Роспотребнадзора обеспечивает, с одной стороны, защиту врачей и медсестер, а с другой стороны – дает определенную свободу действий администрации конкретной медицинской организации. «Зоны бывают совершенно разные, – не всегда они такие уж «красные». Есть целый ряд оттенков, бывает, что границы зеленых и красных зон – размытые. Поэтому жесткое регулирование, – либо в костюме противозащитном, либо совсем без него – только мешало персоналу. Вот почему я приветствую эту инициативу», – подытожил врач. В четверг Роспотребнадзор изменил рекомендации по использованию средств индивидуальной защиты (СИЗ) при оказании помощи пациентам с коронавирусом. В частности, он отменил обязательное ношение противочумных костюмов в «красной зоне». Тем самым ведомство поддержало соответствующее предложение главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко и его коллег из регионов. В частности, теперь в «красной зоне» можно носить защитный комбинезон или удлиненный хирургический халат. Также допускается использование медицинского халата с длинным рукавом в зависимости от вида выполняемых работ. Сторонники отмены считают, что это сделает ежедневный труд врачей, борющихся с коронавирусом, более комфортным. Проценко расценил решение Роспотребнадзора как «прекрасную новость для всех коллег». «На старте пандемии казалось, что альтернативы противочумному костюму, покрывающему все тело, быть не может. Но в таких СИЗах безумно сложно работать летом в жаркую погоду, и их довольно непросто утилизировать. Накопленный опыт в нашей стране и во всем мире говорит о том, что можно соблюсти разумный баланс между условиями работы и требованиями эпидемической безопасности, защитить врачей от вируса, не осложняя жизнь. Роспотребнадзор нас услышал, наши предложения были приняты», – цитирует Проценко сайт «Единой России». Ранее сообщалось, что в народной программе партии появится раздел по совершенствованию борьбы с коронавирусом. В него войдут предложения медиков и экспертов, выработанные в рамках проекта «Консилиум с Денисом Проценко». Напомним, что Проценко входит в федеральную пятерку «Единой России» на выборах в Госдуму.