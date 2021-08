Рошаль на лекции в рамках общества «Знание» высказался о вакцинации детей Лавров указал на необоснованные выпады Запада против российских вакцин 4 августа 2021, 12:44 Текст: Алина Назарова

Россия видит необоснованные нападки стран Запада на российские вакцины, при этом у представителей ЕМА нет замечаний к вакцине «Спутник V» и ее эффективности, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. «Отмечаем необоснованные выпады ряда западных стран против российских вакцин. При этом хочу подчеркнуть, что на любые конкретные вопросы оперативно даются развернутые ответы Российским фондом прямых инвестиций и экспертами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи», – сказал он газете «Комсомольская правда». Лавров также отметил, что у представителей ЕМА нет замечаний к вакцине «Спутник V» и ее эффективности. «В настоящее время вакцина «Спутник V» проходит так называемую последовательную экспертизу в Европейском агентстве по лекарственным средствам. В апреле-мае еэсовцы посетили медицинские учреждения в Москве, задействованные в клинических испытаниях «Спутника V», а также производственные площадки. Сотрудники EMA находятся в прямом рабочем контакте с представителями Минздрава и Минпромторга России. По нашей информации, замечаний к самой вакцине и степени ее эффективности нет. Исходим из того, что вопрос находится в плоскости деполитизированного и профессионального диалога между профильными структурами», – отметил министр. Ранее стало известно, что Европейская комиссия признает сертификаты о вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино, где широко используется российская вакцина «Спутник V». Позже в ЕК объяснили, что значит признание ЕС COVID-сертификатов третьих стран.

Рошаль на лекции в рамках общества «Знание» высказался о вакцинации детей 4 августа 2021, 12:02

Вакцинация является колоссальным достижением человечества, которое с раннего возраста защищает детей от опаснейших болезней, и не следует снимать с повестки вопрос разработки прививок от COVID для детей, заявил президент Союза медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата», сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, профессор Леонид Рошаль в эфире Российского общества «Знание». «В 90-е годы, когда система начала разрушаться, медики не бросили свою страну и, несмотря на мизерную заработную плату, продолжали с честью трудиться и не побежали в коммерческие структуры. В последние годы нечистоплотные люди много грязи вылили на врачей, желая в судах заработать деньги. А сейчас оказалось, что медицинские работники герои», – заявил Рошаль, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД. Он указал на то, с какими сложностями столкнулись российские врачи во время пандемии коронавирусной инфекции: «Когда мир не знал, что происходит, когда в Италии, Испании и других странах нарастала смертность, наши врачи, еще не имея хорошего обмундирования, не имея опыта лечения этой болезни, пошли с ней бороться. Много медиков погибло в этой борьбе. И сейчас народ говорит, что они герои, и это действительно так». Профессор рассказал об особенностях заболеваемости детей коронавирусной инфекцией и посоветовал родителям обращаться к врачам для постановки точного диагноза, вызывать врача на дом к заболевшим детям и не ходить с больными детьми в поликлиники, распространяя инфекцию. Также он призвал изучить международные практики по иммунизации детей: «В некоторых странах активно идет иммунизация детей от 12 до 16 лет, эти исследования ведутся. Во многих странах снизили возраст вакцинируемых. Неизвестно, какую форму в дальнейшем примет ковид – но, возможно, будут вакцины, которые будут применимы и для детей. Вакцинация – это колоссальное достижение человечества, которое с раннего возраста защищает детей от опаснейших болезней. У нас есть примеры, когда в Чечне во время войны перестали прививать детей от полиомиелита и появились дети с полиомиелитом. И недавняя история с корью в Европе. Поэтому не стоит снимать вопрос о вакцинации детей в будущем с повестки дня». Рошаль также призвал увеличивать финансирование отрасли до уровня не ниже 5% ВВП и заявил о необходимости решить кадровый вопрос и сделать каждый регион самодостаточным в вопросах медицинского обеспечения и оказания высокотехнологичной помощи, чтобы каждый субъект России обладал ресурсами для оказания квалифицированной помощи на уровне не ниже федерального центра. Он подчеркнул, что нельзя закрывать глаза и не дефицит кадров в селах. Профессор поделился своим личным опытом в вакцинации от коронавируса: он привился «Спутником V» и заявил, что, если не добьется антител, то продолжит вакцинироваться, несмотря на возраст и хронические болезни. Он указал, что у большинства людей противопоказаний к прививке нет, а потому необходимо вакцинироваться – чем быстрее, тем правильнее. Беседа состоялась в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», которую Российское общество «Знание» организует совместно с Акцией #МЫВМЕСТЕ. Проект призван помочь людям принять правильное для себя решение по вопросу вакцинации, развеять мифы, дать четкую инструкцию по порядку вакцинирования в своем регионе. Запись трансляции размещена на сайте и в группе Российского общества «Знание» в соцсети «ВКонтакте». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Названы сроки начала испытаний вакцины от коронавируса «Бетувакс» 1 августа 2021, 18:53

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

В сентябре после выдачи соответствующего разрешения Минздрава России могут начаться клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Бетувакс-Ков-2», разработанной компанией «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ), сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). «Компания «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ, участник рынка НТИ «Хелснет»), ставшая разработчиком российской рекомбинантной вакцины от коронавируса «Бетувакс-Ков-2» совместно с компанией «Бетувакс», готовится к началу клинических исследований в сентябре. <...> Сейчас Минздрав РФ рассматривает заявку на клинические испытания вакцины и по стандартной процедуре задает разработчикам дополнительные вопросы», – передает сообщение ТАСС. Вакцина «Бетувакс-Ков-2» – субъединичная рекомбинантная вакцина на основе сферических частиц с поверхностным антигеном (белком) коронавируса. Разработчики предполагают, что препарат можно будет использовать для вакцинации групп риска и ревакцинации. Создание вакцины началось летом 2020 года. «По результатам доклинических исследований вакцина «Бетувакс-Ков-2» показала хороший профиль безопасности и эффективности с формированием высоких титров нейтрализующих антител против коронавируса SARS-CoV-2 на моделях животных», –пояснили в пресс-службе Платформы НТИ. Ранее Минздрав разрешил провести исследование шестой российской вакцины от COVID. Врач назвал способ избежать тромбоза после коронавируса 3 августа 2021, 15:37 Текст: Елена Мирошниченко

Для избежания тромбозов пациентам с коронавирусом назначают антикоагулянтную терапию, тем, кто перенес заболевание, также необходимо сделать коагулограмму, рассказал главный врач городской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко. В своем Telegram-канале он написал, что тромбозы – одно из самых серьезных осложнений после коронавируса, они встречаются в 20-30% случаев и могут привести к инсультам и инфарктам, но прямую связь между двумя заболеваниями еще необходимо изучить. «Чтобы его (тромбоза) избежать, во время лечения мы назначаем пациентам антикоагулянтную терапию – препараты гепариновой группы или новых оральных коагулянтов. Эта группа препаратов позволяет провести профилактику тромбозов, особенно легочных артерий, и смерти от их образования. Надо отметить, что аспирин и другие препараты показали меньшую эффективность», – написал врач. Вечорко уточнил, что постковидный синдром может проявиться в течение месяца с момента появления первых симптомов болезни, в том числе, если были предпосылки в анамнезе: мерцательная аритмия, варикозная болезнь нижних конечностей, тромбофлебиты и другие болезни сердечно-сосудистой системы. «Контролировать состояние здоровья необходимо и тем, кто перенес ковид в легкой форме, даже если пациент был здоров и не жаловался на самочувствие. Через некоторое время после выписки желательно сделать коагулограмму. Этот анализ позволяет оценить свертываемость крови. При негативном сценарии необходимо продолжить прием антикоагулянтной терапии до тех пор, пока состояние не нормализуется. В некоторых случаях анализ придется сдать повторно через две-три недели. Оценить состояние здоровья и формулу крови и назначить или прервать терапию может только врач, это необходимо понимать», – написал он. Кроме того, Вечорко посоветовал пить много воды, чтобы предотвратить сгущение крови. Ранее врачи сообщили, что перенесшим COVID-19 рекомендуется есть арбузы, так как ягода богата антиоксидантами, в частности, витамином C. На акциях протеста в Берлине задержали почти 600 человек 1 августа 2021, 22:35 Текст: Антон Антонов

В Берлине прошли акции протеста против ограничений, направленных на борьбу с распространением коронавируса, задержано почти 600 человек, сообщил представитель полиции Тило Каблитц. Каблитц пояснил, что «речь идет в том числе о временно задержанных для установления личности». Однако есть и «задержанные за серьезные нарушения». В столкновениях с демонстрантами пострадали более 10 полицейских, передает РИА «Новости». Движение Querdenken устроило акции, хотя власти столицы запретили их проведение. Полиция перекрывала площади и улицы, мешала демонстрантам собираться, а также проводила задержания для принудительного прекращения акций. Каблитц сказал, что общее число участников акций точно определить пока нельзя, так как «они ни разу не собирались сразу в одном месте, а постоянно перемещались». Предположительно, их свыше 5 тыс. человек. Напомним, власти страны заявили, что могут ужесточить антиковидные меры, так как в Германии вновь наблюдается «экспонентный рост» заболеваемости коронавирусом, речь идет о варианте «дельта» Еврокомиссия признала ковид-сертификаты Сан-Марино, где применяют «Спутник V» 3 августа 2021, 12:22

Фото: Pool/Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Европейская комиссия признает сертификаты о вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино, где широко используется российская вакцина «Спутник V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). «Европейская комиссия признает сертификаты вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино. Сертификаты вакцинации Сан-Марино теперь действительны на всей территории Европейского союза и в странах Шенгенской зоны», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Еврокомиссар Дидье Рейндерс, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что рад видеть все больше стран, подключающихся к системе цифровых COVID-сертификатов ЕС. Также, по его словам, Европейская комиссия принимает активные меры по признанию сертификатов, выданных и другими странами. Республика Сан-Марино одобрила применение вакцины «Спутник V» в феврале 2021 года. Ранее РФПИ заявлял, что применение «Спутника V» позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус. Pfizer и Moderna повысили цены на вакцины 1 августа 2021, 16:00 Текст: Елена Мирошниченко

Производители повысили цены за одну дозу препаратов от коронавируса Pfizer и Moderna для Евросоюза, передает издание Financial Times со ссылкой на попавшие в его распоряжение части контрактов. По данным издания, цена за дозу препарата компании Pfizer возросла с 15,5 евро до 19,5 евро. Цена за дозу препарата компании Moderna, согласно контракту, составляет 25,5 доллара США. Отмечается, что ранее цена составляла 22,6 доллара США, сообщает РИА «Новости». Газета уточняет, что компании отказались давать комментарии относительно своей ценовой политики. Ранее ученые заявили о снижении эффективности вакцины Pfizer. Власти Ростовской области допустили введение локдауна 2 августа 2021, 17:41 Текст: Елена Мирошниченко

Губернатор Ростовской области Василий Голубев не исключил введение локдауна в отдельных муниципалитетах, где фиксируются низкие темпы вакцинации и есть напряженная обстановка с коронавирусом. «Если ситуация не будет улучшаться, то не исключайте локдауна на конкретной территории. Если мы увидим, что власти не смогли организовать работу, мы эти вопросы можем рассмотреть», – заявил Голубев во время заседания оперштаба, передает «Интерфакс». Руководитель регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев констатировал крайне тяжелую эпидемиологическую обстановку в Ростовской области. Он отметил, что за неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 15%. Напомним, власти Бурятии с 12 июля отменяют в республике локдаун, введенный с 27 июня из-за распространения коронавируса, при этом сохранится ряд ограничений. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что введение локдауна из-за распространения коронавируса в России сейчас не обсуждается. Собянин: Дефицит мигрантов в Москве повлиял на рост инфляции 2 августа 2021, 02:18

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Отсутствие мигрантов и дефицит рабочей силы отчасти стали причиной роста инфляции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что летом 2020 года «пришлось практически на два месяца закрыть стройки, прекратить работу по благоустройству, ремонтам и так далее». Сложившаяся ситуация привела к тому, что «строительные организации уволили многих людей», а те «уехали». В результате «возник дефицит рабочей силы», причем «достаточно большой», сказал Собянин. «Я думаю, тысяч двести, наверное. Частью в ЖКХ, частью в сфере услуг и торговле, частью на стройке и так далее», – приводит его слова РБК. Как пояснил мэр, это «потянуло за собой увеличение стоимости рабочей силы, и все остальное тоже начало расти». Он указал, что «когда заработная плата растет без увеличения производительности труда и выпуска конечного продукта, любой экономист скажет, к чему это приводит». «Поэтому мы и видим усиление инфляции. Дальше ЦБ начинает ее притормаживать ростом ставок. В итоге всем становится хуже», – заявил глава города, добавив, что «бизнес адаптируется». В начале мая президент страны Владимир Путин заявил, что России не хватает рабочих рук в целых отраслях экономики, отметив, что власти делают все, чтобы приезжающие в страну трудовые мигранты чувствовали себя комфортно. Эпидемиолог предрек России три года борьбы с коронавирусом 1 августа 2021, 16:35 Текст: Елена Мирошниченко

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в ближайшие три года коронавирус в России не отступит. Эксперт считает, что в ближайшее время произойдут новые вспышки COVID-19 из-за низких показателей иммунизации в стране. По его оценкам медикам станет сложнее бороться с пандемией из-за дальнейшего распространения штаммов, в том числе и «дельта», сообщает РИА «Новости». «У нас где-то 80 процентов территории имеет «дельта», есть регионы, прежде всего Дальний Восток, где «дельта» пока не доминирующая», – сказал Горелов. Ранее Горелов заявил, что длительность заболевания коронавирусом при заражении штаммом дельта увеличилась, а инкубационный период – сократился. Ученые назвали причины появления новых штаммов коронавируса 1 августа 2021, 14:28

Фото: Cdc/Cdc/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Ученые из Института науки и технологии Австрии под руководством Федора Кондрашова выяснили, что новые варианты коронавируса начали распространяться после отмены ограничений во многих странах, исследование было опубликовано в научном журнале Scientific Report. Ученые построили эпидемиологическую модель и обнаружили, что риск появления мутаций зависит от доли вакцинированного населения и порогового числа инфицированных, сообщает РИА «Новости». Исследователи пришли к выводу, что необходимо сделать прививку большинству населения (как минимум 60%). Также ученые подтвердили, что населению необходимо продолжать носить маски и соблюдать меры социальной дистанции и после вакцинации. Исследователи считают, что сегодня свободное перемещение несет риски заражения из-за разных темпов вакцинации по миру, а также чревато появлением новых опасных штаммов в популяции. Для того, чтобы избежать этого, эпидемиологические ограничения должны быть согласованы на международном уровне. Ранее эксперт допустил существование вируса SARS-CoV-2 с 2013 года. Байден заявил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США 4 августа 2021, 00:32

Фото: Joel Marklund/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Соединенных Штатах в следующие недели будет расти в связи с приближением с пандемии непривитых, заявил президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме. «Эксперты говорят нам, что количество случаев заражения будет расти в следующие недели. Это в целом трагедия, которую можно было предотвратить, и ситуация ухудшится, прежде чем стать лучше», – приводит текст заявления Байдена ТАСС. «Мы имеем дело с пандемией непривитых», – добавил Байден. Накануне американские СМИ объявили о начале новой войны с коронавирусом в США в связи с тем, что распространяющийся штамм «дельта» – это, фактически, новый вирус. В конце прошлой недели число госпитализаций с COVID-19 в США побило пятимесячный рекорд. Ранее президент США Джо Байден счел вероятным введение в США новых ограничений в связи с пандемией коронавируса. Глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США допустила возможность принудительной вакцинации населения. В прошлую среду Байден допустил введение обязательной вакцинации для федеральных госслужащих в США. В тот же день стало известно, что власти Нью-Йорка решили платить по 100 долларов каждому сделавшему прививку от коронавируса. Учителей и полицейских Нью-Йорка обязали привиться от коронавируса, а привившимся стали раздавать марихуану. В начале июля американские ученые предсказали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден спрогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В начале мая главный инфекционист США Энтони Фаучи признал, что реальное число умерших от COVID-19 в Штатах больше официальных данных. В апреле Байден заявлял о быстром распространении в США новых мутаций коронавируса. В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД YouTube заблокировал телеканал Sky News Australia из-за своей политики по COVID 1 августа 2021, 20:05 Текст: Елена Мирошниченко

Телеканал Sky News Australia временно заблокирован на YouTube из-за политики платформы по COVID-19, говорится в сообщении телеканала. «Sky News Australia был временно заблокирован после проведенного YouTube обзора старых видео, опубликованных на канале. Недельная блокировка последовала за обзором контента на соответствие политике YouTube в отношении COVID-19», – приводит сообщение телеканала РИА «Новости». Телеканал подчеркнул, что признает право YouTube на проведение своей политики. Также Sky News Australia надеется, что в ближайшее время сможет снова публиковать новости и контент для своей аудитории. Телеканал отверг, что когда-либо отрицал существование COVID-19. Ранее видеохостинг YouTube заблокировал доступ к роликам в аккаунте президента Бразилии Жаира Болсонару, в которых политик высказывал скептическое отношение по поводу пандемии коронавируса и предлагал использовать для лечения препараты с недоказанной эффективностью. Лидеры фракций в Госдуме рассказали о своем отношении к вакцинации 1 августа 2021, 17:17 Текст: Елена Мирошниченко

Представители фракций на форуме «Территория смыслов» поделились своими взглядами относительно предстоящей выборной кампании, вакцинации, ценовой политики и поддержки молодых людей, а также рассказали о политических программах, новых инициативах и истории политических партий. В Солнечногорске с участниками форума «Территория смыслов» четвертой смены «Политика: новые вызовы» встретились руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский, член президиума Генерального совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Бюро Высшего совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, руководитель фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» в Госдуме Сергей Миронов, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В ходе общения с участниками спикеры осветили вопросы ценовой политики, прививочной кампании и поддержки молодых людей. Сергей Неверов подчеркнул, что именно современной молодежи предстоит решить многие актуальные вопросы, поэтому политикам необходимо прибегать к помощи молодых людей. Слушатели интересовались вопросами здравоохранения. Отвечая на вопрос участника, Геннадий Зюганов подчеркнул, что на сегодняшний день есть возможность снабдить нуждающихся людей рецептурными препаратами: «Здравоохранение должно быть бесплатно и доступно для всех. У государства достаточно средств и ресурсов, чтобы обеспечить население всеми необходимыми лекарствами». Лидеры фракций также поделились мнением о вакцинации против коронавируса. Владимир Жириновский выступил за обязательную вакцинацию: «Надо привить все население мира, чтобы остановить пандемию. Этим надо заняться оперативно». Сергей Неверов отметил, что отдельные категории людей надо вакцинировать в обязательном порядке, а Сергей Миронов заявил, что прививочная кампания необходима, но при этом она не должна идти в ущерб работе: нельзя угрожать увольнением и не выплачивать зарплату. Сообщается, что Зюганов считает, что необходимо ориентироваться на лучшие показатели, уже достигнутые государством на определенном этапе развития. Лидер ЛДПР Жириновский призвал привлекать к политической деятельности более опытных людей. Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, напротив, стремится давать дорогу молодым. «Победителями процедуры предварительного голосования в законодательные собрания и административные центры в этом году стали более пятисот сорока молодых кандидатов, которые пойдут на выборы. Более одной трети участников нашего списка представляет молодежь», – высказался Неверов. Он также представил участников делегации партии. В этом году к «Единой России» присоединились победители конкурса «Лидеры России. Политика»: Татьяна Буцкая, Алексей Волоцков, Мария Воропаева, Олег Матвейчев и Екатерина Стенякина. На встрече с участниками в составе делегации также присутствовали Мария Бутина и Наталья Каптелинина. Все они являются кандидатами в депутаты. Руководитель фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов заявил, что партийный состав Государственной думы не претерпит существенных изменений, однако это пойдет на благо России. «Мой прогноз: Государственная Дума восьмого созыва будет той же самой четырехпартийной. И это элемент той самой стабильности, которой очень не хватает в нашей жизни», – рассказал он. Спикеры уделили особое внимание теме политической грамотности молодежи. По их мнению, этим вопросом обязательно необходимо заниматься, чтобы молодые люди понимали, что происходит в стране и мире и адекватно оценивали ситуацию. Также лидеры фракций пообещали рассмотреть вопрос повышения стипендий студентов до уровня МРОТ. Напомним, форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала Мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье. Блогера приговорили за пранк с коронавирусом в метро 2 августа 2021, 13:38 Текст: Алексей Дегтярев

В Москве осудили пранкера Кароматулло Джаборова, который разыграл пассажиров метрополитена, изобразив «приступ коронавируса», сообщили в прокуратуре города. «Суд приговорил блогера Кароматулло Джаборова к двум годам и четырем месяцам колонии общего режима», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Гособвинение требовало в ходе прений приговорить Джаборова к четырем годам лишения свободы. Джаборов в феврале 2020 года в вагоне на Таганско-Краснопресненской линии метро упал, изображая приступ. Его приятели начали кричать, что у него вирус, провоцируя панику у пассажиров. Позже ролик с инцидентом опубликовали в Сети. Московский метрополитен решил обратиться в правоохранительные органы с просьбой найти и наказать тех, кто устраивает пранки на тему коронавируса в московском метро. Разыгрывавшего пранки мужчину арестовали 10 февраля. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала ситуацию с тем, как Джаборов разыгрывал пассажиров метро, симулируя приступ коронавируса и пугая людей. В России за сутки зафиксировали 23,5 тыс. новых случаев коронавируса 2 августа 2021, 11:12

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

В России за последние сутки зарегистрировали 23 тыс. 508 случаев коронавирусной инфекции, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием. «За последние сутки в России выявлено 23 тыс. 508 случаев COVID-19 в 84 регионах, из них 2192 (9,3%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», – говорится в сообщении Telegram-канала Стопкоронавирус.рф. За сутки также зафиксировали 785 летальных исходов. За все время пандемии от коронавируса скончалось 160 тыс. 137 человек. С начала пандемии в стране выявлено 6 млн 312 тыс. 185 человек с коронавирусом. Накануне в России зарегистрировали 22 тыс. 804 новых случая коронавируса. Таким образом, число случаев за сутки выросло на 704. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД