«Аэрофлот» анонсировал возобновление рейсов на Шри-Ланку В рестораны и спортзалы Нью-Йорка решили пускать только привитых от COVID В ЕК объяснили, что значит признание ЕС COVID-сертификатов третьих стран 3 августа 2021, 20:40 Текст: Елена Мирошниченко

Признание Евросоюзом равнозначности электронных COVID-сертификатов третьих стран не означает автоматического признания указанных в них вакцин, заявил представитель Еврокомиссии. «Решение Еврокомиссии о признании эквивалентности COVID-сертификатов (с третьими странами) не означает признания каких-либо вакцин. Сертификат вакцинации Сан-Марино будет приниматься на тех же условиях, что и цифровые COVID-сертификаты ЕС для вакцины «Спутник V». То есть каждое государство в Евросоюзе самостоятельно принимает решение, снимать ли ограничения для лиц, которые имеют сертификаты вакцинации не получившими одобрения в Евросоюзе препаратами», – приводит его слова РИА «Новости». По его словам, «важно отметить, что наличие цифрового COVID-сертификата не является предварительным условием для въезда на территорию Евросоюза». Представитель ЕК уточнил, что ЕК рекомендовала разрешать въезд тем, кто был привит одной из одобренных в ЕС вакцин или же препаратом из списка Всемирной организации здравоохранения, рекомендованных для экстренного применения. «При этом статус вакцинации может быть подтвержден как европейским сертификатом, так и другим документом о вакцинации, решение по которому должны принимать непосредственно власти заинтересованной страны», – сообщил он. Ранее стало известно, что Европейская комиссия признает сертификаты о вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино, где широко используется российская вакцина «Спутник V».

Названы сроки начала испытаний вакцины от коронавируса «Бетувакс» 1 августа 2021, 18:53

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

В сентябре после выдачи соответствующего разрешения Минздрава России могут начаться клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Бетувакс-Ков-2», разработанной компанией «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ), сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). «Компания «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ, участник рынка НТИ «Хелснет»), ставшая разработчиком российской рекомбинантной вакцины от коронавируса «Бетувакс-Ков-2» совместно с компанией «Бетувакс», готовится к началу клинических исследований в сентябре. <...> Сейчас Минздрав РФ рассматривает заявку на клинические испытания вакцины и по стандартной процедуре задает разработчикам дополнительные вопросы», – передает сообщение ТАСС. Вакцина «Бетувакс-Ков-2» – субъединичная рекомбинантная вакцина на основе сферических частиц с поверхностным антигеном (белком) коронавируса. Разработчики предполагают, что препарат можно будет использовать для вакцинации групп риска и ревакцинации. Создание вакцины началось летом 2020 года. «По результатам доклинических исследований вакцина «Бетувакс-Ков-2» показала хороший профиль безопасности и эффективности с формированием высоких титров нейтрализующих антител против коронавируса SARS-CoV-2 на моделях животных», –пояснили в пресс-службе Платформы НТИ. Ранее Минздрав разрешил провести исследование шестой российской вакцины от COVID. Врач назвал способ избежать тромбоза после коронавируса 3 августа 2021, 15:37 Текст: Елена Мирошниченко

Для избежания тромбозов пациентам с коронавирусом назначают антикоагулянтную терапию, тем, кто перенес заболевание, также необходимо сделать коагулограмму, рассказал главный врач городской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко. В своем Telegram-канале он написал, что тромбозы – одно из самых серьезных осложнений после коронавируса, они встречаются в 20-30% случаев и могут привести к инсультам и инфарктам, но прямую связь между двумя заболеваниями еще необходимо изучить. «Чтобы его (тромбоза) избежать, во время лечения мы назначаем пациентам антикоагулянтную терапию – препараты гепариновой группы или новых оральных коагулянтов. Эта группа препаратов позволяет провести профилактику тромбозов, особенно легочных артерий, и смерти от их образования. Надо отметить, что аспирин и другие препараты показали меньшую эффективность», – написал врач. Вечорко уточнил, что постковидный синдром может проявиться в течение месяца с момента появления первых симптомов болезни, в том числе, если были предпосылки в анамнезе: мерцательная аритмия, варикозная болезнь нижних конечностей, тромбофлебиты и другие болезни сердечно-сосудистой системы. «Контролировать состояние здоровья необходимо и тем, кто перенес ковид в легкой форме, даже если пациент был здоров и не жаловался на самочувствие. Через некоторое время после выписки желательно сделать коагулограмму. Этот анализ позволяет оценить свертываемость крови. При негативном сценарии необходимо продолжить прием антикоагулянтной терапии до тех пор, пока состояние не нормализуется. В некоторых случаях анализ придется сдать повторно через две-три недели. Оценить состояние здоровья и формулу крови и назначить или прервать терапию может только врач, это необходимо понимать», – написал он. Кроме того, Вечорко посоветовал пить много воды, чтобы предотвратить сгущение крови. Ранее врачи сообщили, что перенесшим COVID-19 рекомендуется есть арбузы, так как ягода богата антиоксидантами, в частности, витамином C. Россию призвали брать пример с ЕС в работе с украинской молодежью 2 августа 2021, 14:59

Фото: RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

Текст: Анастасия Куликова

«Было бы правильно организовать такие же онлайн-школы и лекции для школьников и студентов, проживающих на Украине, но в этих вопросах мы отстаем», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов, комментируя намерение ЕС расширить круг «проевропейски настроенных» молодых украинцев с помощью организации «еврошкол». «Европа и США давно и довольно эффективно занимаются «образованием» украинской молодежи», – напомнил донецкий политолог Владимир Корнилов. По его словам, именно прозападные фонды и организации активно занялись молодежным движением на Украине в конце 1980-х – начале 1990-х годов. «В частности, они создавали молодежные ячейки под патронажем ярых украинских националистов, прибывших из европейских центров, которые содержатся за счет американских спецслужб», – полагает собеседник. «Россия же украинской молодежью и гуманитарными вопросами в сфере образования не занималась ни тогда, ни сейчас», – с сожалением отметил политолог. «Когда мы поняли, насколько это важно и необходимо, было уже поздно. Сейчас, на мой взгляд, России мешает отсутствие креативности в подходах к этому вопросу. Есть проблемы в стремлении, целеполагании и, может быть, в недооценке гуманитарного, идеологического и культурно-исторического аспектов работы с молодежью», – перечислил Корнилов. «Безусловно, было бы правильно организовать такие же онлайн-школы и лекции для школьников и студентов, проживающих на Украине и на территории Донбасса. Но, к сожалению, в том, что касается продвижения новых технологий в сфере привлечения зарубежных аудиторий, отрезанных от нас по целому ряду причин – идеологических, политических или карантинных – мы в значительной степени отстаем», – резюмировал Корнилов. Ранее Европейская служба внешних связей объявила тендер на организацию серии образовательных мероприятий на Украине. Подрядчикам предстоит организовать «по всей Украине серию онлайн-модулей EU Study Days (украинское название ЄВРОШКОЛИ), ориентированных на учащихся, и рабочих визитов», а также расширить сферу охвата «проевропейски настроенной образованной молодежи», передает RT. В документе также подчеркивается, что мероприятия следует распространить на новые целевые группы – школьников и учащихся старших классов. Для этих целей из бюджета ЕС планируют выделить 800 тыс. евро. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Киев дал совет Европе по «прокачке экономических мышц» 3 августа 2021, 14:14

Фото: Hennadii Minchenko/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Европа сможет расширить свое глобальное влияние и «накачать экономические мышцы» путем укрепления сотрудничества с тремя постсоветскими государствами, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Affairs. Он пояснил, что Украина, Грузия и Молдавия создали так называемое ассоциированное трио для ускорения интеграции в ЕС. «Углубление взаимодействия с этой группой стран дает Европе возможность укрепить глобальное влияние, расширить пространство демократических ценностей и накачать дополнительные экономические мышцы», – передает слова украинского министра РИА «Новости». Также Кулеба полагает, что этот шаг поможет Вашингтону усилить трансатлантическое единство и безопасность на восточной границе «демократической Европы». «Ни одна из нынешних стран – членов НАТО не обладает таким [боевым] опытом и знаниями», – считает глава МИД Украины. По его словам, вхождение Украины в НАТО и ЕС будет способствовать объединению западных государств. Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о «неотложных мерах относительно углубления интеграции» в НАТО. На акциях протеста в Берлине задержали почти 600 человек 1 августа 2021, 22:35 Текст: Антон Антонов

В Берлине прошли акции протеста против ограничений, направленных на борьбу с распространением коронавируса, задержано почти 600 человек, сообщил представитель полиции Тило Каблитц. Каблитц пояснил, что «речь идет в том числе о временно задержанных для установления личности». Однако есть и «задержанные за серьезные нарушения». В столкновениях с демонстрантами пострадали более 10 полицейских, передает РИА «Новости». Движение Querdenken устроило акции, хотя власти столицы запретили их проведение. Полиция перекрывала площади и улицы, мешала демонстрантам собираться, а также проводила задержания для принудительного прекращения акций. Каблитц сказал, что общее число участников акций точно определить пока нельзя, так как «они ни разу не собирались сразу в одном месте, а постоянно перемещались». Предположительно, их свыше 5 тыс. человек. Напомним, власти страны заявили, что могут ужесточить антиковидные меры, так как в Германии вновь наблюдается «экспонентный рост» заболеваемости коронавирусом, речь идет о варианте «дельта» Pfizer и Moderna повысили цены на вакцины 1 августа 2021, 16:00 Текст: Елена Мирошниченко

Производители повысили цены за одну дозу препаратов от коронавируса Pfizer и Moderna для Евросоюза, передает издание Financial Times со ссылкой на попавшие в его распоряжение части контрактов. По данным издания, цена за дозу препарата компании Pfizer возросла с 15,5 евро до 19,5 евро. Цена за дозу препарата компании Moderna, согласно контракту, составляет 25,5 доллара США. Отмечается, что ранее цена составляла 22,6 доллара США, сообщает РИА «Новости». Газета уточняет, что компании отказались давать комментарии относительно своей ценовой политики. Ранее ученые заявили о снижении эффективности вакцины Pfizer. Эксперты объяснили нежелание ЕС помогать Литве с беженцами 3 августа 2021, 13:56

Фото: EPA/ТАСС

Текст: Анастасия Куликова

«Евросоюз не хочет помогать Литве с нелегальной миграцией, потому что это противоречит ключевым принципам ЕС», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич, комментируя медлительную реакцию Евросоюза в ответ на просьбы Вильнюса оказать помощь в преодолении миграционного кризиса. «Брюссель не столько издевается над Литвой, сколько не желает ей серьезно помогать в вопросе беженцев», – считает президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. По его словам, мировоззрение современного Брюсселя опирается на принципы всемерной поддержки мигрантов, вынужденных переселенцев и беженцев. «Следуя этой идеологии, в ЕС приехали миллионы людей. Кто-то из них уже получил гражданство, вид на жительство, работу или пособие. То есть миллионы людей интегрировались в ЕС», – подчеркнул Межевич. Он уверен, что Брюссель из-за Литвы не будет отказываться от принципа мультикультурализма. «Тем более, то число беженцев, которое сейчас находится в Литве, не производит сильного впечатления ни на Берлин, ни на Стокгольм, ни на Париж, потому что это маленькая цифра», – продолжил собеседник. «То, что в Литве по каким-то причинам происходящее воспринимается как катастрофа, не может восприниматься так же в Германии, потому что средних размеров немецкий городок имеет в четыре раза больше мигрантов, чем на всей территории Литвы в этом году», – указал Межевич. «Поэтому в ответе Евросоюза Литве сказано следующее: «Ребята, учитесь работать с беженцами. Мы умеем, а почему вы нет?» – отметил политолог. – Впрочем, перед Брюсселем тоже возникает дилемма: как маневрировать между Сциллой в виде поддержки Литвы и Харибдой брюссельского законодательства в данном вопросе». Вместе с тем, решение Вильнюса разместить лагерь для беженцев вдоль белорусско-литовской границы, где подавляющее большинство населения – это поляки, белорусы, русские, – привело к напряженности в отношениях между Литвой и Польшей. «А местное население видит в этом акт агрессии по этническому принципу. Как следствие, между людьми возникают потасовки», – добавил белорусский политолог Петр Петровский. «Более того, литовское руководство пытается давить на беженцев с помощью искусственного создания плохих условий пребывания. То есть власти Литвы создают разнообразные предпосылки для многочисленных этнических и социальных конфликтов на своей территории, ухудшая отношения с Минском, Варшавой и Брюсселем», – напомнил Петровский. Ранее ЕС пообещал в будущем активизировать усилия по борьбе с большим количеством мигрантов, незаконно пересекающих границу Литвы через Белоруссию. Об этом сообщает американское издание Politico. В частности, указывается, что «министры внутренних дел ЕС проведут неформальную встречу для обсуждения ситуации в ближайшие недели». «Это прежде всего не миграционный кризис, это акт агрессии, который имеет своей целью спровоцировать Литву», – заявила на пресс-конференции в Вильнюсе комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон. «Мы сталкиваемся с агрессивным актом режима Лукашенко», – приводит ее слова Politico. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов отметил индифферентное отношение Евросоюза к проблемам Литвы. «Евросоюз решил продемонстрировать интерес к ситуации с мигрантами в Литве. В предстоящие недели министры внутренних дел соберутся и неформально обсудят. Ну прям скоро. Ну вот как смогут, так и соберутся. Вы держитесь!» – написал он в Telegram. Напомним, Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки. Правительство республики 2 июля в связи с миграционным кризисом объявило в стране режим чрезвычайной ситуации. В конце июля сообщалось, что количество задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. В кризисе власти Литвы всецело винят именно президента Белоруссии. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Лукашенко. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Власти Ростовской области допустили введение локдауна 2 августа 2021, 17:41 Текст: Елена Мирошниченко

Губернатор Ростовской области Василий Голубев не исключил введение локдауна в отдельных муниципалитетах, где фиксируются низкие темпы вакцинации и есть напряженная обстановка с коронавирусом. «Если ситуация не будет улучшаться, то не исключайте локдауна на конкретной территории. Если мы увидим, что власти не смогли организовать работу, мы эти вопросы можем рассмотреть», – заявил Голубев во время заседания оперштаба, передает «Интерфакс». Руководитель регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев констатировал крайне тяжелую эпидемиологическую обстановку в Ростовской области. Он отметил, что за неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 15%. Напомним, власти Бурятии с 12 июля отменяют в республике локдаун, введенный с 27 июня из-за распространения коронавируса, при этом сохранится ряд ограничений. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что введение локдауна из-за распространения коронавируса в России сейчас не обсуждается. Еврокомиссия признала ковид-сертификаты Сан-Марино, где применяют «Спутник V» 3 августа 2021, 12:22

Фото: Pool/Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Европейская комиссия признает сертификаты о вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино, где широко используется российская вакцина «Спутник V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). «Европейская комиссия признает сертификаты вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино. Сертификаты вакцинации Сан-Марино теперь действительны на всей территории Европейского союза и в странах Шенгенской зоны», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Еврокомиссар Дидье Рейндерс, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что рад видеть все больше стран, подключающихся к системе цифровых COVID-сертификатов ЕС. Также, по его словам, Европейская комиссия принимает активные меры по признанию сертификатов, выданных и другими странами. Республика Сан-Марино одобрила применение вакцины «Спутник V» в феврале 2021 года. Ранее РФПИ заявлял, что применение «Спутника V» позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус. Эпидемиолог предрек России три года борьбы с коронавирусом 1 августа 2021, 16:35 Текст: Елена Мирошниченко

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в ближайшие три года коронавирус в России не отступит. Эксперт считает, что в ближайшее время произойдут новые вспышки COVID-19 из-за низких показателей иммунизации в стране. По его оценкам медикам станет сложнее бороться с пандемией из-за дальнейшего распространения штаммов, в том числе и «дельта», сообщает РИА «Новости». «У нас где-то 80 процентов территории имеет «дельта», есть регионы, прежде всего Дальний Восток, где «дельта» пока не доминирующая», – сказал Горелов. Ранее Горелов заявил, что длительность заболевания коронавирусом при заражении штаммом дельта увеличилась, а инкубационный период – сократился. Эксперт допустил существование вируса SARS-CoV-2 с 2013 года 1 августа 2021, 08:34 Текст: Алина Назарова

Вирус SARS-CoV-2 может существовать в мире с 2013 года, и зародился в Китае, считает руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы, швейцарский изобретатель формулы антисептика для рук Дидье Питте. «Остается неясным то, что в 2013 году в Китае примерно в 1100 километрах от Уханя в пещерах, которые исследовали спелеологи, был выявлен вирус, очень похожий – на 96% – на COVID-19, и он мог заразить людей, которые работали в этой пещере. И то, что остается непонятным, это то, что этот вирус, возможно, был выявлен одной из лабораторий в Ухане. Там есть несколько лабораторий, которые работают с коронавирусами. Были сделаны публикации, диссертации людьми, которые работают в этих лабораториях. Но эти диссертации исчезли. Кроме того, когда работаешь над новым вирусом, то его замораживают. Но выяснилось, что лаборатория не нашла этот экземпляр. И это немного беспокоит», – сказал он, передает РИА «Новости». По его словам, это не говорит о том, что SARS-CoV-2 был создан в лаборатории, «но это говорит о том, что, возможно, от нас спрятали тот факт, что вирус, крайне похожий на COVID-19, был обнаружен уже в 2013 году, восемь лет назад». «А чтобы вирус стал пандемией, необходимо, чтобы он уже какое-то время циркулировал в природе. Так что, возможно, этот вирус был с нами гораздо дольше, чем мы можем представить», – отметил он. Эксперт добавил, что были и другие непрямые указания на это. «Так, осенью 2019 года в районе Уханя проходили военные олимпийские игры. И некоторое количество команд заболело с симптомами, похожими на грипп. И также были спортсмены, которые не смогли из-за этого принять участие в играх, что необычно для военных спортсменов. Так что вирус уже был, и есть свидетельства того, что этот вирус также был в Европе еще раньше, чем объявили», – сказал он. Питте подчеркнул, что данная ситуация заслуживает детального расследования. Не только чтобы лучше понимать, сколько времени необходимо вирусу, чтобы развиться до масштаба мировой пандемии, но и для того, «чтобы лучше отреагировать в следующий раз в плане предотвращения подобных ситуаций». Кроме того, Питте предположил, что COVID-19 через несколько лет может стать как обычный насморк. Он напомнил, что в мире существует несколько видов коронавируса, которые пандемичны, но в отношении которых у людей вырабатывается иммунитет еще в детстве. «И к 20 годам у нас у всех есть антитела к этим четырем видам… Но даже если мы уже знаем эти вирусы и выработали иммунитет, у нас время от времени появляется легкий насморк… И есть очень большой шанс, что COVID-19 пойдет по тому же пути, что и эти коронавирусы. То есть через пять или десять лет 100% населения или, возможно, 99% будут иметь антитела к коронавирусу, но все равно будут им болеть в легкой форме, не более. Он станет как насморк», – сказал он. Питте подчеркнул, что если бы в настоящее время в мире не были бы созданы вакцины, то для выработки коллективного иммунитета к COVID-19 понадобилось бы от шести до десяти волн заражений. «Сейчас у нас есть шанс гораздо быстрее достигнуть популяционного иммунитета, если люди будут вакцинироваться, так как у нас есть несколько вакцин, и среди них очень эффективные. Если же этого не случится, то нам, к сожалению, придется пойти по пути эпидемиологических волн, которые уже причинили ущерб и будут продолжать это делать. Потому что коронавирус будет мутировать, и появятся мутации, которые будут быстрее заражать или быстрее передаваться. Потому что чтобы выжить, вирус должен мутировать и быстрее распространяться, иначе он исчезнет», – сказал он. Эксперт добавил, что мир быстрее вернется к нормальной жизни, если будет привито больше населения. Поэтому важно достичь массовой вакцинации к 2022 году, «но для этого необходимо большое количество вакцин, и чтобы люди понимали необходимость вакцинации». По его словам, вакцины также должны защищать людей от так называемого эффекта «длинного ковида», который встречается у пациентов, переболевших вирусом. Поэтому, вероятно, понадобится прививать также и детей. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Собянин: Дефицит мигрантов в Москве повлиял на рост инфляции 2 августа 2021, 02:18

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Отсутствие мигрантов и дефицит рабочей силы отчасти стали причиной роста инфляции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что летом 2020 года «пришлось практически на два месяца закрыть стройки, прекратить работу по благоустройству, ремонтам и так далее». Сложившаяся ситуация привела к тому, что «строительные организации уволили многих людей», а те «уехали». В результате «возник дефицит рабочей силы», причем «достаточно большой», сказал Собянин. «Я думаю, тысяч двести, наверное. Частью в ЖКХ, частью в сфере услуг и торговле, частью на стройке и так далее», – приводит его слова РБК. Как пояснил мэр, это «потянуло за собой увеличение стоимости рабочей силы, и все остальное тоже начало расти». Он указал, что «когда заработная плата растет без увеличения производительности труда и выпуска конечного продукта, любой экономист скажет, к чему это приводит». «Поэтому мы и видим усиление инфляции. Дальше ЦБ начинает ее притормаживать ростом ставок. В итоге всем становится хуже», – заявил глава города, добавив, что «бизнес адаптируется». В начале мая президент страны Владимир Путин заявил, что России не хватает рабочих рук в целых отраслях экономики, отметив, что власти делают все, чтобы приезжающие в страну трудовые мигранты чувствовали себя комфортно. Флорида установила антирекорд по приросту случаев COVID-19 1 августа 2021, 03:31

Фото: Robin Utrecht/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В американском штате Флорида зарегистрирован рекордный за все время пандемии суточный прирост случаев заражения коронавирусом, сообщают Центры по контролю и профилактике заболеваний США. Зафиксированы 21683 новых случая. Прежний рекорд, установленный 7 января, составлял 19334 случаев коронавируса. На штат приходится около пятой части всех новых случаев в США, передает РИА «Новости». Washington Post со ссылкой на оценки специалистов пишет, что суточный прирост в стране может возрасти в августе до показателей в 140–300 тыс. (сейчас – свыше 70 тыс. в сутки). Этому могут способствовать как штамм «дельта», так и возвращение США к обычному образу жизни. За неделю среднесуточный показатель заболеваемости подскочил на 60%. Напомним, США лидируют в мире по числу заражений и смертей от COVID-19. Выявлено около 35 млн случаев коронавируса, умерли свыше 613 тыс. человек. Суточное число новых госпитализаций из-за вызванных коронавирусом осложнений в Соединенных Штатах выросло до рекордных показателей с середины февраля. На ваш взгляд Что вас больше мотивирует сделать прививку от COVID? Вспышка заболеваемости

Невозможность посещать кафе и рестораны

Невозможность поехать на российские курорты

Требование работодателя привиться

Ученые назвали причины появления новых штаммов коронавируса 1 августа 2021, 14:28

Фото: Cdc/Cdc/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Ученые из Института науки и технологии Австрии под руководством Федора Кондрашова выяснили, что новые варианты коронавируса начали распространяться после отмены ограничений во многих странах, исследование было опубликовано в научном журнале Scientific Report. Ученые построили эпидемиологическую модель и обнаружили, что риск появления мутаций зависит от доли вакцинированного населения и порогового числа инфицированных, сообщает РИА «Новости». Исследователи пришли к выводу, что необходимо сделать прививку большинству населения (как минимум 60%). Также ученые подтвердили, что населению необходимо продолжать носить маски и соблюдать меры социальной дистанции и после вакцинации. Исследователи считают, что сегодня свободное перемещение несет риски заражения из-за разных темпов вакцинации по миру, а также чревато появлением новых опасных штаммов в популяции. Для того, чтобы избежать этого, эпидемиологические ограничения должны быть согласованы на международном уровне. Ранее эксперт допустил существование вируса SARS-CoV-2 с 2013 года. Жириновский назвал политическим пиаром позицию КПРФ и справороссов по прививкам 1 августа 2021, 12:18

Фото: Марат Абулхатин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Критика прививок от коронавируса со стороны ряда членов КПРФ и «Справедливой России – За правду» является попыткой привлечь избирателей, выступающих против вакцинации, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с партактивом на площадке молодежного образовательного форума «Территория смыслов». «Это в чистом виде террористическая деятельность, когда агитируют людей не принимать элементарные санитарные правила», – сказал Жириновский, подчеркнув, что без вакцинации не получится остановить пандемию. Политик усомнился в том, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов привился от коронавируса, напомнив, что члены партии пренебрегали ношением масок, а депутат-коммунист Валерий Рашкин открыто выступал против прививки. «То же самое «Справедливая (Россия)». Они хотят подыграть тем, кто против, сказать им: «Голосуйте за нас», – заявил Жириновский. «Мы, ЛДПР, требуем запретить все партии, которые выступают против вакцины, против оздоровления», – добавил он, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что пандемия спутала систему координат политических партий в России. Тем временем общество ждет от политиков четкой позиции по вопросам вакцинации и борьбы с инфекцией. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, против кого на выборах в Госдуму сыграет коронавирус, а кто сможет привлечь новых сторонников из среды ковид-диссидентов и ковид-лоялистов. Форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года, до 2018 года проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье. Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи и АНО «Россия – страна возможностей», образовательный партнер – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».