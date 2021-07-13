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РФПИ назвал фейком новость о проблемах с регистрацией «Спутник V» в Европе
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Новость агентства Reuters про проблемы с регистрацией «Спутник V» в Евросоюзе не соответствует действительности, заявил представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Статья парижского офиса Reuters о регистрации вакцины «Спутник V» в ЕС основана на ложных комментариях анонимных источников и является примером fake news и дезинформационной кампании против российской вакцины, организованной западным фармацевтическим лобби», – сказал представитель фонда ТАСС.
Он добавил, что фонд ожидает регистрацию вакцины со стороны EMA в ближайшие месяцы.
Ранее ведущий научный журнал Nature заявил, что российская вакцина «Спутник V», созданная Центром имени Гамалеи, подтвердила эффективность и безопасность.
В Центре имени Гамалеи также заявляли, что эффективность вакцины «Спутник V» против индийского штамма коронавируса составляет около 90%.
Посол не увидел в протестах на Кубе попытки свергнуть власть
Протестующие на Кубе высказывают недовольство ситуацией в стране, но не пытаются свергнуть власть, заявил посол России в Гаване Андрей Гуськов.
«Нет, это не попытка», – сказал он, добавив, что протесты не направлены и «против ковидных ограничений», а вызваны «вспышкой ковида». Посол указал, что в контексте беспорядков отмечаются «серьезные проблемы с обеспечением продовольствием», а также «с обеспечением лекарствами, топливом, перебоями в подаче электроэнергии». «То есть люди высказывают пожелания, высказывают определенные недовольства. И правительство оперативно отреагировало на это», – сказал он каналу «Россия–24».
Исторический центр кубинской столицы в понедельник контролируется усиленными подразделениями полиции и членами Комитета защиты Революции после протестных выступлений в воскресенье. На углу каждой улицы, примыкающей к главной набережной, находятся несколько полицейских или военных. Полиция дежурит и в Старой Гаване, передает ТАСС.
Напомним, первые за многие годы массовые протесты прошли на Кубе. Демонстранты требовали «свободных выборов» и решения социальных проблем. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о готовности драться и умереть за революцию: «Мы готовы отдать свою жизнь. Им нужно перешагнуть через наши трупы, если они хотят встретиться с революцией. Мы готовы ко всему и будем драться на улицах».
Мамонова не удалось перевести на самостоятельное дыхание
Врачи на данный момент не сумели вывести музыканта Петра Мамонова из медикаментозного сна и перевести на самостоятельное дыхание, сообщила его супруга Ольга.
«Частичную ИВЛ хотели наладить, но вчера с утра все сняли – и опять в медикаментозный сон и полная ИВЛ. Не получилось у них это собственное дыхание. Теперь неизвестно, чего и как дальше», – пояснила супруга артиста RT.
Она добавила, что его состояние остается стабильно крайне тяжелым.
Ранее Ольга Мамонова она сообщала, что врачи снова оценивают состояние актера как крайне тяжелое.
Напомним, 1 июля Мамонов был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в больницу. Его супруга поясняла, что артиста положили в больницу в Коммунарке, он находился в реанимации. Позже она опровергала сообщения о смерти музыканта.
Эксперты объяснили причину дефицита вакцины «КовиВак»
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Нехватка вакцины «КовиВак» в Москве обусловлена малым производством данного препарата – в последний раз его имелось в наличии не более 850 доз. Однако изготавливать больше и выйти на массовое производство не так-то просто по техническим причинам, сказал газете ВЗГЛЯД заведующий кафедрой клинической фармакологии с курсом ИПДО ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России Александр Хохлов.
Мэрия столицы 10 июля сообщила, что вакцина против коронавирусной инфекции «КовиВак» Центра имени Чумакова появилась в 14 павильонах «Здоровая Москва», но предупредила, что количество препарата ограничено. На следующий день, 11 июля, вакцина закончилась, отмечая, что ожидается поставка от Минздрава России. Впервые же препарат «КовиВак» закончился во всех прививочных пунктах в столице 22 июня, позже его нехватку ощутили 28-го числа этого же месяца.
В связи с этим появилось ощущение того, что вокруг нее сложился определенный ажиотаж. Однако руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им Д.И. Ивановского, профессор Александр Бутенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД подчеркнул, что такой спрос объясняется не особыми свойствами или эффективностью, а тем, что вакцина производится в крайне малом количестве относительно других препаратов. «У этой вакцины нет масштабного производства, доз очень маленькое количество. Это создает иллюзию ажиотажа. Безусловно, кто-то хочет именно ей привиться, но ее априори ограниченное количество. Думаю, причина в этом», – говорит Бутенко.
Главный врач 2-го диагностического отделения АО «Медицина» Максим Терский в разговоре с агентством «Прайм» также сообщил, что популярность данной вакцины связана с тем, что ее очень мало, из-за чего россиянам приходится заниматься ее поисками. Кроме того, он подчеркнул, что еще одной причиной этого могло стать то, что некоторые граждане убеждены, что однократного введения препарата уже якобы достаточно для завершения вакцинации. «Что касается преимуществ или недостатков препарата, то о них сложно сейчас сказать что-то определенное, поскольку вакцина находится еще в процессе клинических испытаний», – считает Терский.
Хохлов убежден, что дефицит препарата временный – производители не успели еще наладить массовое производство по техническим причинам, а документально никаких трудностей нет. «Это проблема полноправного спроса. Нужно понимать, что течение пандемии идет по определенному закону: пока не наберется соответствующий процент иммунизированных (70 % от всего населения), заболевания вирусом так или иначе будут происходить. Поэтому нужно планомерно прививаться. У нас же случился перекос: когда вакцина была, люди шли на нее не очень расторопно, а когда поняли, что нужно срочно идти, ломанулись разом. Соответственно, создался избыточный спрос. Поэтому нам нужно немного подождать, набраться терпения и производство наладится», – считает собеседник газеты ВЗГЛЯД.
Он напоминает, что «КовиВак» был зарегистрирован и введен в производство намного позже «Спутника V» от НИЦ имени Гамалеи Минздрава России, регистрация которого состоялась летом 2020 года, и «ЭпиВакКороны» новосибирского научного центра «Вектор» Роспотребнадзора (в обороте с осени прошлого года). «КовиВак» была зарегистрирована в феврале текущего года, а ее производство стартовало только в конце марта.
«Документальных никаких загвоздок нет, поскольку вакцина уже зарегистрирована, все документы получены, она прошла все этапы проверки, через Минздрав утверждена. Поэтому здесь стоит только вопрос мощности производства, но для этого, естественно, нужно какое-то время. Это дополнительные финансы для расширения, найм работников, помещение, налаживание поставок каких-то составных частей и так далее. Остались чисто технические проблемы. Любое производство требует определенного времени», – объясняет Хохлов.
Ранее политолог, глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов, комментируя высокий спрос на вакцину «КовиВак» предположил в беседе с газетой ВЗГЛЯД, что препарат «КовиВак» за последнее время так популярен среди россиян потому, что вакцину «Спутник V» продвигают с середины прошлого лета, и в пропагандистском смысле людей очень сильно «перекормили» информацией о ней, в связи с чем родилось недоверие, а у «ЭпиВакКороны» отныне «самая плохая репутация в нашей стране», добавляя, что зато теперь в блогосфере очарованы «КовиВаком».
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При пожаре в больнице для пациентов с COVID-19 в Ираке погибли 40 человек
Жертвами пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в городе Эн-Насирия в Ираке стали 40 человек, сообщают СМИ.
Еще 70 человек удалось спасти. По предварительной информации, пожар в больнице «Имам Хусейн» начался из-за взрыва баллона с кислородом. Сейчас десятки человек заблокированы в здании. Пожарные локализовали распространение огня, передает ТАСС со ссылкой на канал «Аль-Арабия».
Напомним, в апреле в результате пожара в больнице «Ибн аль-Хатыб» для пациентов с коронавирусом в Багдаде погибли 82 человека и не менее 110 пострадали. По данным СМИ, причиной пожара послужил взрыв баллона с кислородом, большинство смертей вызваны отравлением угарным газом.
Аномальная жара и новый штамм COVID-19 стали причиной повышенной смертности в Москве
Рост смертности в Москве в июне обусловлен значительным влиянием двух основных причин: аномальной жарой и новым штаммом COVID-19, сообщили в департаменте здравоохранения столицы.
«Рост смертности по отношению к июню прошлого года составил 3145 случаев. Во-первых, в июне 2021 года были зафиксированы пиковые значения заболеваемости коронавируса. Ежесуточное число новых случаев достигло рекордных 9 тыс. в сутки. Среднесуточная заболеваемость составила 5942 случаев и по сравнению с маем (2812) выросла более чем в два раза. Было отмечено поступление большого числа тяжелобольных пациентов в больницах – ежедневно от 1,7 до 1,9 тыс. человек», – сообщается на сайте Мосгорздрава.
Отмечается, что больше пациентов начали нуждаться в оказании реанимационной помощи, включая искусственную вентиляцию легких (число пациентов, состоящих на ИВЛ достигло 600-700 человек). Такой рост эпидемиологи связывают прежде всего с циркуляцией нового штамма заболевания (дельта), который в разы заразнее и вызывает более тяжелое течение заболевания.
«Как следствие COVID-19 в июне в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5 527 случаях. От ковида как основной причины смерти в июне умерли 4 886 человек. 641 человек в июне умер от других причин, но с сопутствующим ковидом. Из них коронавирус оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 291 случае», – говорится в сообщении.
Еще одной причиной, повлиявшей на рост смертности в июне, назвали аномальную жару, которая привела к обострению в первую очередь заболеваний сердечно-сосудистой системы. По словам врачей-кардиологов, жаркая погода вызывает серьезное ухудшение состояния больных. Отмечаются: потеря жидкости в организме и увеличение вязкости крови, которые могут приводить к резкому повышению риска тромбообразования, падение давления, которое может спровоцировать инсульт.
«Таким образом избыточная смертность в июне 2021 года обусловлена влиянием двух причин – резкого скачка заболеваемости новой коронавирусной инфекции в связи с распространением нового штамма и аномально жаркой погоды.
Летальность от коронавируса в Москве на 1 июля 2021 года составляет: 2,78%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, 3,88%, если учесть все случаи, где ковид выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания», – сообщил депздрав.
В ведомстве отметили, что вакцинация является единственным эффективным способом защиты от коронавируса и ее тяжелейших последствий. В Москве в 119 центрах на базе городских поликлиник вакцинация проводится по предварительной записи без выходных с 8.00 до 22.00. Без записи сделать прививку можно в павильонах «Здоровая Москва». Кроме того, без записи вакцинация проводится в семи центрах госуслуг «Мои Документы», торговых центрах и других популярных общественных местах. Среди них центр вакцинации в Гостином Дворе – один из крупнейших прививочных павильонов в Европе.
Ранее замруководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова сообщила, что темпы вакцинации от коронавируса в регионах России разные, всего сейчас привито более 28,6 млн россиян.
До этого глава правительства Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и Минздраву актуализировать модель вакцинации россиян от коронавируса с учетом необходимости довести коллективный иммунитет до 80-90%.
Онищенко призвал россиян прививаться «Спутником-V» и не охотиться за другими вакцинами
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«Когда человек заболел, он же не ходит и не выбирает себе лекарство, а приходит к врачу и лечится тем, что назначили. Вакцина – это то же лекарство. Поэтому прививаться надо тем, что рекомендуют врачи», - заявил газете ВЗГЛЯД первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
Президент Лиги здоровья нации, академик и кардиохирург Лео Бокерия выразил мнение, что Россия серьезно отстает по темпам вакцинации от коронавируса от других стран потому, что у граждан низкий уровень понимания ответственности не только за себя, но и за окружающих.
«Во-первых, мы, советские люди, действительно были такими. Тогда у профессиональных психологов это называлось «социальный инфантилизм». Когда мы росли, то знали, что государство нас обязано вылечить нас, следить за нами. Даже были болезни, которыми было выгодно болеть: за них квартиры люди получали, из 12 месяцев по 8 могли находиться на курортах, лечениях, реабилитации. Это было наше поколение. Сейчас, слава Богу, поколение подрастает немного другим», – говорит Онищенко.
Он объясняет, что на сегодняшний день народ интересуется медициной, технологиями, тем, что и как можно вылечить. Это показывает и нынешняя ситуация с пандемией коронавируса: люди добровольно проверяются, идут на исследования, изучают свой иммунный статус, что, безусловно, является новым явлением. Они интересуются вакцинами, рассуждают, какая лучше, а какая хуже, говорит Онищенко.
«Но лично я против того, чтобы рассуждать о том, какая вакцина лучше и больше подходит. Когда человек заболел, он же не ходит и не выбирает себе лекарство, а приходит к врачу и лечится тем, что назначили. Вакцина – это то же лекарство, только оно работает не тогда, когда появилась болезнь, а она ее профилактирует. Это сложный медицинский препарат, и здесь должно быть так: если врач разрешил прививаться этим препаратом, не надо ждать того, что сам выбрал», – советует медик.
Советским людям такой интерес к вакцинам не был свойственен, но сегодня идет все-таки явный перегиб, считает собеседник. Однако он бы не стал обвинять наших граждан в безалаберности, напоминая, что с конца августа 2020 года по ноябрь (за 3 месяца) из 146 млн граждан России привились 70 млн человек от гриппа. Эта кампания прошла незамеченной, но именно это и является показательным фактором того, что люди не проявляют безразличие к собственному здоровью и окружающих.
«Сейчас же мы столкнулись с очень хорошо продуманной кампанией по дискредитации российских вакцин против коронавируса, которая в том числе идет из-за рубежа. Они ее проводят на внешнем контуре, не принимая наши препараты, да и недальновидные политики не остаются в стороне со своими необоснованными высказываниями», – убежден Онищенко.
Депутат напоминает, что на прошлой неделе госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что Париж считает, что другим членам Евросоюза не следует признавать созданные в России и Китае вакцины от коронавируса. Кроме того, он напомнил, что при этом Франция – не лучший пример, поскольку сама находится на четвертом месте по заболеваемости в мире. Кроме того, в стране зафиксирована одна из самых высоких летальностей от COVID-19. Они не имеют собственной вакцины, но тем не менее, позволяют себе подобного рода высказывания, которые в том числе вводят в заблуждение и граждан России, говорит врач.
«Второй момент: на прошлой неделе в одном государственном уважаемом издании была напечатана очень развернутая статья о том, что такое цельновирионная инактивированная вакцина («КовиВак» центра имени Чумакова, – прим. ВЗГЛЯД), в чем ее преимущества перед другими, и она (статья) имела большой резонанс. Но эта публикация при всей своей положительности играет отрицательную роль: она убеждает гражданина в преимуществах чумаковской вакцины, хотя «Спутник V» от НИЦ имени Гамалеи Минздрава России не менее хорош и эффективен», – рассказывает врач.
В связи этим в столице случился ажиотаж вокруг данного препарата: в Москву «КовиВак» был доставлен в субботу, а уже в воскресенье он закончился, продолжает эксперт.
«И что получается? Теперь люди говорят, что хотят привиться именно этой вакциной. А наладить ее огромное производство мы не можем, потому что это работа с опасным вирусом в Институте полиомиелита, где есть все условия, чтобы работать с опасными вирусами, а Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) коронавирус сегодня официально относит ко второй группе опасности. Вакцина «Спутник V» у нас уже производится на трех площадках десятками миллионов доз, но у «КовиВак» такого производства пока нет, это не налаживается быстро», – объясняет Онищенко.
Он настоятельно не рекомендует ничего ждать, поскольку каждый препарат действительно имеет свои преимущества, но и у «Спутника V» их немало, зато препарат доступен. «Я ответственно заявляю, что по безопасности и эффективности и «Спутник V», и «КовиВак» одинаковы. Никакого особого отличия они не имеют. У «КовиВака» строят производственную базу, но пока неизвестно, когда она там будет готова, так что не нужно ничего ждать. Нужно идти и прививаться тем, что доступно. Но на сегодняшний день это является элементом, который сдерживает вакцинацию», – заключил медик.
По данным на 13 июля всего в стране прошли вакцинацию 28,6 млн россиян.
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В России от коронавируса привились почти 29 млн человек
Темпы вакцинации от коронавируса в регионах России разные, всего сейчас привито более 28,6 млн россиян, сообщила замруководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова.
«Сейчас привиты более 28,6 млн человек, но темпы в регионах разные, у нас есть и аутсайдеры, есть и лидеры», – передает ТАСС заявление Ежловой на Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания России».
По ее словам, целевой показатель охвата вакцинацией против гриппа в 2021 году – не менее 60%, в группах риска – 75%, передает РИА «Новости».
Ранее глава правительства Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и Минздраву актуализировать модель вакцинации россиян от коронавируса с учетом необходимости довести коллективный иммунитет до 80-90%.
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В США предупредили о риске развития аутоиммунного заболевания после прививки J&J
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предостерегло об опасности развития редкого аутоиммунного заболевания после использования вакцины от коронавируса производства Johnson & Johnson.
Как говорится в обновленной версии документа, «в течение 42 дней после использования вакцины Janssen повышается риск развития синдрома синдрома Гийена-Барре». Это редкое заболевание, при котором иммунная система атакует нервные клетки, передает РИА «Новости».
Ранее компания Johnson & Johnson заявила, что ее однокомпонентная вакцина от коронавируса продемонстрировала надежную защиту от штамма «дельта». Согласно информации J&J, продолжительность иммунного ответа вакцины фирмы составляет не менее восьми месяцев.
В июне ученые также предупреждали, что и сам коронавирус может привести к развитию синдрома Гийена-Барре, который проявляется в нарушении чувствительности и вегетативных расстройствах.
В апреле американские власти рекомендовали временно приостановить вакцинацию препаратом J&J из-за случаев образования тромбов у пациенток, получивших прививку от коронавируса этим препаратом. Некоторые из них впоследствии скончались. После снятия рекомендации об ограничении использования власти обязали производителя предупреждать об очень редко встречающихся побочных эффектах в виде образования тромбов.
Ученые нашли способ подавления размножения COVID
Биологи из Австрии при помощи генной инженерии сумели подавить размножение вируса SARS-CoV-2 в клетках человека, они считают, что предложенный ими метод станет важным шагом в борьбе с COVID-19.
В статье сообщается, что открытие основано на результатах исследования 2019 года, тогда ученые из Онкологического центра Питера МакКаллума в Мельбурне создали инструмент редактирования генов CRISPR, позволяющий удалять аномальные РНК, вызывающие рак у детей. Исследователи совместно с коллегами из Института инфекций и иммунитета Питера Доэрти Мельбурнского университета доказали, что методика подходит для подавления репликации РНК-вируса SARS-CoV-2, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование опубликовано в журнале Nature Communications.
Поясняется, что основу инструмента генного редактирования составляет фермент CRISPR-Cas13b, который связывается с РНК-мишенями и разрушает часть генома, необходимую для репликации внутри клеток. Авторы проверили методику на зараженных клетках человека в лаборатории. Ученым удалось подавить размножение разных вариантов коронавируса, в числе которых новые штаммы.
Ожидается, что в скором времени метод будет протестирован на животных, а затем и на людях.
«Пока ответные меры на пандемию были сосредоточены в основном на развертывании защитных вакцин, но осталась острая необходимость в разработке лечения пациентов с COVID-19», – приводятся в пресс-релизе Института Доэрти слова одного из авторов статьи профессора Шэрон Левин.
Ученый считают, что при помощи этого метода можно быстро разработать противовирусные препараты против любых новых вирусов.
«В отличие от обычных противовирусных препаратов сила этого инструмента заключается в его гибкости и адаптируемости, что делает его подходящим для создания лекарств против множества патогенных вирусов, включая грипп, лихорадку Эбола и, возможно, ВИЧ», – рассказал руководитель исследования доктор Мохамед Фаре.
Двойная сила нового метода заключается в том, что он подавляет репликацию вируса и одновременно предотвращает ускользание его новых вариантов от иммунитета хозяина, подчеркивают исследователи.
Ранее группа ученых из Медицинской школы Университета Сан-Паулу в Бразилии обнаружили в организме человека место, которое коронавирус использует как резервуар для размножения.
Жертвами пожара в больнице в Ираке стали более 50 человек
Свыше 50 человек погибли в результате пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в городе Эн-Насирия в Ираке, сообщают СМИ.
Число жертв возросло до 52. Министр здравоохранения провинции Ди-Кар Саддам ат-Тавиль подал прошение об отставке. Премьер-министр страны Мустафа аль-Казыми объявил в стране траур по погибшим, передает ТАСС со ссылкой на канал «Аль-Арабия».
Напомним, по предварительной информации, пожар в больнице «Имам Хусейн» начался из-за взрыва баллона с кислородом. В апреле в результате пожара в больнице «Ибн аль-Хатыб» для пациентов с коронавирусом в Багдаде погибли 82 человека и не менее 110 пострадали.
Врач призвал носить маски после вакцинации от COVID
Вакцинированным гражданам необходимо носить защитные маски, так как они могут стать «супер-распространителями» коронавируса, заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Болибок пояснил, что даже при наличии прививки человек может получить дозу вируса, которая преодолеет иммунитет и станет причиной заболевания, передает Ura.ru.
«Чаще всего привитые люди заболевают в бессимптомной форме и тоже становятся вирусоносителями. Сами начинают распространять этот вирус», – подчеркнул он.
Иммунолог отметил, что при непосредственном контакте с инфицированным защитная маска снижает шанс заражения примерно в двадцать пять раз.
Кроме того, ношение маски вирусоносителем снижает вероятность заражения окружающих в четыре раза.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России надо привить от COVID-19 все население, чтобы стать самой передовой страной в борьбе с болезнью.
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За сутки в России выявили 24,7 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 24 702 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 24 702 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 11,7% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4991, Московской области – 2550, Санкт-Петербурге – 1936.
Всего в стране выявлено 5 833 175 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 236 214 человек, из них 19 566 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 780 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 144 492 человека.
Накануне, 12 июля, в России выявили 25 140 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 438.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Бокерия объяснил отставание России по темпам вакцинации
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Россия серьезно отстает по темпам вакцинации от коронавируса, связано это с низким уровнем понимания гражданами ответственности не только за себя, но и за окружающих, сообщил президент Лиги здоровья нации, академик и кардиохирург Лео Бокерия.
Бокерия заявил на форуме «Здоровье нации», что «по темпам вакцинации мы, к сожалению, очень серьезно отстаем», на данный момент «как-то понимания этого, понимание ответственности не только за себя, но и за свою семью, за окружающих пока еще находится на очень низком уровне», передает РИА «Новости».
Сам специалист, по его словам, уже привился от COVID-19.
Он добавил, что для преломления позиции ряда граждан необходимо регулярно разъяснять эффективность используемых против пандемии мер, а также степень ответственности каждого.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России надо привить от COVID-19 все население, чтобы стать самой передовой страной в борьбе с болезнью.
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В Турции за неделю утроилось число зараженных штаммом коронавируса «дельта»
В Турции втрое выросло число инфицированных коронавирусным штаммом «дельта», заявил глава минздрава страны Фахреттин Коджа.
«По штамму «дельта» число случаев возросло за неделю с 286 до 750 в 36 провинциях. По штамму «дельта плюс» у нас хорошая новость: роста случаев не зафиксировано», – цитирует министра РИА «Новости».
Он подчеркнул, что пока «на повестке дня принудительная вакцинация не стоит», турецкие власти предпочитают «метод убеждения».
«Вакцинация немного ускорилась, но все еще не на удовлетворительном уровне. В районах, где ее уровень недостаточен, мы наблюдаем повышение заболеваемости на 20%», – сказал глава ведомства.
В начале июля Коджа сообщал о трех случаях инфицирования «дельтой плюс» в трех провинциях, в том числе в Стамбуле. В конце июня Турция решила приостановить авиасообщение с шестью государствами из-за распространения новых штаммов коронавируса.
Анонсировано производство «Спутника» в Индии
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) начал сотрудничество с крупнейшим мировым производителем по объемам выпуска вакцин индийской фармкомпанией Serum Institute of India (SII) для производства российской вакцины против коронавируса «Спутник», первая партия будет выпущена в сентябре, сообщил РФПИ.
«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о сотрудничестве с индийской фармацевтической компанией Serum Institute of India (SII), крупнейшим мировым производителем по объемам выпуска вакцин, для производства в Индии российской вакцины против коронавируса «Спутник», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Предполагается, что ежегодно на мощностях SII в Индии будет производиться свыше 300 млн доз российской вакцины. По сообщению РФПИ, Serum Institute of India в рамках процесса технологического трансфера уже получила образцы клеток и векторов от НИЦЭМ им. Гамалеи и начала процесс культивации.
«Это стратегическое партнерство является важным шагом для существенного увеличения наших производственных возможностей и демонстрирует пример объединения усилий и экспертизы для спасения жизней в Индии и по всему миру. В настоящее время осуществляется процесс технологического трансфера, ожидаем выпуска первых партий вакцины в ближайшие месяцы», – заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Мы рассчитываем произвести миллионы доз уже в ближайшие месяцы после начала тестового производства в сентябре. Крайне важно, чтобы вакцина «Спутник», обладающая высокими показателями безопасности и эффективности, была доступна людям в Индии и по всему миру», – приводятся в сообщении слова гендиректора SII Адара Пунаваллы.
Дмитриев также добавил, что фонд открыт для совместных исследований в Индии вакцин «Спутник V» и Covishield, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca. «Спутник V» был первой вакциной, создатели которой предложили провести совместные исследования с AstraZeneca. Эти исследования сейчас завершаются в Азербайджане и ряде других стран. Мы остаемся открыты для проведения таких открытых совместных исследований с вакциной Covishield в Индии. Мы полагаем, что могут получиться потрясающие результаты», – сказал он, передает ТАСС.
В семействе «Спутник» сейчас две вакцины – «Спутник V» и «Спутник Лайт».
Вакцина «Спутник V» была одобрена в Индии 12 апреля 2021 года в рамках процедуры ускоренной регистрации. Индия является ведущим производственным хабом для вакцины «Спутник». РФПИ уже заключил соглашения c рядом фармацевтических производителей в этой стране для производства российской вакцины.
«Спутник V» зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что «Спутник V» – одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.