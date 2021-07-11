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«Спутник V» показал высокую переносимость пожилыми людьми в Сан-Марино
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Во время исследований в Сан-Марино российская вакцина показала высокую переносимость пожилыми людьми, выводы опубликованы в журнале El Clinical Medicine, издаваемом The Lancet.
«Наши результаты, несмотря на их предварительный характер, дают основания полагать, что «Спутник V» имеет высокий профиль переносимости в возрастной группе 60 и более лет с точки зрения возникновения краткосрочных нежелательных явлений вследствие вакцинации», – цитирует исследование Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Отмечается, что «данный предварительный анализ также дает основания полагать, что «Спутник V» обладает таким же или более высоким профилем переносимости в возрастной группе 60 и более лет после введения обоих компонентов, по сравнению с другими зарегистрированными вакцинами против коронавируса».
Почти все зарегистрированные нежелательные явления после вакцинации были легкими или умеренными и длились менее двух дней, при этом местные симптомы среди людей от 60 лет и старше встречались значительно реже, чем после вакцинации другими одобренными препаратами. Случаев смерти или госпитализации зарегистрировано не было. Возникающие после вакцинирования российским препаратом симптомы были аналогичны другим препаратам.
«Сан-Марино стало первым государством Европы, которое победило коронавирус и сняло соответствующие ограничения благодаря включению вакцины «Спутник V» в национальный портфель. Опубликованные данные демонстрируют высокие показатели безопасности российской вакцины, отсутствие случаев госпитализации и хорошую переносимость среди пожилых людей. Отсутствие политической мотивированности и предвзятости помогло Сан-Марино сделать выбор в пользу российской вакцины, которая зарекомендовала себя как одна из лучших в мире с точки зрения безопасности и эффективности», – заявил директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Исследование проводилось в Сан-Марино с 4 марта по 8 апреля среди получивших одну или обе дозы вакцины «Спутник V».
Как сообщал глава Минздрава Михаил Мурашко, эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» превышает 96%. В Сербии результаты исследования «Спутника V» назвали блестящими, оценив эффективность препарата в 97,6%.
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи назвали «Спутник V» самой эффективной вакциной против индийского штамма COVID-19. Минздрав подтвердил эффективность «Спутника V» и «Спутника Лайт» для ревакцинации. Президент Владимир Путин назвал создание «Спутника V» триумфом российской науки.
Боррель призвал ЕС реагировать на «вакцинную дипломатию» России
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время визита в Дубровник в Хорватии заявил о необходимости реагировать на «вакцинную дипломатию» России и Китая, сообщает Total Croatia News.
Боррель выступил с утверждением, что Москва и Пекин якобы «используют вакцины для достижения своих целей», и Брюсселю следует принять это во внимание, передает РИА «Новости».
«Эти страны продвигают во всем мире «вакцинную дипломатию», мы должны знать об этом и действовать, основываясь на этом знании», – приводит слова Борреля издание. В то же время дипломат призвал к сотрудничеству с Россией и Китаем.
Напомним, в конце июня официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, что Запад не смог справиться с пандемией коронавируса, его претензии на мировое лидерство оказались «мыльным пузырем».
«США и ЕС сами себя не в состоянии спасти, а уж о том, что они могут куда-то вести мировое сообщество, вообще речи нет», – отметила дипломат. Захарова призвала «честно и открыто сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, не замыкаться в идеологической скорлупе, ожидая манны небесной из Брюсселя или еще откуда-то».
В начале июня Захарова сообщила, что обращаются в МИД России иностранцы, которые хотели бы привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ отмечал, что сотни миллионов людей по всему миру не имеют доступа к вакцинам от коронавирусной инфекции. Путин в ходе выступления на ПМЭФ поручил правительству проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавируса для иностранцев в России. Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила о готовности ведомства совместно с туроператорами оперативно провести работу по организации туров для вакцинации иностранцев от коронавируса.
Специалисты столичных медцентров рассказали газете ВЗГЛЯД, что находящиеся в Москве иностранцы могут пройти вакцинацию от коронавируса в частных клиниках, причем в некоторых случаях эта процедура будет бесплатной.
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Заразившаяся двумя штаммами коронавируса женщина умерла в Бельгии
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В Бельгии в марте умерла заразившаяся сразу двумя штаммами коронавируса девяностолетняя женщина, свидетельствует исследование бельгийских ученых, которое будет представлено на европейском конгрессе специалистов в области клинической микробиологии и инфекционных заболеваний.
Как сообщает Agence France-Presse, женщина была госпитализирована в марте в бельгийском городе Алст. Сначала у пациентки отмечался хороший уровень кислорода в крови, однако ее состояние быстро ухудшилось, и через пять дней она умерла. Уточняется, что пациентка не была вакцинирована, передает ТАСС.
Как отметила автор исследования, молекулярный биолог Анна Ванкирберген, есть вероятность, что женщина заразилась указанными штаммами от двух разных людей. По ее мнению, феномен заражения сразу двумя штаммами, «вероятно, недооценен», его дальнейшее изучение чрезвычайно важно.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, что Запад не смог справиться с пандемией коронавируса.
Напомним, посол Евросоюза в России Маркус Эдерер фактически предложил российскому Минздраву начать процесс взаимного признания вакцин. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова посла Евросоюза в Москве хорошим сигналом, однако отметил, что нужно обсуждать, будет ли Россия признавать сертификаты о прививках других стран.
Как сообщал глава Минздрава Михаил Мурашко, эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» превышает 96%. В Сербии результаты исследования «Спутника V» назвали блестящими, оценив эффективность препарата в 97,6%.
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи назвали «Спутник V» самой эффективной вакциной против индийского штамма COVID-19. Минздрав подтвердил эффективность «Спутника V» и «Спутника Лайт» для ревакцинации. Президент Владимир Путин назвал создание «Спутника V» триумфом российской науки.
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Москва преодолела пиковые значения по заболеваемости COVID
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В Москве наблюдается стабилизация ситуации и небольшое снижение уровня заболеваемости, преодолены пиковые значения, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Москва, конечно, переживает очень сложные времена. Слава богу, мы преодолели пиковые значения, сейчас наблюдаются некоторая стабилизация и даже небольшое снижение уровня заболеваемости», – сказал он в интервью телеканалу «Россия-1», передает ТАСС.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Москве отмечается определенная стабилизация ситуации с коронавирусом. По ее словам, введенные ограничения и интенсивная вакцинация работают.
В июне на фоне роста случаев коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня введен временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно посещать без QR-кода до 1 августа. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.
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В Москве закончилась вакцина «Ковивак»
Вакцина «КовиВак» центра имени Чумакова в Москве вновь закончилась, сообщила мэрия российской столицы.
«Вакцины «КовиВак» нет в наличии. Ожидается поставка препарата от Минздрава России», – передает текст сообщения ТАСС.
Накануне вакцина «КовиВак» появилась в 14 павильонах «Здоровая Москва». Количество вакцины в каждом пункте было ограничено – не более 850 доз. 28 июня вакцина «КовиВак» во закончилась в прививочных пунктах столицы. В первый раз вакцина «КовиВак» в Москве временно закончилась 22 июня.
Вакцинацию в 119 центрах вакцинации на базе городских поликлиник проводят по предварительной записи без выходных с 08.00 мск до 22.00 мск. Без записи сделать прививку можно в павильонах «Здоровая Москва», которые теперь открыты только для вакцинации от COVID-19. Они работают с 8.00 и до тех пор, пока прививку не сделают всем желающим в течение дня. Кроме того, без записи сделать прививку можно в торговых центрах и других популярных городских локациях.
Вакцина «КовиВак», созданная в Центре Чумакова, – это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что он лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным.
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Отказавшиеся от вакцинации жители Братиславы устроили митинг
Митинг протеста против ограничения властями Словакии прав отказавшихся от вакцинации против коронавируса граждан прошел в субботу перед зданием правительства республики на площади Свободы в центре Братиславы, сообщило Словацкое телевидение.
В акции протеста, поддержанной находящимися в оппозиции к правительству социал-демократами, приняли участие не менее 1 тыс. граждан. Они потребовали от властей республики немедленно отказаться от «дискриминации» нежелающих вакцинироваться, что проявляется, в частности, в установленных для них ограничениях при посещении баров и ресторанов, культурно-развлекательных мероприятий, путешествиях за рубеж, а также требовании привиться, предъявляемых к представителям некоторых профессий. На митинге звучали резкие высказывания в адрес президента республики Зузаны Чапутовой и членов кабмина, передает ТАСС.
Согласно полиции, как отметило ТВ, акция протеста прошла без серьезных инцидентов. Один из ее участников был доставлен в участок для дачи объяснений по поводу использования квадрокоптера, что было сделано вразрез с действующими в республике правилами эксплуатации бытовых беспилотных летательных аппаратов.
Напомним, за период с 26 декабря 2020 года до начала июля 2021 года словацкие медики выявили 6697 случаев нежелательных последствий прививок против коронавируса, среди них лишь один оказался связан с российской вакциной «Спутник V».
В начале июля Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что «Спутник V» столкнулся в Словакии с давлением международного фармацевтического лобби.
В марте в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения премьер-министра Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины. Братислава настаивала, что российская вакцина якобы не соответствует описанию в журнале The Lancet. После этого РФПИ обвинил словацких экспертов в саботаже и попросил вернуть «Спутник V» для передачи нуждающимся странам.
В итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины. 7 июня в Словакии началась вакцинация «Спутником V». При этом Братислава отказалась покупать новые партии российской вакцины, а позже правительство Словакии захотело перепродать партию «Спутника V» другим странам. В начале июля Россия выкупила у Словакии партию «Спутника V» с истекающим сроком годности.
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Жена Мамонова рассказала об ухудшении состояния музыканта
Врачи снова оценивают состояние актера и музыканта Петра Мамонова как крайне тяжелое, он остается на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), однако его постепенно выводят из комы, сообщила супруга артиста Ольга Мамонова.
«Состояние оценивается врачами как крайне тяжелое, но они его выводят из комы. Он открыл глаза, но пока не осознаёт ничего. Легкие – на искусственной вентиляции, но третье или четвертое дыхание у него свое, он справляется», – цитирует РИА «Новости» Мамонову.
По ее словам, сообщения СМИ о том, что у артиста отказывают почки, не соответствуют действительности. «Я спросила у врачей про почки, они говорят, что видели эту статью. Нет, у него все органы самостоятельно работают», – заключила супруга артиста.
Напомним, 1 июля Мамонов был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в больницу. Его супруга поясняла, что артиста положили в больницу в Коммунарке, он находился в реанимации. Позже она опровергала сообщения о смерти музыканта.
Ученый объяснил бессимптомное течение COVID-19
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции объясняется невыясненными пока особенностями иммунитета, сообщил доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.
«Насчет того, чтобы пройти без маски в «красной зоне» и не заболеть, – это дикое везение. Но такое везение бывает не на каждый такой случай в жизни. Это первое. Второе. Да, есть пока четко не выясненные особенности иммунитета у отдельных людей, из-за которых человек болеет легко или практически бессимптомно», – приводит слова ученого РИА «Новости».
Ученый отметил, что такие люди и становятся главными распространителями инфекции. Они не болеют, некоторые из них не носят масок, а при этом заражают очень многих людей.
«Это так называемые «суперраспространители». Они отмечены, описаны уже десятки таких случаев. Самый известный такой случай был еще в прошлом году весной, когда где-то около Вашингтона было хоровое общество, куда пришел такой человек. Они пели два часа и через пять дней заболели все 50 человек», – сообщил специалист.
Напомним, в ноябре минувшего года группа европейских и сингапурских молекулярных биологов обнаружили, что иммунитет людей, переболевших коронавирусом в бессимптомной форме, необычно сильно реагировал на инфекцию.
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Немцам выдали более 100 тыс. сертификатов без проведения вакцинации
Ошибочное подтверждение прохождения полного курса вакцинации после первой прививки от коронавируса получили более 100 тыс. жителей немецкого Бранденбурга, сообщило издание BZ Berlin.
По имеющимся у издания сведениям, на 16 июня около 460 тыс. жителей земли Бранденбург получили электронное подтверждение от местного минздрава о том, что прошли полную вакцинацию от коронавируса в центре вакцинации или при помощи мобильной бригады, передает РИА «Новости».
Однако к тому моменту лишь 382 тыс. бранденбуржцев полностью привились от COVID-19, причем часть привилась в больницах или у врача частной практики. Таким образом, отмечает издание, более 100 тыс. человек по ошибке получили уведомление о полной иммунизации в прививочных центрах или у мобильных бригад.
Напомним, посол Евросоюза в России Маркус Эдерер фактически предложил российскому Минздраву начать процесс взаимного признания вакцин. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова посла Евросоюза в Москве хорошим сигналом, однако отметил, что нужно обсуждать, будет ли Россия признавать сертификаты о прививках других стран.
Между тем в июне стало известно, что эффективность германской вакцины от коронавируса разработки фармацевтической фирмы CureVac оказалась ниже 50%. Тем временем глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» превышает 96%. В Сербии результаты исследования «Спутника V» назвали блестящими, оценив эффективность препарата в 97,6%.
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи назвали «Спутник V» самой эффективной вакциной против индийского штамма COVID-19. Минздрав подтвердил эффективность «Спутника V» и «Спутника Лайт» для ревакцинации. Президент Владимир Путин назвал создание «Спутника V» триумфом российской науки.
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Американская Pfizer собралась рекомендовать третий этап вакцинации
Американская компания Pfizer намерена в ближайшее время проинформировать власти США о необходимости применения третьей (бустерной) дозы вакцины от коронавируса Comirnaty, разработанной совместно с германским партнером BioNTech, сообщили источники The Washington Post.
По имеющимся у источников издания сведениям, в понедельник может состояться встреча, в которой, как ожидается, примут участие директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, глава Национальных институтов здравоохранения США Фрэнсис Коллинз, глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски и исполняющая обязанности директора Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США Джанет Вудкок, передает ТАСС.
В четверг Pfizer и BioNTech объявили о намерении в ближайшие недели предоставить в FDA и Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) данные о проведении испытаний применения бустерной дозы препарата. Как отмечалось в сообщении, «первоначальные результаты исследования показывают, что бустерная доза, введенная через шесть месяцев после второй дозы, имеет устойчивый профиль переносимости, вызывая высокие титры антител, <…> которые в 5-10 раз выше, чем после двух первичных инъекций».
Как в свою очередь вскоре после публикации пресс-релиза Pfizer и BioNTech информировало Reuters, FDA и ЦКПЗ в совместном заявлении сообщили, что, по их мнению, прошедшим курс вакцинации от коронавируса американцам в настоящее время не нужна третья доза препарата. «Мы будем готовы к бустерным дозам, если и когда наука продемонстрирует, что это необходимо», – отметили они.
Накануне Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что вакцины от компаний Pfizer и Moderna могут привести к воспалению сердца, это будет официально внесено в список побочных эффектов.
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В Шереметьево объяснили скопившиеся очереди
Шереметьево работает в стандартном режиме, очереди возникли из-за проверок документов на COVID-19, аэропорт выделил дополнительные стойки регистрации, в терминалах работают супервайзеры для оказания помощи пассажирам, сообщила директор по связям с общественностью предприятия Анна Захаренкова.
«Шереметьево работает в стандартном режиме в условиях увеличенного количества рейсов на международных и внутрироссийских направлениях в летний период. В аэропорту реализуются все требуемые противоэпидемические меры для обеспечения безопасности здоровья пассажиров, гостей и сотрудников», – цитирует РИА «Новости» Захаренкову.
По ее словам, регистрация пассажиров на международные рейсы обеспечивается согласно технологиям и с учетом проверки наличия у пассажира ПЦР-теста, его срока действия и соответствия персональным данным регистрируемого пассажира.
«Временные скопления пассажиров на стойках регистрации обусловлены возросшей нагрузкой на стойки регистрации в связи с увеличившимся временем на проверку требуемых документов в рамках исполнения противоэпидемических требований. В целях урегулирования ситуации выделяются дополнительные стойки регистрации, в терминалах работают супервайзеры для оказания содействия и консультации пассажирам», – добавила она.
По ее словам, в аэропорту организовано информирование пассажиров о предупреждении распространения коронавирусной инфекции. На мониторах и цифровых поверхностях в терминалах аэропорта, а также по средствам аудиоинформирования транслируется информация о необходимости соблюдении мер профилактики и прохождения вакцинации от COVID-19. В зонах выдачи багажа транслируется информация о необходимости прохождения тестирования на коронавирусную инфекцию для пассажиров, прибывших из-за границы. Все сотрудники аэропорта, задействованные в обслуживании пассажиров, обеспечены средствами индивидуальной защиты. В Шереметьево круглосуточно работают пункты для сдачи экспресс-тестирования на COVID-19 и пункты вакцинации.
Ранее ряд Telegram-каналов опубликовали видео о больших очередях в Шереметьево, сообщалось также, что многие пассажиры опаздывали на рейсы.
Россия осудила Францию за дискриминационные высказывания о вакцинах от COVID
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия осуждает Францию за дискриминационные высказывания о вакцинах от коронавируса.
«Учитывая, что это не первое подобное недопустимое высказывание МИД Франции, речь идёт не о личном мнении дилетанта, а о политической позиции страны. Значит, будем разговорить по-другому. Мы осуждаем Францию за подобные дискриминационные высказывания ее высокопоставленного представителя, которые возрождают в Европе дух неонацистской сегрегации», – прокомментировала она в своем Telegram-канале сожаление госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона о том, что Греция допускает на свою территорию пассажиров, которым были сделаны прививки от коронавируса вакцинами, произведенными в России или Китае.
Захарова отметила, что «госсекретарь МИД Франции – не специалист-вирусолог, чтобы читать лекции на этот счет суверенным государствам, увязывая медицину с национальной принадлежностью. Это больше из функциональных обязанностей доктора Геббельса».
«В отличие от французского МИД, глава комитета Франции по вакцине от ковид Мари-Поль Кьени на днях заявила, что считает российскую вакцину «Спутник V» эффективной. Ну просто она не пропагандист, как Клеман Бон, а вирусолог – директор по исследованиям французского Медицинского научно-исследовательского института INSERM», – написала Захарова, а также подчеркнула, что «не МИДу Франции диктовать странам и народам, какими вакцинами прививаться».
Ранее Бон заявил, что Франция не осуждает Грецию, но предпочитает, чтобы «в Европе были признаны лишь те четыре вакцины, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА)».
Напомним, госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что страна считает, что другим членам Евросоюза не следует признавать созданные в России и Китае вакцины от коронавируса. Он подчеркнул, что список препаратов, при вакцинации которыми людям будет разрешен доступ на французскую территорию, должен быть ограничен теми вакцинами, в действенности которых они уверены.
Врач рассказала о преимуществе назальных вакцин от COVID
Вакцины от коронавируса в виде капель в нос лучше воспринимаются гражданами психологически, однако они могут формировать иммунный ответ организма немного дольше, нежели инъекционные препараты, сообщила врач-инфекционист Светлана Ищенко.
По ее словам, инъекционная форма позволяет препарату быстрее всасываться, так как сразу попадает в кровь, ответная реакция будет быстрее. «При других формах тоже будет реакция, но чуть позже, в зависимости от того, как усвоится. <…> При оральном введении главное, чтобы кишечник хорошо работал. Если кишечник будет хорошо работать, то все усвоится. Если усвоится – попадет в кровь, будет ответ иммунной системы», – цитирует ТАСС Ищенко.
Она отметила, что после введения в оборот вакцин в формах помимо инъекционной, врач будет учитывать перенесенные человеком заболевания. «Он будет индивидуально советовать, какая форма вакцины подойдет конкретному пациенту», – добавила врач.
Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов подчеркнул, что медицинское сообщество очень приветствует разработку вакцин, способ введения которых менее травматичен и требует меньше затрат времени и усилий.
Ранее первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк сообщил, что интраназальная однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» будет доступна в столице в ближайшее время.
Напомним, ученые Центра им. Гамалеи разработали интерназальную вакцину от коронавируса, ожидается, что она выйдет на клинические исследования в конце 2021 – начале 2022 года, а регистрация препарата может пройти уже в 2022 году. Вакцину в форме капель для носа разработал также Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что назальная форма российской вакцины от коронавируса «Спутник V» будет двухкомпонентной, а вводить препарат смогут только врачи.
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За сутки в России выявили 25 тыс. случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 25 033 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 25 033 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 11,1% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5410, Московской области – 2511, Санкт-Петербурге – 2007.
Всего в стране выявлено 5 783 333 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 200 219 человек, из них 17 382 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 749 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 143 002 человека.
Накануне, 10 июля, в России выявили 25 082 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев уменьшилось на 49.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Названо число прошедших вакцинацию от COVID в Москве иностранцев
В общей сложности 68 тыс. иностранных граждан прошли вакцинацию от COVID-19 в Москве, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Как отметили в оперштабе, 7 июля в Москве начал работу крупнейший пункт вакцинации в «Лужниках», предназначенный в основном для работы с иностранными гражданами, работающими и постоянно проживающими в столице. «Его пропускная способность составляет около 15 тысяч человек в сутки. За четыре дня 24 тысячи иностранцев сделали здесь прививку от коронавирусной инфекции. Причем центр вакцинации готов принимать в два раза больше посетителей ежедневно», – рассказали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Там сообщили, что сектора С и D в «Лужниках» предназначены для вакцинации физлиц. Пункт в здании центра выдачи коньков принимает организованные группы иностранных работников.
Ранее сообщалось, что российское правительство прорабатывает поручение президента Владимира Путина по вакцинации иностранных граждан от коронавируса, в первую очередь будут рассмотрены вопросы вакцинации трудовых мигрантов и иностранцев, которые уже находятся в России.
Вакцинация иностранных граждан проводится однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», разработанной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.
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В Крыму зафиксировали максимум заражений COVID за сутки с начала пандемии
В Крыму за 10 июля зафиксировано максимальное число выявленных случаев COVID-19 за все время с начала пандемии – 368, сообщил глава региона Серей Аксенов.
«За 10 июля на территории республики Крым зарегистрировано 368 случаев коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 286 выявлены при обращении за медицинской помощью, 73 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 9 случаев завозные из-за границы», – написал Аксенов на своей странице во «ВКонтакте».
Он отметил, что «количество выздоровевших за сутки составляет 153 человека, выздоровевших за весь период – 45 тыс. 370 человек».
Ранее министр курортов и туризма республики Вадим Волченко сообщил, что всех сотрудников санаторно-курортной отрасли в Крыму планируется привить от коронавируса. Также в Крыму допустили возможность поощрения вакцинированных туристов.
Напомним, кафе и ресторанам разрешено работать в Крыму в дневное время, при этом посадочные места должны составлять до 50% от общего количества, а также соблюдаться дистанция между столиками. С 23.00 до 8.00 возможна только доставка и обслуживание на вынос.