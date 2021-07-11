«Спутник V» показал высокую переносимость пожилыми людьми в Сан-Марино

Во время исследований в Сан-Марино российская вакцина показала высокую переносимость пожилыми людьми, выводы опубликованы в журнале El Clinical Medicine, издаваемом The Lancet.

«Наши результаты, несмотря на их предварительный характер, дают основания полагать, что «Спутник V» имеет высокий профиль переносимости в возрастной группе 60 и более лет с точки зрения возникновения краткосрочных нежелательных явлений вследствие вакцинации», – цитирует исследование Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Отмечается, что «данный предварительный анализ также дает основания полагать, что «Спутник V» обладает таким же или более высоким профилем переносимости в возрастной группе 60 и более лет после введения обоих компонентов, по сравнению с другими зарегистрированными вакцинами против коронавируса».

Почти все зарегистрированные нежелательные явления после вакцинации были легкими или умеренными и длились менее двух дней, при этом местные симптомы среди людей от 60 лет и старше встречались значительно реже, чем после вакцинации другими одобренными препаратами. Случаев смерти или госпитализации зарегистрировано не было. Возникающие после вакцинирования российским препаратом симптомы были аналогичны другим препаратам.

«Сан-Марино стало первым государством Европы, которое победило коронавирус и сняло соответствующие ограничения благодаря включению вакцины «Спутник V» в национальный портфель. Опубликованные данные демонстрируют высокие показатели безопасности российской вакцины, отсутствие случаев госпитализации и хорошую переносимость среди пожилых людей. Отсутствие политической мотивированности и предвзятости помогло Сан-Марино сделать выбор в пользу российской вакцины, которая зарекомендовала себя как одна из лучших в мире с точки зрения безопасности и эффективности», – заявил директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Исследование проводилось в Сан-Марино с 4 марта по 8 апреля среди получивших одну или обе дозы вакцины «Спутник V».

Как сообщал глава Минздрава Михаил Мурашко, эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» превышает 96%. В Сербии результаты исследования «Спутника V» назвали блестящими, оценив эффективность препарата в 97,6%.

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи назвали «Спутник V» самой эффективной вакциной против индийского штамма COVID-19. Минздрав подтвердил эффективность «Спутника V» и «Спутника Лайт» для ревакцинации. Президент Владимир Путин назвал создание «Спутника V» триумфом российской науки.