Минздрав подтвердил эффективность «Спутника V» для ревакцинации

Вакцины «Спутника V» и «Спутника Лайт» могут эффективно применяться для повторной вакцинации, в том числе для тех, кто был изначально привит ими, сообщила пресс-служба Минздрава России.

«Обе вакцины – «Спутник V» и «Спутник Лайт» – могут эффективно использоваться для ревакцинации, в том числе тех граждан, кто изначально прививался ими», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Минздраве уточнили, что препарат «Спутник Лайт» показан к применению у лиц в возрасте от 18 до 60 лет, так как именно в этой возрастной группе она успешно прошла испытания на эффективность. Среди людей более старшего возраста применяется вакцина «Спутник V», разрешенная к применению у всех совершеннолетних граждан.

Ранее в понедельник заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев заявил, что для ревакцинации от коронавируса после «Спутника V», возможно, потребуется другая вакцина, но исследования в этой области еще идут.

Между тем глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что россиянам, вероятнее всего, будет нужна ревакцинация от коронавируса в дальнейшем.