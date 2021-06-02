|
|
Мурашко заявил о эффективности «Спутника V» в 96%
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства составляет более 96%, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире студии общества «Знание» на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«В общей сложности привито уже больше 18 млн первым компонентом. Сейчас активность населения возросла очень хорошо», – передает его слова ТАСС.
В России на данный момент зарегистрированы три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов коронавируса.
«Черная плесень» из Индии перекинулась на новую страну
|
|
В Ираке 78-летний мужчина умер после заражения мукоромикозом – «черной плесенью», сообщил замглавы управления здравоохранения города Сулеймания Хериш Саид.
Саид сообщил, что некоторое время назад пациент заболел коронавирусом. Его госпитализировали, через некоторое время медики заподозрили, что мужчина заразился «черной плесенью», передает портал Rudaw.
«Этот пациент умер не от коронавируса», – подчеркнул представитель ведомства.
Он отметил, что пациент получал лечение в течение последних недель и находился под постоянным наблюдением команды врачей.
Утверждается, что до болезни пациент не выезжал за границу.
Лечивший мужчину врач Горан Мухеддин сообщил, что пациент заразился «черной плесенью» около десяти дней назад. При этом медики не указывают, что мужчина умер именно от «черной плесени». Отмечается, что у него также были хронические заболевания – диабет и проблемы с сердцем.
Вместе с тем пресс-секретарь департамента здравоохранения Ирака Дхи-Кар Аммар Аль-Замили сообщил, что в стране уже двое умерли от «черной плесени»: первая жертва болезни скончалась в городе Насирия. О том, что умерший болел «черной плесенью», стало известно, когда выдавали свидетельство о смерти.
Кроме того, в стране зарегистрировано еще четыре случая заражения.
Мукоровые грибки известны с XIX века, они живут в почве, растениях, навозе, на гниющих фруктах, передает РИА «Новости». При этом «черная плесень» не имеет отношения к черной плесени, возникающей в сырых помещениях.
Споры проникают в носоглотку, осаждаются в пазухах носа, разрастаются, пускают гифы и вырабатывают токсины, разлагающие ткани и кости. Визуально гифы черного цвета, отсюда название болезни – «черная плесень». Инфекция попадает в череп, блокирует основные артерии и вены, вызывает кровотечения.
До пандемии коронавируса мукормикозы у людей встречались крайне редко. Однако в Индии произошла настоящая вспышка на фоне мощной волны COVID-19 – там зафиксировали уже свыше 8,8 тыс. случаев заболевания.
Индия оказалась в эпицентре неслучайно: в странах с тропическим климатом концентрация спор в окружающей среде в разы выше, чем, в умеренном поясе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На юге Китая произошла новая вспышка коронавируса
Госкомитет здравоохранения КНР сообщил, что за минувшие сутки было зафиксировано 27 новых случаев заражения коронавирусом, из них 20 внутренних, которые пришлись на южную провинцию Гуандун.
Из 20 заболевших 18 выявлены в административном центре провинции городе Гуанчжоу, два – в городе Фошане. Кроме того, в провинции обнаружены три человека с бессимптомным протеканием заболевания внутреннего происхождения. Бессимптомные больные в соответствии с принятой в Китае практикой фиксируются отдельно, передает «Интерфакс».
В связи с обострением эпидемиологической обстановки китайские авиакомпании резко сокращают число полетов в Гуанчжоу.
По состоянию на 11.30 по местному времени (06.30 по Москве) в международном аэропорту «Гуанчжоу Байюнь» отменены 519 рейсов – 37% от общего числа запланированных на понедельник.
Решением властей, все покидающие город из аэропортов, с железнодорожных вокзалов и автобусных станций должны предъявить отрицательный тест на COVID-19, сделанный не позднее трех дней до выезда. Это требование не касается транзитных пассажиров.
Ранее США обвинили Китай в недостаточном сотрудничестве с международными экспертами при расследовании обстоятельств появления нового коронавируса. В Белом доме подчеркнули, что Китай должен предоставить более полный доступ к лаборатории в Ухане. Президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID-19 и подготовить через 90 дней новый отчет по этой теме. В Китае осудили попытки Вашингтона обвинить Пекин в «лабораторной утечке» коронавируса.
Экономист назвал условия для введения в России безусловного базового дохода
|
|
Когда мы будем нацией, у которой в 100 раз больше продукции, чем необходимо, и все это производится роботами, все будут образованными, культурными, тогда страна сможет ввести безусловный базовый доход, рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель центра политико-экономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
«Базовый безусловный доход (ББД) придуман на Западе для того, чтобы не обеспечивать людям работу и постепенно избавиться от них с точки зрения социальной поддержки. То есть пропаганда ББД представляет его как первый шаг к коммунистическому обществу в реалиях постиндустриальных чудес. Но на самом деле основное назначение ББД – на хлеб и наркотики», – убежден Колташов.
Он объясняет, что в ближайшем будущем в России просто не нужен ББД, поскольку стране необходимо решить ряд проблем. В первую очередь, необходимо решить проблему с образованием школьников: обеспечить больше рабочих мест для учителей, построить новые школы и корпуса в городах, разделить классы, чтобы детей было по 25 человек на одного учителя, а не по 30-40, как это происходит сейчас. За счет этого повысится эффективность образования.
«Кроме того, необходимо решить проблему здравоохранения. В регионах, например, критически не хватает врачей. То есть нужно повышать зарплаты, создавать новые позиции в сфере здравоохранения, обеспечивать больницы новой современной техникой. А ББД подразумевает, что государство больше не будет решать такого рода проблемы, не будет тратить на здравоохранение и образование, но будет выплачивать народу не потраченные деньги, говоря, что теперь каждый сам за себя. Им дали же какую-то сумму, за счет которой они теперь будут решать свою проблему», – рассказывает собеседник.
По мнению эксперта, идея безусловного базового дохода сейчас и в ближайшие десятилетия идет вразрез с политикой решения внутренних проблем, которые есть во всех странах. Тем не менее, как только основные проблемы будут решены, то в правительстве смогут действительно задуматься о введения новой системы.
«Демографы очень любят говорить, что нам нужны количественные показатели. Но на самом деле нужны не только количественные, но и качественные показатели. Нам не нужны люди с уровнем образования дореволюционной России образца 1890 года, которые ни петь, ни свистеть, ни читать, ни писать не умеют. Это будет социальное бедствие. А нам нужно большое количество людей, которые смогут осваивать современные профессии, технику, работать с роботами, современными цифровыми устройствами, с социальными технологиями, рекламными, на внутреннем и внешнем рынке, в сфере услуг, развивать биржевую торговлю – много направлений», – поясняет Колташов.
Как только денежные ресурсы перестанут уходить на решение задач, обеспечивающих дальнейшее национальное развитие, страна сможет ввести ББД. «Когда мы будем нацией, у которой в 100 раз больше продукции, чем необходимо, и все это производится роботами, и автоматизация чудесным образом состоится, и все будут образованными, культурными и будут понимать, чем музыка Бетховена отличается от музыки Моцарта, и будем в состоянии воспроизводить таких же людей, как мы сами, которые будут полезны для экономики, тогда может быть можно будет говорить о безусловном доходе», – считает экономист.
Он уточняет, что при таком раскладе уже не будет иждивенцев, поскольку априори в семьях будут производиться не бездельники, а люди, интересующиеся творческими, созидательными интересами. К тому же, при материальном изобилии, отсутствие материальных проблем и достатке ресурсов ББД будет абсолютно нормальным явлением, не стимулирующим бросать какую-либо работу.
«Сейчас, когда мы находимся в состоянии, где ресурсы нужны, такая система невозможна. Да, у Центробанка, правительства есть значительный резерв денежных средств, но это не является основанием для ввода ББД. При нынешнем состоянии общества он приведет только к негативным последствиям. Нужно создавать механизмы побуждения людей, чтобы они занимались наукой, культурой, создавали свои небольшие предприятия, проявляли экономическую активность. А безусловный доход просто говорит людям, что им ничего делать не надо, все готово», – заключил Колташов.
Ранее колумнист газеты ВЗГЛЯД Ирина Алкснис ранее рассуждала на тему безусловного базового дохода.
Россия возобновляет авиасообщение еще с восьмью странами
|
|
Россия с 10 июня возобновляет регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией, а также чартерное – с Албанией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах оперативным штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе с 10 июня 2021 года регулярного международного авиасообщения со следующими государствами: Австрия (Москва – Вена два раза в неделю); Венгрия (Москва – Будапешт два раза в неделю); Ливан (Москва – Бейрут один раз в неделю); Люксембург (Москва – Люксембург один раз в неделю); Маврикий (Москва – Порт-Луи два раза в неделю); Марокко (Москва – Рабат два раза в неделю); Хорватия (Москва – Загреб два раза в неделю)», – приводит сообщение оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией ТАСС.
Кроме того, с 10 июня будет возобновлено чартерное авиасообщение с Албанией по маршруту Москва – Тирана один раз в неделю.
Ранее Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в этих странах.
Напомним, с 25 мая Россия возобновила авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Международные рейсы из России возобновлены в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Индию, Казахстан, Вьетнам, Венесуэлу, Грецию, Германию, Сингапур, Сербию, Эфиопию, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Швейцарию, Шри-Ланку, Узбекистан, Финляндию, Японию, на Мальдивы, Кубу, Сейшелы.
С 27 марта 2020 года Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии. Исключение составили вывозные перелеты, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие рейсы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Депутат: Ситуация подталкивает нас к созданию большого союзного государства
|
|
«Рано или поздно Минск установит прямое авиасообщение с Республикой Крым, никуда в «Белавиа» не денутся», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель комитета Госдумы по делам СНГ, коммунист Леонид Калашников. Ранее авиакомпания «Белавиа» отказалась от приглашения открыть рейсы на Симферополь, мотивируя тем, что Белоруссия не признает полуостров частью России.
«Сама жизнь должна убедить Лукашенко признать Крым российским. Это касается не только Белоруссии. Своим недавним собеседникам из других стран СНГ я говорил: «Вы сколько угодно можете называть себя союзниками Москвы, когда вам нужна российская помощь. Но ясно же, что вы не станете воевать за своего союзника, если вы до сих пор даже не признали Крым российским. В таком случае вы – неполноценные союзники», – заявил секретарь ЦК КПРФ по международным делам, председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
Глава государства не может прямо об этом сказать своим коллегам из бывшего СССР, поскольку он связан определенными президентскими обязанностями, дипломатическим этикетом, предполагает депутат-коммунист.
«Но я и мои коллеги прямо об этом говорят. На будущее: когда наши неполноценные союзники окажутся под угрозой и запросят у Москвы защиты, мы не будем им помогать, так как они ранее не признали Крым частью нашей страны», – предупредил Калашников.
«Мне коллега-депутат из одной бывшей союзной республики жаловался: мол, мы находимся в окружении. Если мы признаем Крым, нашей республике Запад перестанет помогать и так далее». Я отвечаю: «Вот Белоруссия не признала полуостров частью России. И в отношениях с Западом это ей нисколько не помогло. Так что Запад все равно не станет вас спасать». А в целом мое мнение таково: ситуация подталкивает нас, Белоруссию, Армению, Киргизию к тому, чтобы создавать большое союзное государство, возвращаться к СССР», – считает Калашников.
Ранее Калашников заявил, что признание Крыма должно стать официальным, публичным условием статуса союзника России.
Ведущий эксперт белорусского аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич считает, что признать Крым российским президента Александра Лукашенко может заставить только какая-то еще более серьезная угроза его власти, чем нынешние угрозы.
«Какие именно? Трудно себе представить. Пока в Минске нет ощущения, что Москва ставит в качестве жесткого условия своей поддержки признание Крыма частью России. Нет и утечек с переговоров о том, чтобы российские официальные лица предлагали Белоруссии сделку вроде «признание Крыма в обмен на деньги» или что-то вроде этого. Этот фактор и определяет поведение Лукашенко», – пояснил белорусский политолог.
«Нет в Минске и уверенности в том, что Россия собирается присоединить Белоруссию, лишить ее государственности. Как это видится из Минска, в Москве хотят лишь теснее привязать Белоруссию к России в экономической, дипломатической, военной и других сферах, сделать ее более зависимой от России. Игра в «дорожные карты» – это как раз такая политика на постепенное лишение Белоруссии права вести независимую внешнюю, военную и социально-экономическую политику. Белоруссия этому всячески сопротивлялась ранее и сопротивляется до сих пор», – напомнил Карбалевич.
Лидеры стран Евросоюза на своей недавней встрече в верхах обсудили опасность поглощения Белоруссии со стороны России, сообщила испанская газета Pais. Глава Евросовета Шарль Мишель даже настоял, чтобы дебаты носили максимально конфиденциальный характер, – лидерам стран запретили пользоваться телефоном, пишет газета. По мнению источников издания, эта мера позволила политикам открыто выразить свое мнение о возможных последствиях в связи с инцидентом.
Источники считают, что на этой встрече обсуждался риск того, что президент Владимир Путин, якобы «воспользуется растущей изоляцией Александра Лукашенко, чтобы включить Белоруссию в своего рода федерацию». В статье отмечается, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель был первым, кто упомянул о «риске поглощения Белоруссии».
На переговорах в Сочи, состоявшихся в минувшие выходные, Лукашенко детально проинформировал российского коллегу Владимира Путина о ситуации вокруг борта Ryanair. Путин поручил МИД России отслеживать судьбу задержанной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги.
Президенты также согласовали вопрос о перечислении республике 500 млн долларов второго транша госкредита с российской стороны. Кроме того, главы государств поручили министерствам транспорта двух стран «организовать все аспекты воздушного сообщения».
Также в выходные белорусская авиакомпания «Белавиа» заявила, что не планирует выполнять рейсы в Крым, пока нет «политического признания» воссоединения региона с Россией. «Меня удивляет, почему Белоруссия после такого отношения со стороны западных стран до сих пор не приняла справедливого и братского решения признать российский статус Крыма и начать налаживать тесные экономические связи с регионом», – заявил по этому поводу РИА «Новости» депутат Госдумы Михаил Шеремет.
Американский ученый предсказал появление COVID-26 и COVID-32
|
|
Необходимо обстоятельно изучить происхождение COVID-19, в противном случае человечество может столкнуться с COVID-26 и COVID-32, заявил американский ученый и один из экспертов по коронавирусу и инфекционным заболеваниям в США Питер Хотез.
«Это третья крупная эпидемия или пандемия коронавируса в XXI веке (после SARS и MERS)... Нынешняя – третья по счету. Мать-природа говорит нам о том, что случится: будет COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19», – передает РИА «Новости» слова ученого.
Хотез подчеркнул, что необходимо исследовать «возникновение вспышки» нового коронавируса. Для этого следует отправить в китайский город Ухань, где началась эпидемия, вирусологов, эпидемиологов и других специалистов. На месте они должны будут собирать данные и необходимые образцы, добавил ученый.
При этом эксперт отметил, что было бы трудно получить сведения о происхождении коронавируса без сотрудничества с Китаем по этому вопросу.
«Думаю, мы действительно должны оказать сильное давление на Китай, включая возможные санкции, чтобы команда выдающихся эпидемиологов и вирусологов в Китае получила беспрепятственный доступ к животным, людям, образцам и лабораториям», – подчеркнул Хотез.
Ранее США обвинили Китай в недостаточном сотрудничестве с международными экспертами при расследовании обстоятельств появления нового коронавируса. В Белом доме подчеркнули, что Китай должен предоставить более полный доступ к лаборатории в Ухане. Президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID-19 и подготовить через 90 дней новый отчет по этой теме. В Китае осудили попытки Вашингтона обвинить Пекин в «лабораторной утечке» коронавируса.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Эстонии отменили обязательное ношение масок
Со среды, 2 июня, в Эстонии отменено обязательное ношение масок в закрытых помещениях.
Премьер-министр страны Каи Каллас рассказала, что решение принято на фоне снижения уровня заболевания коронавирусом. При этом она заострила внимание на том, что коронавирус никуда не исчез, поэтому она все равно рекомендует продолжать носить защитную маску в закрытых помещениях и многолюдных местах. Об этом сообщает портал Err.ee.
Также правительство решило не продлевать запрет на ночную продажу алкоголя, срок действия которого завершился 31 мая. Министр госуправления Яак Ааб сообщил изданию, что с 14 июня в мероприятиях в помещениях смогут участвовать до 3000 человек при наличии паспорта вакцинации, а на открытом воздухе – до 9000.
Ранее сообщалось, что в Израиле решили снять почти все ограничения по коронавирусной инфекции с 1 июня.
Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией до 21 июня
Россия продлевает приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в этих странах, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
«С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Турции и Танзании действующие ограничения по авиасообщению решено продлить до 21 июня 2021 года включительно», – приводит сообщение оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией ТАСС.
Ранее в понедельник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил надежду, что улучшение ситуации с коронавирусом позволит восстановить авиасообщение с Россией. Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля. В конце апреля в Турции ввели полный локдаун в связи с распространением коронавируса.
В мае в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что Россия направит делегацию в Турцию для оценки перспектив возобновления авиасообщения. Вместе с тем бывший главный санитарный врач, эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что в Турции неконтролируемая и неуправляемая эпидемиологическая ситуация, поэтому туристам следует отказаться от отдыха в этой стране.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о резком росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в Турции. По ее словам, «буквально за несколько недель» заболеваемость в стране увеличилась в 3,5–4 раза. Она также отметила, что большая часть новых штаммов коронавируса попадает на территорию России из Турции.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Ростуризме назвали возможные сроки начала туров в Турцию
|
|
В Ростуризме сообщили, что россияне могут получить возможность отправиться на отдых в Турцию к июлю текущего года, рассказала глава ведомства Зарина Догузова.
«Мы надеемся, что такая позитивная динамика у турецких коллег продолжится, и хотя бы к середине летнего курортного сезона, к июлю, у наших граждан будет возможность отправиться на турецкие курорты», – рассказала Догузова в интервью телеканалу НТВ. Об этом сообщает РИА «Новости».
Она также отметила, что решение о возобновлении авиасообщения принимает не Ростуризм, а оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Догузова рассказала, что общий объем обязательств туркомпаний перед гражданами по турам в Турцию составляет около 30 миллиардов рублей
«Речь идет где-то о миллионе граждан, то есть примерно миллион человек уже в той или иной степени забронировали и внесли деньги за Турцию», – рассказала она.
Ранее Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в этих странах.
Toyota и Honda остановили заводы в Малайзии из-за пандемии
|
|
Японские автоконцерны Toyota и Honda приняли решение остановить производство и продажу новых автомобилей в Малайзии из-за вступивших там в силу коронавирусных ограничений, сообщила The Nikkei.
У Toyota в Малайзии есть два завода в штате Селангор. Honda также имеет в стране два предприятия, где производятся мотоциклы и автомобили. Из-за требований малайзийских властей автоконцернам пришлось оставить на рабочих местах не более 10% персонала, в результате чего функционирование заводов в обычном режиме стало невозможным, передает ТАСС.
Напомним, со вторника в Малайзии вступили в силу самые жесткие за последний год социально-экономические ограничения на фоне резкого роста числа инфицированных коронавирусом. Объявленные премьер-министром Мухиддином Яссином строгие меры будут действовать на всей территории страны до 14 июня.
В мае число инфицированных в Малайзии резко стало расти. На прошлой неделе был установлен очередной антирекорд – более 9 тыс. заболевших за сутки. Эксперты объясняют это проникновением в страну индийского штамма вируса, обладающего более высокой скоростью распространения, и недостаточными масштабами тестирования на коронавирус.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Словакия начала регистрацию желающих привиться «Спутником V»
Министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварский объявил, что в республике началась онлайн-регистрация жителей, желающих привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V».
«В Словакии началась онлайн-регистрация желающих привиться вакциной «Спутник V». Она проводится на сайте korona.gov.sk», – сообщил он, передает ТАСС со ссылкой на Словацкое телевидение.
26 мая правительство Словакии приняло решение о применении в стране с июня российской вакцины от коронавируса.
Напомним, в марте в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения теперь уже бывшего премьера Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины. В частности, власти Словакии настаивали, что полученная ими российская вакцина якобы не соответствует описанию в журнале The Lancet. После этого РФПИ обвинил словацких экспертов в саботаже и попросил вернуть «Спутник V» для передачи нуждающимся странам.
Однако в итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины. Минздрав страны сообщал, что специализированная лаборатория в Венгрии подтвердила надежность «Спутника V», о якобы фальсификации которой заявляли власти Словакии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт: Провокации против «Бессмертного полка» координируются с территории Украины
Попытки размещения фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк» является серьезным вызовом российскому государству и обществу, сказала газете ВЗГЛЯД историк Ирина Великанова. Так она прокомментировала возбуждение Следственным комитетом уголовного дела за реабилитацию нацизма в отношении лиц, разместивших заявки на участие в акции с портретами Гитлера, Геббельса и предателя Власова.
«История с размещением на сайте «Бессмертного полка» фотографий нацистских преступников стала повторением похожей прошлогодней истории, которая, как нам казалось тогда, беспрецедентна. Оказалось, что она как раз и стала прецедентом. Более того, неотвратимость наказания за подобные поступки, к большому сожалению, не гарантировала отсутствия рецидивов», – отметила директор Музея современной истории России, председатель Комиссии ОПРФ по культуре и сохранению духовного наследия Ирина Великанова.
«Подобные акции зачастую координируются из-за рубежа, и в первую очередь, с территории Украины. Это подтверждается тем, что значительная часть портретов нацистских преступников была размещена гражданами Украины. После 2014 года героизация нацистских пособников в этой стране стала частью национальной идеологии. Однако не все благополучно и у нас, – указала собеседница. – Например, периодически в России поступают в продажу издания, где ставится под сомнение подвиг советского народа в Великой Отечественной войн».
В этой связи, первостепенной задачей, по словам Великановой, становится формирование в российском обществе нетерпимого отношения ко всем подобным попыткам. «Российское государство и общество сегодня сталкиваются с серьезным вызовом. Поэтому необходима трансляция исторических ценностей молодому поколению в условиях открытости и системного противодействия попыткам исторического ревизионизма, прославления нацизма, разрушения исторического самосознания россиян», – подчеркнула директор музея.
«Те, кто размещает на сайте «Бессмертного полка» Гитлера или Геббельса, наверное, знают, кто такие Гитлер и Геббельс. Но они, возможно, не знают, что происходило на Нюрнбергском процессе, – предположила Великанова. – А ведь именно в ходе Международного трибунала в Нюрнберге все главари и идеологи нацизма и фашизма, преступные организации гитлеровской Германии были осуждены странами, которые участвовали в работе трибунала в Нюрнберге».
В понедельник Главное следственное управление Следственного комитета России сообщило – возбуждены уголовные дела о попытках разместить фотографии нацистов в ходе акции «Бессмертный полк», которая в этом году проходила в режиме онлайн.
«В числе фигурантов уголовных дел житель Оренбургской области Андрей Акимов, Сергей Сахаров из Томской области, а также жители Украины Дмитрий Алексеенко и Михаил Пух. По данным следствия, указанные лица в мае 2021 года разместили на сайте «Бессмертного полка России» заявки, содержащие сведения и фотографии Гитлера, Геббельса, изменника Родины Власова. Такие действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных Нюрнбергским трибуналом», – сообщил официальный сайт СК.
Дела возбуждены по статье 354.1 Уголовного кодекса (Реабилитация нацизма). В рамках следствия прошли обыски, изъята компьютерная техника, средства связи, сообщили в Следственном комитете.
Добавим, что в минувший четверг суд оштрафовал на 90 тысяч рублей жителя Воронежа за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка». Ранее было возбуждено еще несколько дел из-за публикации фото нацистов на сайте «Бессмертного полка». Среди подозреваемых оказались Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска. Все они оказались сторонниками осужденного блогера Алексея Навального.
В сентябре прошлого года суд приговорил бывшего студента пермского колледжа Даниила Симонова, обвиненного в реабилитации нацизма, к 200 часам исправительных работ за публикацию фото генерала Власова на сайте «Бессмертного полка». Житель Казани, отправивший фото Адольфа Гитлера для акции «Бессмертный полк», был приговорен к условному сроку в год и штрафу в 150 тысяч рублей.
Грузия, Украина и Молдавия попросили Еврокомиссию помочь с вакцинами от коронавируса
Премьер-министры недавно созданного «Ассоциированного трио» – Грузии, Украины и Молдавии совместно призвали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен поддержать эти страны программы Евросоюза «Восточное партнерство» в вопросе выделения им вакцин от коронавируса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Пресс-служба правительства Грузии сообщила, что в обращении отмечается «молниеносная» поддержка ЕС этих стран по вопросу борьбы с коронавирусом, вызовами в социальной и экономических сферах из-за пандемии. Однако, говорится в письме, для победы над пандемией сейчас обязательна массовая и безопасная вакцинация.
Поэтому премьер-министры просят Еврокомиссию в рамках механизма распределения вакцин помочь этим странам «Восточного партнерства» Евросоюза.
Напомним, 17 мая министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдавии Дмитрий Кулеба, Давид Залкалиани и Аурелиу Чокой подписали меморандум о создании «ассоциированного трио», которое будет усиленно сотрудничать по вопросам европейской интеграции.
Бразилия собралась снова рассмотреть вопрос об импорте «Спутника V»
В пятницу повторно рассмотрят вопрос об импорте российской вакцины «Спутник V» в Бразилию, сообщает национальный регулятор Anvisa.
В рамках «экстренного совещания» будут «проанализированы запросы о выдаче разрешения на импорт и распространение вакцин Covaxin и «Спутник V», передает РИА «Новости».
Напомним, по данным минздрава Бразилии, общее число случаев COVID-19 в стране превысило 16,5 млн, скончались более 460 тыс. человек. Бразилия находится на втором месте после США по числу жертв коронавируса и на третьем месте после США и Индии по общему количеству заражений. Почти по всей Бразилии прошли митинги против президента страны Жаира Болсонару на фоне ситуации с коронавирусом.
Турция выразила надежду на восстановление авиасообщения с Россией
Турция надеется, что улучшение ситуации с коронавирусом в стране позволит восстановить авиасообщение с Россией, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
«Россия нам сообщила, что их решение [о введении ограничений на перелеты] не было политическим. Они говорят, что это было связано исключительно с коронавирусом. В результате сейчас цифры [суточного прироста инфицированных коронавирусом] снизились, и, надеюсь, они восстановят перелеты», – сказал он в ходе визита в Афины, передает ТАСС со ссылкой на телеканал ТРТ.
Напомним, из-за сложной эпидемиологической ситуации в Турции Россия ограничила с ней регулярное и чартерное авиасообщение с 15 апреля по 1 июня.
В мае министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил, что страна готова пускать российских туристов без обязательного предоставления результатов ПЦР-теста на коронавирус, поскольку Россия успешно справляется с заболеванием.
Вместе с тем бывший главный санитарный врач, эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что в Турции неконтролируемая и неуправляемая эпидемиологическая ситуация, поэтому туристам следует отказаться от отдыха в этой стране.