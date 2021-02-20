Зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса

Третья российская вакцина от коронавируса, разработанная Центром имени Чумакова и получившая название «КовиВак», зарегистрирована, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Хочу начать с очень хорошей новости. Мы сегодня фиксируем то, что зарегистрирована третья вакцина – «КовиВак», ее разработал Центр имени Чумакова», – сказал Мишустин, передает ТАСС.

По его словам, первые 120 тыс. доз вакцины «КовиВак» будут запущены в гражданский оборот в середине марта.

Премьер также сообщил, что в ближайшее время будет запущена линия по промышленному производству третьего препарата «КовиВак», передает РИА «Новости».

В свою очередь Минобрнауки уточнило, что запуск масштабной вакцинации «КовиВаком» планируется весной.

Напомним, в августе 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины оказалась близка к 100%. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона».

Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук, поставки препарата запланированы на март.

Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко пояснил, зачем в России разработали три вакцины от коронавируса.