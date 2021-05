Путин оценил признание Moderna лучшей вакциной от коронавируса Активисты ЕР привели в порядок воинские захоронения в регионах 6 мая 2021, 19:40 Текст: Евгения Шестак

Активисты и добровольцы «Единой России» в преддверии Дня Победы привели в порядок воинские захоронения и мемориалы в регионах России, сообщила пресс-служба партии. В Ростовской области «Единая Россия», «Молодая гвардия» и «Волонтеры Победы» привели в порядок мемориалы на Пролетарском кладбище. Один из них – братская могила сотен бойцов Красной Армии, участвовавших в боях за Ростов-на-Дону в 1943 году. Рядом расположены памятники на могилах двух выдающихся участников Великой Отечественной войны. Это Герой Советского Союза, генерал танковых войск Василий Мишулин, который в первые дни войны проявил отвагу в сражениях с гитлеровскими захватчиками, а позже участвовал в Сталинградской битве, и Павел Афиногенович Степаненко – он отмечен многими наградами, в том числе четырьмя орденами Красного Знамени. Акцию по приведению в порядок воинских захоронений поддержал депутат гордумы Ростова-на-Дону Михаил Дирацуян, сообщается на сайте ЕР. «В моей семье, как практически в каждой, есть те, кто был и на фронте, и трудился в тылу. Надо беречь нашу общую память. В том числе, личным участием, в прямом смысле своими руками поддерживать порядок на таких знаковых местах», – подчеркнул депутат. В Башкирии «Единая Россия» в рамках проекта «Никто не забыт» привела в порядок могилу ветерана Мунавера Нуреевича Исламова на Южном кладбище Уфы. Его сына уже нет в живых, а дочь не может самостоятельно ухаживать за захоронением. Мусор с территории собрал депутат Госдумы Зариф Байгускаров, а волонтеры «Единой России» Раиль Адиятуллин и Евгений Мельников спилили нижние ветви ели, которые мешали пройти к памятнику. После активисты покрасили и отремонтировали ограду, принесли на могилу живые цветы. В Нижнем Новгороде в рамках акции «Наша память» активисты местного отделения «Единой России» Приокского района регионального отделения «Молодой Гвардии» привели в порядок Аллею ветеранов на кладбище у деревни Федяково в Кстовском районе. К ним присоединились учащиеся школы № 140 и волонтеры Нижегородской епархии. Добровольцы привели в порядок десятки воинских захоронений, убрали сухую траву, ветки, очистили памятники, ограждения и дорожки. «Мы не должны забывать наших героев, которые отстояли нашу страну, отдали свои жизни ради будущих поколений – нас с вами. Этой акцией мы выражаем им свою благодарность и обещаем всегда помнить о том, какой ценой была завоевана Победа», – сказала руководитель аппарата реготделения «Молодой Гвардии Единой России» Анастасия Горбачева. Активисты проводят субботники по благоустройству воинских мемориалов во всех районах Пермского края. К примеру, единороссы привели в порядок парк Победы и мемориал «Звездочка». Субботники пройдут у Мемориала павшим работникам химического завода в годы войны, а также у стелы «Подвиг народа бессмертен» у ДК им. Чехова. В Еврейской автономной области волонтеры Биробиджана организовали субботник на старом городском кладбище – здесь захоронены ветераны Великой Отечественной войны. Участники акции покрасили оградки, вывезли около 50 мешков мусора. В селе Белоярка Мошковского района Новосибирской области местные жители вместе с активистами «Единой России» благоустроили территорию памятника погибшим землякам «Скорбящая мать». Местные художники Юрий и Валерий Сапроновы помогли покрасить и отремонтировать монумент. Кроме того, активисты партии побелили деревья вокруг и покрасили забор. В Самаре субботник прошел на городском кладбище. Здесь покоятся Матвей Шенкман, возглавлявший авиационный завод № 18, и погибший вместе с ним в 1942 году экипаж транспортного самолета «Ли-2». Вице-спикер городской Думы, региональный координатор партпроекта «Историческая память» Сергей Рязанов вместе с волонтерами, главой Самарской района Романом Радюковым и депутатами Светланой Макушевой и Анатолием Рагимовым собрали сухую траву и мусор, обновили памятник. Благоустроить территорию возле захоронения им помогли самарские «молодогвардейцы». В целом на субботники в регионе вышли почти восемь тысяч единороссов, в порядок приведены более 200 площадок. В деревне Саленки Смоленского района по инициативе «Единой России» восстановили памятник партизану Володе Куриленко. Местные жители вместе с представителями партии привезли щебень для отсыпки территории вокруг памятника, восстановили забор, скосили траву, покрасили памятник и ограду. Партизан-подрывник Володя Куриленко пустил под откос 4 вражеских эшелона, взорвал железнодорожный мост, уничтожил около 1000 солдат и офицеров противника. В 1942 года, при возвращении с боевого задания, в деревне Саленки группа подрывников была окружена. Володя Куриленко был смертельно ранен и по дороге в отряд 14 мая скончался. Ему было 17 лет. В Омской области единороссы провели субботник на территории памятного знака Герою Советского Союза Степану Иванову и возложили цветы. В Иванове представители партии высадили 24 сосны на аэродроме «Северный» в память о героях войны вместе с юнармейцами, школьниками и кадетами в рамках акции «Сад памяти». Перед началом акции на аэродроме организовали субботник вместе с местными жителями и летчиками. От мусора очистили стадион неподалеку и прилегающий участок леса. В микрорайоне Северный города Читы волонтеры «Единой России» и «Молодая гвардия» в честь Дня Победы высадили кусты сирени и рябины. «Акция одновременно патриотическая и экологическая, ведь город Чита нуждается в обновлении и существенном увеличении числа деревьев и кустарников. Мы рады, что микрорайон Северный показывает пример для всех других районов Читы», – отметил депутат гордумы Виталий Козак. В Кемерове «Единая Россия» по просьбе ветерана Прасковьи Крупской установит памятник в честь медиков Великой Отечественной войны. Женщина служила санитаром и участвовала в прорыве блокады Ленинграда, взятии Пскова и освобождении Эстонии. «Обещаю исполнить поручение Прасковьи Петровны. Я сделаю все, чтобы к 9 мая в Кемерове появился мемориал памяти медицинских работников, погибших в годы Великой Отечественной войны», – отметил секретарь регионального отделения «Единой России», сенатор Алексей Синицын. Благоустройство мемориалов во всех регионах страны продолжается. Кроме того, накануне Дня Победы единороссы посещают ветеранов, их вдов, тружеников тыла, вручают цветы и подарки, помогают в быту.

Киев испугался «аннексии» Азовского моря Россией 6 мая 2021, 07:29

Фото: Thomas Koehler/photothek.de/

imago-images.de/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что Россия может предпринять «ползучую аннексию» Азовского моря. Он заявил, что «Азовское море сейчас легкая мишень для России», а «после незаконной аннексии Крыма и установления контроля над Керченским проливом Россия может совершить ползучую аннексию Азовского моря». По его словам, Россия якобы «постоянно усиливает там свое военное присутствие и перекрывает торговые пути», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN. Кулеба выразил беспокойство в связи с военными учениями на юге России. Он заявил, что «даже если это учения, то они отрабатывают окружение Украины, наступательную операцию против Украины», передает ТАСС. При этом в саммите президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена он «не видит ничего, что противоречило бы интересам Украины, по крайней мере пока». Кулеба сказал, что «смотрит на это с позиции профессионального дипломата». Он не исключил, что саммит позволит Украине выиграть время на фоне роста напряженности в Донбассе, поскольку, по его словам, Россия не будет предпринимать каких-либо действий, пока идет подготовка к встрече. Глава украинского МИДа собирается обсудить со своим американским коллегой Энтони Блинкеном в Киеве закупку систем ПВО, а также противоснайперского оборудования: «Я хотел бы дать понять, что речь идет не только об их поставках Соединенными Штатами, но и о покупке у США». Кроме того, Украина надеется, что США будут видеть в ней «восточную границу демократии», это подразумевает включение страны в НАТО. «Путь к членству в НАТО уже находится на столе», – сказал Кулеба, подчеркнув при этом, что вопрос членства в альянсе не может быть решен «за один день», но на Украине хотят получить «пошаговую дорожную карту вступления в НАТО». Кулеба полагает, что «США могут помочь в этом вопросе». Напомним, глава Госдепа Энтони Блинкен и его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд прибыли в Киев. При этом Госдеп сообщил, что с 2014 года США выделили Украине свыше 4,6 млрд долларов в качестве общего объема помощи. Госдеп напомнил Украине о потраченных на нее 4,6 млрд долларов 6 мая 2021, 04:27

Фото: Chromorange/Bilderbox/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

С 2014 года США выделили Украине свыше 4,6 млрд долларов в качестве общего объема помощи, сообщил Госдеп. В эту сумму входит «помощь, связанная со сферой безопасности и не связанная с ней». Так, для борьбы с коронавирусом Киеву было выделено более 49 млн долларов, 306 млн долларов выделили гуманитарным агентствам для помощи «лицам, перемещенным или иным образом затронутым в результате агрессивных действий России на востоке Украины и в Крыму». Соответствующую справку Госдеп опубликовал перед визитом госсекретаря Энтони Блинкена в Киев, передает РИА «Новости». Напомним, Блинкен и его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд прибыли в Киев. Сообщалось, что визит Блинкена в Киев должен продемонстрировать союзникам по НАТО, что США не намерены отказываться от жесткого курса в отношении Москвы. Российских дипломатов «затошнило» от поведения Запада в СБ ООН 5 мая 2021, 22:46

Фото: RT на русском/Youtube

Текст: Антон Антонов

Реакция представителей стран Запада на обсуждение в СБ ООН преступлений украинских националистов вызвала «ощущение, близкое к тошноте», заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Россия провела неформальное заседание СБ ООН «Одесса семь лет спустя: неонацизм и насильственный национализм как двигатели конфликта на Украине». На нем по видеосвязи выступили участники событий в Одессе, а также жительница Горловки Анна Тув, потерявшая мужа и дочь во время обстрела украинскими военными. Эстония, Ирландия, Франция, Норвегия, Великобритания, США, Бельгия и Германия обвинили Россию в том, что она провела мероприятие, «чтобы снова продвинуть ложный сюжет об Украине». Полянский признался, что заседание «оставило тяжелое ощущение, близкое к тошноте». Он отметил, что дипломатам не привыкать к «двойным стандартам и лицемерию западных коллег», но «спокойствие давалось непросто». По мнению Запада, на Украине «все беды спровоцировал некий «проект Русская весна», а в докладчики Россия якобы «подобрала провокаторов». «Как они посмели говорить такое в глаза Анне Тув, потерявшей членов своей семьи и оставшейся инвалидом», – приводит слова Полянского РИА «Новости». Он отметил, что в случае обсуждения в СБ ООН других конфликтов представители стран Запада нередко «приглашают в качестве докладчиков гражданских активистов с Ближнего Востока или из Африки, которые по бумажке на хорошем английском или французском зачитывают складные показания о преступлениях властей отдельных стран и нарушениях прав человека». «Там их слушать можно, а здесь нельзя, ведь Украина – белая и пушистая по определению, и все зло там творим мы и пророссийские сепаратисты», – заявил российский дипломат, отметив, что на «ярмарке лицемерия» в СБ ООН «перещеголяли всех, наверное, эстонцы, злобно вывалившие на нас всю грязь, которую только могли вообразить». Полянский заявил: «Очков себе западники этим спектаклем не заработали, но другого выхода у них нет – уж раз начали врать и передергивать, покрывать майданную власть, то надо продолжать». Он выразил уверенность, что на Западе «поддержат любые действия и высказывания украинцев, и историю под них перепишут и все им простят». Однако, по его словам, «правда о трагедии в Одессе, о происходящем и происходившем на юго-востоке Украины в целом постепенно начинает проникать и на площадку ООН», а «западных коллег это бесит». «Ну что ж, будем бесить их и дальше, другого выхода нет», – заявил он. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил представителям Запада: «Некоторые из вас утверждают, что это неверная картина, что это продукт российской пропаганды. Но люди, которых вы видели сегодня, настоящие. Все они стали жертвами постмайданной Украины и решили сегодня поделиться с вами своим опытом». По его словам, «российской пропагандой» окрестили «очень неудобную информацию», которую Западу пришлось «лушать, и тех людей, которые могут предоставить такую информацию». 2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с радикалами из «Правого сектора*» (организация запрещена в России) сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов. После здание подожгли, а тех, кто пытался спастись, обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным, в результате трагедии погибли 48 человек. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Бузовой провели операцию 6 мая 2021, 02:56

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Певицу и телеведущую Ольгу Бузову госпитализировали в Москве, ей провели операцию, сообщил ее пиар-директор Антон Богославский. В СМИ появилась информация о том, что Бузову экстренно положили в одну из столичных клиник, где провели срочную операцию под общим наркозом, передает РИА «Новости». Богославский подтвердил «Комсомольской правде», что певица «действительно находится в больнице» и что «операция уже проведена». По словам пиар-директора, «за ее состоянием следят лучшие врачи». Команда Бузовой не раскрывает причины госпитализации. Ее поклонники предполагают, что всему виной травма, полученная Бузовой во время прошлогоднего концертного шоу и давшая о себе знать на проекте «Ледниковый период». Однако «есть еще предположение, что у артистки возникли серьёзные проблемы со зрением», пишет издание. Напомним, в апреле Бузова отказалась от роли ведущей шоу «Дом-2» на канале «Ю». Захарова оценила слова Зеленского о «вездесущих русских» 6 мая 2021, 15:12 Текст: Евгения Шестак

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о «вездесущих русских» на его совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном. «В ходе этой беседы госсекретарь Блинкен заверял украинских деятелей, что они в безопасности. Не знал госсекретарь Блинкен, что «мы везде», включая головы украинских политических деятелей», – написала Захарова в Facebook. Зеленский – журналистке ВВС на пресс-конференции после переговоров с Блинкеном: «А вы не слышите меня?» Журналистка: «У... Опубликовано Марией Захаровой Четверг, 6 мая 2021 г. В четверг Зеленский на пресс-конференции с Блинкеном пошутил про Россию, заявив, что она повсюду. «Вы не расслышали?», – обратился посреди своего выступления Зеленский к иностранной журналистке, задавшей вопрос. Та в ответ сообщила, что услышала русский перевод. «Русский перевод? Они здесь, они везде!», – сказал в ответ президент Украины. Напомним, Блинкен и его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд прибыли в Киев. Сообщалось, что этот визит должен продемонстрировать союзникам по НАТО, что США не намерены отказываться от жесткого курса в отношении Москвы. В частности, Блинкен заявил, что внешней угрозой для Украины является Россия. Зеленский на встрече с Блинкеном заявил о «вездесущих» русских 6 мая 2021, 14:03

Фото: Lewis Joly/AP Photo/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном пошутил про Россию, заявив, что она повсюду. «Вы не расслышали?», – обратился посреди своего выступления Зеленский к иностранной журналистке, задавшей вопрос, передает ТАСС. Та в ответ сообщила, что услышала русский перевод. «Русский перевод? Они здесь, они везде!», – сказал в ответ президент Украины. Напомним, Блинкен и его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд прибыли в Киев. Сообщалось, что этот визит должен продемонстрировать союзникам по НАТО, что США не намерены отказываться от жесткого курса в отношении Москвы. В частности, Блинкен заявил, что внешней угрозой для Украины является Россия. При этом в Госдепе заявили, что с 2014 года США выделили Украине свыше 4,6 млрд долларов в качестве общего объема помощи. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и США укрепляют союзнические отношения в Центральной Европе и Черном море для безопасности евроатлантического пространства. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Песков ответил на вопрос о «работе» Петрова и Боширова на Кремль 6 мая 2021, 12:08

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, комментируя сообщения Bellingcat о якобы работе Александра Петрова и Руслана Боширова на Кремль, что ему неизвестно, чтобы они работали в администрации президента, там нет подразделения, занимающегося спортивным питанием. Песков заявил, что не располагает такой информацией, и отметил, что «в целом в Кремле работать невозможно», это «историческое здание, наследие ЮНЕСКО». В нем располагается резиденция президента России и подразделение администрации президента, передает РИА «Новости». «Мне также не известно, что они могут работать в администрации президента. Не думаю, в администрации нет подразделения, которое занимается спортивным питанием», – добавил пресс-секретарь главы государства. Напомним, подозревавшиеся Лондоном в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов заявляли ранее, что заняты в фитнес-индустрии, в частности, в сфере спортивного питания. Ранее болгарский журналист-расследователь группы Bellingcat Христо Грозев заявил в интервью изданию Novinky.cz, что, по его данным, Боширов и Петров «получили новую работу, потому что больше не могут работать шпионами», передает «Комсомольская правда». По его словам, они «важные представители Кремля, так сказать, для разных (российских) регионов». До этого Песков назвал абсурдными обвинения Чехии в адрес граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, добавив, что Кремль не будут анализировать их, как и проверять, пересекали ли россияне границу. Россия указала на незаконность присутствия войск США в Сирии 6 мая 2021, 06:57

Фото: John Goodman/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Посольство России в США прокомментировало заявление Пентагона о том, что российские военные якобы нарушают механизм деконфликтинга в Сирии. Российская сторона заявила, что «хотела бы напомнить: военное присутствие США в Сирии является в первую очередь незаконным». В связи с этим, как подчеркнули в посольстве, у Вашингтона «нет какого-либо права критиковать легитимные действия российских ВС». Посольство указало, что российские силы «действуют в Сирии по приглашению сирийского правительства», передает ТАСС. Напомним, в квартальном отчете генерального инспектора Пентагона о ходе операции «Непоколебимая решимость» говорится, что Россия «соблюдает в целом договоренности об избежании конфликта с силами коалиции». Однако российские военные при этом якобы «продолжали осуществлять нарушения, которые не подвергали коалиционные войска опасности». Баста успокоил поклонников после объявленной украинскими радикалами «охоты» 6 мая 2021, 07:49 Текст: Антон Антонов

Российский музыкант Баста (Василий Вакуленко), на которого украинские радикалы объявили «охоту», опубликовал обращение, призвав не беспокоиться за него. Украинские радикалы объявили награду за информацию о местонахождении Вакуленко, который посетил Киев. В частности, Сергей Стерненко, приговоренный к семи годам за похищение человека, заявил, что «неравнодушные граждане» готовы заплатить около 1 тыс. долларов, другой радикал обещал добавить еще 200 долларов, передает РИА «Новости». Баста опубликовал в Instagram видео, обратившись ко «всем, кто беспокоился» за него. Он поблагодарил этих людей и заверил, что «все хорошо, беспокоиться не стоило». «Жив, здоров, на связи. Всех обнял, всем спасибо, будьте здоровы, крепко обнимаю», – сказал он. Напомним, минкультуры Украины внесло Басту в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности страны. Лавров указал на манию безнаказанности ЕС 6 мая 2021, 12:52 Текст: Елизавета Булкина

Брюссель обуревает мания безнаказанности, но это путь в никуда, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, говоря об угрозах Евросоюза ввести новые антироссийские санкции. «То, что Евросоюз заявил о нелегитимности и отсутствии международной правовой обоснованности наших действий, означает лишь одно: что Евросоюз считает, что ему все дозволено. И когда Евросоюз начинает угрожать нам новыми санкциями, я просто начинаю уже думать, что помимо вот этого ощущения вседозволенности и непогрешимости, ЕС начинает быть обуреваем еще одной манией – имею в виду полную безнаказанность», – передает его слова РИА «Новости». «Мне кажется, это путь тупиковый... Агрессивное русофобское лобби в Евросоюзе делает свою работу... Не можем не отвечать на эту враждебность», – подчеркнул Лавров. Он добавил, что выпады стран Запада в отношении России Москва не оставит безнаказанными. «Вот эта череда санкций, которую запустили члены Евросоюза и другие западные страны, включая США, конечно, она продолжается. Мы не будем оставлять без ответа подобного рода выпады в отношении России, представителей российского руководства, парламентариев Российской Федерации, наших компаний, которые повинны, по мнению Евросоюза, только в том, что они зарегистрированы в стране, которую Евросоюз решил объявить агрессором без каких-либо убедительных оснований и абсолютно нелегитимно», – подчеркнул Лавров. Министр отметил, что Брюссель разрушил архитектуру отношений с Россией «в связи с теми событиями, которые произошли на Украине, в Крыму, и которые не понравились нашим западным коллегам». При этом, уточнил глава МИД России, это Москва должна была бы иметь претензии к ЕС за поддержку и поощрение переворота на Украине вопреки своим обязательствам. Напомним, 2 марта Евросоюз впервые ввел санкции против России в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, который таким образом пытается отвлечь внимание от своих внутренних проблем. Позже Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Москва ввела ограничения на въезд в страну восьмерых граждан ЕС, в том числе главы Европарламента Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотт, заявившей, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком». Главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями. Европарламент назвал российские санкции «атакой на европейскую демократию». Топалов попал в больницу вслед за Тодоренко 6 мая 2021, 14:36

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Певец Влад Топалов оказался в больнице вслед за своей женой, телеведущей Региной Тодоренко. Причину госпитализации он не назвал. В Instagram он опубликовал несколько фотографий и видео из больничной палаты. В одном из роликов он похвалил больничный кисель. «Это официально самый вкусный кисель, который я когда-либо в жизни пил. Просто самый вкусный кисель. Мне кажется, что в этом киселе какие-то божественные частички», – заявил Топалов. Тодоренко ранее также разместила «сторис» из клиники. По ее словам, ей необходимо провести в больнице какое-то время. При этом телеведущая не уточнила, почему ее госпитализировали, однако отметила, что «все будет хорошо», передает «Рамблер». В конце прошлого года Тодоренко госпитализировали в Индонезии из-за травмы, полученной во время занятия серфингом. В Вашингтоне рассказали о желаемых отношениях с Россией 6 мая 2021, 09:52 Текст: Елизавета Булкина

США хотели бы более предсказуемых и стабильных отношений с Россией, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью BBC. «Мы бы предпочли более устойчивые и предсказуемые отношения», – передает его слова ТАСС. Ранее главы внешнеполитических ведомств G7 по итогам саммита заявили, что будут продолжать взаимодействовать с Россией в урегулировании региональных кризисов. Блинкен до этого заявил, что возможный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена лицом к лицу пойдет на пользу странам. Он повторил ранее выраженную позицию, что США не добиваются эскалации, но готовы отвечать на «безрассудные и агрессивные действия». Госсекретарь США также заявлял, что Байден хочет провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о стабилизации отношений двух стран. Путин поздравил последнюю женщину-ветерана КНДР с Днем Победы 6 мая 2021, 08:23 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем Победы в Великой Отечественной войне последнюю оставшеюся в живых в КНДР женщину-ветерана 105-летнюю Ли Ен Сук. «Примите сердечные поздравления с праздником – Днем Победы. В нынешнем году исполняется 80 лет с трагической даты начала Великой Отечественной войны – самой жестокой и кровопролитной в истории ХХ века. Она принесла с собой неисчислимые страдания и боль потерь, оставила глубокий, незаживающий след в судьбе каждой семьи, каждого человека. Но Вы и Ваши товарищи, весь народ – с честью выполнили высокую освободительную миссию – сокрушили нацизм, спасли народы Европы от порабощения. Наш долг – бережно хранить память о великом подвиге победителей и передать ее будущим поколениям», – говорится в тексте поздравления, опубликованном в Facebook посольства России в КНДР. Путин также пожелал женщине-ветерану доброго здоровья, успехов и благополучия. Поздравление президента России и букет цветов от себя лично передал российский посол в КНДР Александр Мацегора. В посольстве отметили, что Ли Ен Сук являлась бойцом 88-й отдельной бригады Дальневосточного фронта Красной Армии, принимавший участие в боях за освобождение Кореи от японских милитаристов. Ранее Путин поздравил с наступающим Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны, отметив, что 9 Мая остается главным праздником в России. Путин: Российские вакцины от COVID просты и надежны как автомат Калашникова 6 мая 2021, 15:53 Текст: Евгения Шестак

Препараты от коронавируса, созданные российскими учеными, просты и надежны, как автомат Калашникова, заявил президент Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой. «На сегодняшний день наши препараты - они все известны, вот сейчас «Спутник Лайт» появился, появится уже сегодня - наши препараты основаны на технологиях и платформах, которые применялись как раз десятилетиями. Они тоже весьма современны, и на сегодняшний день, без всякого сомнения, являются наиболее надежными и наиболее безопасными», – цитирует РИА «Новости» Путина. По его словам, российские препараты «надежны как автомат Калашникова». «Это не мы сказали, это сказал один из европейских специалистов, и я думаю, что он безусловно прав. Просты и надежны как автомат Калашникова», – отметил президент. Также он добавил, что Россия – единственная страна в мире на сегодняшний день, которая передает технологию производства вакцин в другие страны. В четверг в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что в России зарегистрирована однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник лайт». Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина «Спутник Лайт» снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения COVID-19. Срок действия «Лайта» будет в три-четыре раза меньше, чем у препарата «Спутник V», состоящего из двух компонентов. Препарат будет использоваться государствами, у которых нет возможности приобрести полноценные вакцины, не на территории России. Госсекретарь США назвал главные угрозы для Украины 6 мая 2021, 13:31

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Основными внутренними угрозами для Украины являются коррупция и олигархи, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве. При этом внешней угрозой для Украины он назвал Россию. «Внешняя угроза [для Украины] – это Россия. Но есть и внутренняя угроза – это коррупция и олигархи, то есть мощные люди, которые преследуют собственные узкие интересы незаконными методами за счет народа Украины. Поэтому борьба с коррупцией – это один из ключевых вопросов для украинского народа и решающий для улучшения его жизни», – передает слова Блинкена ТАСС. В ходе переговоров стороны обсудили евтроатлантические стремления Киева, а также проведение реформ в стране. Зеленский добавил, что они с Блинкеном обсудили также газопровод «Северный поток – 2», конфликт в Донбассе и Крым. Кроме того, президент Украины пригласил президента США Джо Байдена на так называемую «Крымскую платформу» в августе. «Мы считаем, что это будет фундаментально новый уровень отношений между Украиной и США. Этот год – фундаментальный для украинцев, год 30-летия независимости, в рамках которого будет важна наша «Крымская платформа» –первая площадка про помощь Крыму. Я пригласил президента США и вице-президента», – заявил Зеленский. Блинкен в свою очередь отметил, что Байден пока не имеет возможности посетить Киев из-за пандемии коронавируса. Напомним, Блинкен и его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд прибыли в Киев. Сообщалось, что визит Блинкена в Киев должен продемонстрировать союзникам по НАТО, что США не намерены отказываться от жесткого курса в отношении Москвы. При этом в Госдепе заявили, что с 2014 года США выделили Украине свыше 4,6 млрд долларов в качестве общего объема помощи. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и США укрепляют союзнические отношения в Центральной Европе и Черном море для безопасности евроатлантического пространства.