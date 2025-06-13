Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.20 комментариев
Взрывы прогремели в иранских городах Карадж и Мохаммадшахр
Жители северной части Ирана сообщаили о трех-четырех громких взрывах, которые раздались в городах Карадж и Мохаммадшахр провинции Альборз.
Звуки взрывов были слышны в иранских городах Карадж и Мохаммадшахр, расположенных в провинции Альборз на севере Ирана, передает Mehr.
В сообщении агентства указано: «Несколько взрывов были слышны в Мохаммадшахре, Карадже. Сообщается о трех-четырех громких звуках в городах Мохаммадшахр, Карадж».
Информация о возможных жертвах и разрушениях также пока не приводится.
Ранее в районе подземного ядерного объекта в Фордо прогремели два взрыва после атаки, мишенью которой стала площадка комплекса. До этого израильские военные выпустили ракеты по базе Ножех в провинции Хамадан, совершив два удара в течение часа.
Постпред Израиля при ООН заявил, что Израиль будет наносить удары по Ирану до полного «устранения угрозы».