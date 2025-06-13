Fars: Израиль атаковал ядерный объект в Фордо

Tекст: Мария Иванова

Израиль совершил удары в районе иранского ядерного объекта в Фордо, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars. В публикации отмечается, что на площадке объекта были слышны два взрыва.

Как уточняет агентство, ранее иранские власти подчеркивали, что Фордо, в отличие от другого ключевого комплекса в Натанзе, не подвергался атакам со стороны Израиля. Оба ядерных объекта располагаются под землей, что затрудняет их разрушение с воздуха.

Подробности о возможных повреждениях и жертвах пока не приводятся. Официальные лица Израиля не комментировали сообщения о нанесенных ударах.

Ранее постпред Израиля при ООН заявил, что Израиль будет наносить удары по Ирану до полного устранения угрозы.

Посол Израиля заявила об ударе по ключевым элементам ядерной программы Ирана.

Вооруженные силы Израиля ранее осуществили две ракетные атаки по иранской военной базе.