ВС Израиля дважды атаковали иранскую военную базу ракетами

ВС Израиля нанесли два ракетных удара по базе в Хамадане

Tекст: Вера Басилая

Вооруженные силы Израиля дважды атаковали военную базу Ножех в иранской провинции Хамадан, передает ТАСС.

По информации агентства Fars, удары были нанесены ракетами в течение одного часа. О пострадавших или разрушениях на объекте не сообщается.

Ранее очевидцы сообщили о взрывах у иранской авиабазы в Хамадане. Израиль в третий раз за сутки атаковал Тебриз на северо-западе Ирана.

В результате израильских авиаударов по подземному командному центру на территории Ирана погибло более 20 руководящих офицеров Корпуса стражей исламской революции.

В ночь на пятницу Израиль атаковал военные и ядерные объекты в Иране, а также провел спецоперации по ликвидации представителей высшего военного руководства страны и физиков-атомщиков.

Источники сообщали, что ответный удар по израильским объектам может быть нанесен Ираном по главной базе ВМС в Хайфе и штабам в Тель-Авиве.