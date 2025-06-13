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ВС Израиля дважды атаковали иранскую военную базу ракетами
ВС Израиля нанесли два ракетных удара по базе в Хамадане
Израильские военные выпустили ракеты по базе Ножех в провинции Хамадан, совершив два удара в течение часа, сообщило агентство Fars.
Вооруженные силы Израиля дважды атаковали военную базу Ножех в иранской провинции Хамадан, передает ТАСС.
По информации агентства Fars, удары были нанесены ракетами в течение одного часа. О пострадавших или разрушениях на объекте не сообщается.
Ранее очевидцы сообщили о взрывах у иранской авиабазы в Хамадане. Израиль в третий раз за сутки атаковал Тебриз на северо-западе Ирана.
В результате израильских авиаударов по подземному командному центру на территории Ирана погибло более 20 руководящих офицеров Корпуса стражей исламской революции.
В ночь на пятницу Израиль атаковал военные и ядерные объекты в Иране, а также провел спецоперации по ликвидации представителей высшего военного руководства страны и физиков-атомщиков.
Источники сообщали, что ответный удар по израильским объектам может быть нанесен Ираном по главной базе ВМС в Хайфе и штабам в Тель-Авиве.