Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.8 комментариев
Израиль в третий раз за сутки атаковал Тебриз на северо-западе Ирана
В городе Тебриз на севере Ирана вновь зафиксированы удары по важным объектам, сообщило агентство NourNews.
Как сообщает агентство NourNews, Израиль вновь атаковал город Тебриз на северо-западе Ирана, передает ТАСС. На опубликованных агентством кадрах видно, как один из объектов в городе охвачен огнем после удара.
Сообщалось, что взрыв прогремел в аэропорту иранского города Тебриз.
Ранее Израиль атаковал объекты в иранских городах Касре-Ширин и Кангавар.
По неофициальным данным, израильская атака на столицу Ирана привела к многочисленным жертвам, среди которых десятки погибших и сотни раненых.