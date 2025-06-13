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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Отсутствие больших угроз осложняет соседство с Центральной Азией

    Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.

    8 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русским дали вспомнить, что они есть

    Праздник сегодня настоящий. День, я бы сказал, политического спасения России. Русский флаг со Спасом Нерукотворным в сегодняшней армии – это сильно отложенный результат тех дней, когда русским дали вспомнить, что они есть.

    26 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Россия достойна праздника сама по себе

    Теперь, в 2025 году, словосочетание День России воспринимается как что-то и уместное, и своевременное, и торжественное. За 35 лет Россия прошла огромный путь и теперь уже не так важно, в честь какого именно события сделан праздничным этот день.

    6 комментариев
    13 июня 2025, 15:40 • Новости дня

    Израиль в третий раз за сутки атаковал Тебриз на северо-западе Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    В городе Тебриз на севере Ирана вновь зафиксированы удары по важным объектам, сообщило агентство NourNews.

    Как сообщает агентство NourNews, Израиль вновь атаковал город Тебриз на северо-западе Ирана, передает ТАСС. На опубликованных агентством кадрах видно, как один из объектов в городе охвачен огнем после удара.

    Сообщалось, что взрыв прогремел в аэропорту иранского города Тебриз.

    Ранее Израиль атаковал объекты в иранских городах Касре-Ширин и Кангавар.

    По неофициальным данным, израильская атака на столицу Ирана привела к многочисленным жертвам, среди которых десятки погибших и сотни раненых.

    13 июня 2025, 13:22 • Новости дня
    Израиль нанес новые удары по иранскому ядерному центру в Натанзе
    Израиль нанес новые удары по иранскому ядерному центру в Натанзе
    @ Vahid Salemi/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильские ВВС нанесли новые удары по иранским ядерным объектам и прилегающим районам.

    Израиль вновь атаковал завод по обогащению урана в иранском Натанзе, передает ТАСС. По сообщениям иранского государственного телевидения, удары были также нанесены по окрестностям городов Тебриз и Шираз.

    В результате атак никто не пострадал, ущерб оказался незначительным, сообщил представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди. «К счастью, у нас нет жертв и информации об ущербе. Большая часть ущерба поверхностная. И Натанз, и Фордо находятся глубоко под землей», – приводит его слова агентство Tasnim.

    Власти Ирана заверили, что критические объекты, включая ядерные комплексы, продолжают функционировать в штатном режиме. Местные СМИ отметили, что воздушная тревога в нескольких районах страны была объявлена после начала атак.

    До этого сообщалось, что в иранском Натанзе объект по обогащению урана получил повреждения в результате атаки, утечки радиации или химикатов за пределы завода не обнаружено.

    Напомним, Израиль нанес авиаудары по Ирану в ночь на 13 июня. Тегеран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля и заявил о снятии ограничений на ответные удары по израильской территории.

    Комментарии (7)
    13 июня 2025, 13:40 • Новости дня
    Медведев ответил на упреки в «ядерной истерии» после атаки Израиля на Иран
    Медведев ответил на упреки в «ядерной истерии» после атаки Израиля на Иран
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о реальности угрозы ядерного конфликта на фоне ухудшения обстановки между Израилем и Ираном.

    В сообщении в своем Telegram-канале Медведев подчеркнул, что его предупреждения о возможности ядерного противостояния не являются преувеличением. По его словам, нынешняя ситуация демонстрирует реальность и скорость возникновения подобных угроз.

    «Меня часто упрекают, что я нагнетаю ядерную истерию. Получите! Когда я пишу про ядерный конфликт, это не просто так. Это реально. И быстро. Не надо такого никому!» – написал он.

    Ранее посол Израиля во Франции Джошуа Зарка заявил, что израильская операция против Ирана, нацеленная на уничтожение ядерной инфраструктуры, может завершиться в течение нескольких дней без перехода к долгосрочному военному конфликту.

    Комментарии (4)
    13 июня 2025, 12:13 • Видео
    Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

    Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

    Комментарии (0)
    13 июня 2025, 11:40 • Новости дня
    Офис Нетаньяху заявил о готовности Израиля к войне с Ираном
    Офис Нетаньяху заявил о готовности Израиля к войне с Ираном
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль готов к любому развитию событий, включая полномасштабную войну с Ираном, заявил советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.

    В ответ на вопрос о возможности вооруженного конфликта Гендельман подчеркнул: «Израиль готов к любому развитию событий», передает ТАСС.

    Он добавил, что страна рассчитывает прежде всего на свои военные силы и возможности как в обороне, так и в нападении. Советник отметил, что Израиль поддерживает тесные контакты с ближайшими союзниками, включая США, по ситуации вокруг Ирана.

    «Израиль находится в тесном контакте со всеми своими союзниками», – заявил Гендельман, отвечая на вопрос о взаимодействии с американской администрацией.

    Напомним, Израиль нанес авиаудары по Ирану в ночь на 13 июня. Тегеран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля и заявил о снятии ограничений на ответные удары по израильской территории.

    Комментарии (11)
    13 июня 2025, 14:04 • Новости дня
    Израиль атаковал объекты в иранских городах Касре-Ширин и Кангавар
    Израиль атаковал объекты в иранских городах Касре-Ширин и Кангавар
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Военные действия Израиля снова затронули запад Ирана, где города Касре-Ширин и Кангавар подверглись ударам, а МИД Израиля объявил о продолжении операции.

    Города Касре-Ширин и Кангавар на западе Ирана подверглись новой атаке со стороны Израиля, передает РИА «Новости». По информации агентства Nour News, удары произошли в провинции Керманшах, где в последние недели фиксируется рост напряженности. В сообщении уточняется, что атака произошла несколькими минутами ранее, однако подробности о характере ударов и последствиях пока не приводятся.

    В это же время глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил французскому коллеге Жану-Ноэлю Барро, что операция против Ирана будет продолжена. По словам Саара, основной задачей действий остается устранение угроз существованию Израиля. Пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства уточнила, что Саар выразил благодарность Франции за поддержку права Израиля на самооборону.

    До этого сообщалось, что в иранском Натанзе объект по обогащению урана получил повреждения в результате атаки, утечки радиации или химикатов за пределы завода не обнаружено.

    Напомним, Израиль нанес авиаудары по Ирану в ночь на 13 июня. Тегеран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля и заявил о снятии ограничений на ответные удары по израильской территории.

    Комментарии (0)
    13 июня 2025, 14:41 • Новости дня
    Посольство Израиля сообщило о закрытии дипмиссий по всему миру
    Посольство Израиля сообщило о закрытии дипмиссий по всему миру
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильские консульства и посольства временно остановили деятельность во множестве стран, не уточнив сроки возобновления своей работы.

    Дипломатические представительства Израиля по всему миру временно закрылись, сообщил сайт посольства Израиля в Москве, передает РИА «Новости».

    В заявлении говорится, что «представительства Израиля по всему миру будут закрыты, а консульские услуги предоставляться не будут». Аналогичные сообщения опубликованы на страницах израильских посольств в других странах. Точные сроки возобновления работы дипмиссий в сообщениях не уточняются.

    Напомним, Израиль нанес авиаудары по Ирану в ночь на 13 июня. Тегеран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля и заявил о снятии ограничений на ответные удары по израильской территории.

    Комментарии (0)
    13 июня 2025, 15:10 • Новости дня
    Названы цели ответной атаки Ирана по Израилю

    Press TV: Иран готовит удар по военным объектам Израиля

    Названы цели ответной атаки Ирана по Израилю
    @ Kobi Gideon/Gpo/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ответный удар по израильским объектам может быть нанесен Ираном по главной базе ВМС в Хайфе и штабам в Тель-Авиве, сообщил телеканал Press TV со ссылкой на источники.

    По информации Press TV, база ВМС Израиля в Хайфе и штаб-квартиры израильских военных и разведывательных служб в Тель-Авиве определены как ключевые мишени для возможной атаки Ирана в ответ на недавние удары Израиля по Исламской республике, передает ТАСС. По данным источников телеканала, ответ Тегерана считается «неизбежным» и готовится в ближайшее время.

    Отмечается, что база ВМС в Хайфе считается главным пунктом базирования израильских военно-морских сил на Средиземном море, включает в себя значительную военную инфраструктуру и собственную верфь. Как уточняет телеканал, ежегодно в среднем 20 американских военных кораблей заходят в порт этой базы.

    Напомним, Израиль нанес авиаудары по Ирану в ночь на 13 июня. Тегеран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля и заявил о снятии ограничений на ответные удары по израильской территории. Офис Нетаньяху заявил о готовности Израиля к войне с Ираном.

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    13 июня 2025, 12:25 • Новости дня
    МИД России осудил удары Израиля по территории Ирана
    МИД России осудил удары Израиля по территории Ирана
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России резко осудило ночные удары Израиля по объектам на территории Ирана и призвало к сдержанности.

    Ведомство выразило крайнюю обеспокоенность опасной эскалацией напряженности на Ближнем Востоке и решительно осудило силовую акцию Израиля как нарушение Устава ООН и международного права.

    «Решительно осуждаем силовую акцию Государства Израиль в нарушение Устава Организации Объединенных Наций и норм международного права в ночь на 13 июня», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.

    В ведомстве подчеркнули, что «неспровоцированные военные удары по суверенному государству – члену ООН, его гражданам, спящим мирным городам, объектам ядерно-энергетической инфраструктуры категорически неприемлемы».

    Дипломаты обратили внимание на особый цинизм атаки, совершенной во время сессии Совета управляющих МАГАТЭ и накануне нового раунда непрямых контактов между Тегераном и Вашингтоном. МИД отметил, что действия Израиля подорвали многосторонние усилия по снижению конфронтации вокруг иранской ядерной программы.

    В заявлении сказано, что ответственность за последствия провокации будет лежать на израильском руководстве. Министерство призвало стороны проявить сдержанность и подчеркнуло отсутствие военного решения по иранской ядерной программе, выразив надежду на политико-дипломатическое урегулирование ситуации.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия обеспокоена резкой эскалацией напряженности между Израилем и Ираном и осуждает происходящее.

    Турция и Египет выразили резкое осуждение израильских авиаударов, власти ОАЭ и Катара выступили против израильского удара по Ирану.

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    13 июня 2025, 11:25 • Новости дня
    Песков: Россия осуждает эскалацию между Израилем и Ираном
    Песков: Россия осуждает эскалацию между Израилем и Ираном
    @ Roman Naumov/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия обеспокоена резкой эскалацией напряженности между Израилем и Ираном и осуждает происходящее, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Россия обеспокоена и осуждает резкую эскалацию напряженности», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что президент Владимир Путин получает доклады о развитии ситуации в режиме реального времени по линиям Министерства обороны, Службы внешней разведки и Министерства иностранных дел. По его словам, глава государства держит происходящее под постоянным контролем.

    Кроме того, пресс-секретарь сообщил, что МИД по поручению Путина в ближайшее время опубликует развернутое заявление по ситуации между Израилем и Ираном. Этот документ будет также направлен в Организацию Объединенных Наций.

    Турция и Египет выразили резкое осуждение израильских авиаударов по территории Ирана, предупредив о риске серьезной эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    Ранее власти ОАЭ и Катара выступили против израильского удара по Ирану.

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    13 июня 2025, 11:10 • Новости дня
    Лондон отказался защищать Израиль в случае ответного удара Ирана

    The Times: Лондон отказался защищать Израиль в случае ответного удара Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британское правительство не намерено принимать участие в защите Израиля в случае ответных действий со стороны Ирана, сообщила журналист The Times Лариса Браун.

    Браун со ссылкой на источники в оборонной сфере сообщила, что позиция Лондона может измениться в течение дня, однако пока помощь Израилю не рассматривается, передает ТАСС.

    Она также подчеркнула, что Британия не была вовлечена в удары, нанесенные Израилем по территории Ирана.

    Напомним, Израиль нанес авиаудары по Тегерану в ночь на 13 июня. Тегеран обвинил США в причастности к нападению Израиля на Иран и направил письмо в ООН с требованием осудить удары Израиля. Тегеран также пообещал жесткий ответ на атаку Израиля.

    Ранее знаменитости Британии потребовали прекратить поставки оружия Израилю.

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    13 июня 2025, 11:04 • Новости дня
    Иран заявил о снятии ограничений на ответные удары по Израилю
    Иран заявил о снятии ограничений на ответные удары по Израилю
    @ Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Генштаб вооруженных сил Ирана сообщил об отсутствии каких-либо препятствий для нанесения ответного удара по Израилю после ночной атаки.

    Израиль пересек все красные линии, совершив ночную атаку на территорию Ирана, передает ТАСС. Генеральный штаб вооруженных сил исламской республики выступил с официальным заявлением по итогам произошедшего инцидента.

    В заявлении подчеркивается: «Теперь, когда террористический режим, оккупировавший Иерусалим, перешел все красные линии, не осталось никаких ограничений для ответа на это преступление, и рука божественного возмездия покарает жестокий террористический режим и его сторонников».

    Иранская сторона напрямую возложила ответственность за эскалацию конфликта на Израиль и объявила, что любые последующие действия не будут сдерживаться прежними рамками.

    Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

    Иран направил к Израилю более сотни беспилотников, которые, по оценкам военных, будут лететь несколько часов до достижения цели.

    Тегеран объявил о намерении отреагировать на удары Израиля, которые привели к гибели гражданских, военных и ученых на территории Ирана.

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    13 июня 2025, 15:16 • Новости дня
    Трамп назвал атаку Израиля «превосходной» и пообещал продолжение
    Трамп назвал атаку Израиля «превосходной» и пообещал продолжение
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский президент Дональд Трамп высоко оценил израильский удар по иранским объектам, отдельно отметив перспективу заключения новой ядерной сделки с Тегераном.

    Трамп прокомментировал недавнюю атаку Израиля на иранские объекты, отметив ее эффективность, передает ТАСС. По его словам, «это было превосходно», а удар был настолько сильным, насколько это вообще возможно.

    Трамп добавил: «И это еще не все, впереди будет много всего», выразив уверенность в продолжении событий, связанных с ситуацией вокруг Ирана. Он также подчеркнул, что Иран получил шанс изменить ситуацию, но этим шансом не воспользовался.

    В то же время американский лидер отказался отвечать на вопрос, принимали ли США участие в израильской атаке.

    Отдельно Трамп заявил, что у Ирана есть, возможно, второй шанс заключить соглашение по своей ядерной программе. По его словам, два месяца назад он поставил Тегерану 60-дневный ультиматум для заключения сделки, однако иранская сторона не выполнила это условие. Сейчас, по мнению Трампа, Ирану предоставляется новая возможность.

    Ранее член комиссии по национальной безопасности Ирана сообщил, что очередной раунд обсуждения ядерной программы с США может быть отменен из-за недавнего удара Израиля.

    Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

    До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен заключить соглашение с Ираном по ядерной программе и привержен дипломатическому пути решения вопроса, поэтому США не будут напрямую участвовать в военных атаках Израиля на Иран.

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    13 июня 2025, 11:26 • Новости дня
    Мерц заявил, что Нетаньяху рассказал о целях удара по Ирану

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подробно информировал его о ночных ударах по Ирану, включая цели и объекты атак.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично сообщил канцлеру Германии Фридриху Мерцу о военных действиях против Ирана, передает ТАСС. По словам Мерца, Нетаньяху рассказал ему по телефону о ночных ударах израильских сил по ядерным объектам Ирана, а также по руководящим структурам иранской армии и Корпуса стражей исламской революции.

    «Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня утром по телефону проинформировал меня о военных действиях и их целях», – сообщил Мерц, чьи слова приводит пресс-служба правительства Германии. После этого, как отметил канцлер, в Берлине прошло заседание кабмина, посвященное вопросам безопасности.

    Канцлер добавил, что правительство ФРГ рассмотрело ситуацию, опираясь на имеющуюся информацию. Подробности об оценках Берлина и дальнейших шагах не уточняются.

    Напомним, Израиль нанес авиаудары по Тегерану в ночь на 13 июня. Тегеран обвинил США в причастности к нападению Израиля на Иран и направил письмо в ООН с требованием осудить удары Израиля. Тегеран также пообещал жесткий ответ на атаку Израиля.

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    13 июня 2025, 12:00 • Новости дня
    Красный флаг мести подняли над мечетью в иранском Куме

    Tекст: Ольга Иванова

    В иранском священном городе Кум на куполе мечети Джамкаран возвысился красный флаг, символизирующий призыв к мести после ночного удара по Ирану.

    Иранская государственная телерадиокомпания сообщила, что на куполе мечети Джамкаран в священном для шиитов городе Кум подняли багряный стяг с надписью «О, мстители Хусейна», передает ТАСС. Это действие стало символом призыва к мести Израилю за ночной удар по территории Ирана.

    Впервые подобный красный флаг был поднят над Джамкараном в январе 2020 года, после гибели генерала Касема Сулеймани, командующего иранским Корпусом стражей исламской революции, в результате атаки американского беспилотника в Багдаде. В ответ на это событие Иран осуществил ограниченный ракетный удар по авиабазе США Айн аль-Асад, расположенной в Ираке.

    Напомним, Израиль нанес авиаудары по Тегерану в ночь на 13 июня. Тегеран обвинил США в причастности к нападению Израиля на Иран и направил письмо в ООН с требованием осудить удары Израиля. Тегеран также пообещал жесткий ответ на атаку Израиля.

    Комментарии (0)
    13 июня 2025, 11:50 • Новости дня
    Иран обвинил МАГАТЭ в соучастии в ударе Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) раскритиковала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) за отсутствие осуждения удара Израиля по иранским ядерным объектам.

    В заявлении ОАЭИ говорится, что бездействие МАГАТЭ делает агентство «соучастником атаки и лишает его статуса уважаемой международной структуры», передает ТАСС.

    В тексте заявления отмечается: «ОАЭИ расценивает молчание агентства как своего рода соучастие в действиях сионистского режима и считает, что таким образом МАГАТЭ опустилось до уровня игрушки в руках сионистского режима, потеряв свой авторитет в качестве уважаемой международной организации».

    ОАЭИ также заявила, что считает инцидент провалом для МАГАТЭ, поскольку его генеральный директор Рафаэль Гросси «не выполнил свои профессиональные обязанности в вопросе обеспечения безопасности гражданских ядерных объектов, находящихся под надзором агентства».

    Ранее МАГАТЭ заявило об отсутствии превышения радиации в Натанзе. Кроме того, МАГАТЭ подтвердило сохранность ядерного объекта Исфахана после атаки Израиля.

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    13 июня 2025, 13:13 • Новости дня
    Трамп призвал Иран согласиться на ядерную сделку

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп отметил возможность предотвращения дальнейшей эскалации, если Тегеран примет условия соглашения по ядерной программе, предупредив о грядущих атаках.

    Трамп сделал заявление на своей странице в социальной сети Truth Social, передает ТАСС. Трамп подчеркнул, что власти Ирана должны пойти на сделку по ядерной программе, пока еще не стало поздно.

    В заявлении он отметил, что уже произошло много смертей и разрушений. «Уже были много смертей и разрушений, но еще есть время, чтобы положить конец этой бойне, ведь следующие запланированные атаки будут еще более жестокими», – говорится в сообщении.

    Трамп подчеркнул, что предупреждал руководство Ирана о последствиях в случае отказа от соглашения. По его словам, в случае игнорирования призыва новые атаки будут гораздо более разрушительными.

    Ранее член комиссии по национальной безопасности Ирана сообщил, что очередной раунд обсуждения ядерной программы с США может быть отменен из-за недавнего удара Израиля.

    Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

    До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен заключить соглашение с Ираном по ядерной программе и привержен дипломатическому пути решения вопроса, поэтому США не будут напрямую участвовать в военных атаках Израиля на Иран.

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

      Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

    • Пентагон урежет мечты Зеленского

      Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

    • Германия ждет нападения России на Эстонию

      Глава германской разведки Бруно Каль заявил, что рано или поздно Россия направит «зеленых человечков» в Эстонию под предлогом защиты русскоязычных, в реальности желая проверить боеспособность НАТО.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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