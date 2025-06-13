Израиль атаковал объекты в иранских городах Касре-Ширин и Кангавар

Tекст: Ольга Иванова

Города Касре-Ширин и Кангавар на западе Ирана подверглись новой атаке со стороны Израиля, передает РИА «Новости». По информации агентства Nour News, удары произошли в провинции Керманшах, где в последние недели фиксируется рост напряженности. В сообщении уточняется, что атака произошла несколькими минутами ранее, однако подробности о характере ударов и последствиях пока не приводятся.

В это же время глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил французскому коллеге Жану-Ноэлю Барро, что операция против Ирана будет продолжена. По словам Сааара, основной задачей действий остается устранение угроз существованию Израиля. Пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства уточнила, что Саар выразил благодарность Франции за поддержку права Израиля на самооборону.

До этого сообщалось, что в иранском Натанзе объект по обогащению урана получил повреждения в результате атаки, утечки радиации или химикатов за пределы завода не обнаружено.

Напомним, Израиль нанес авиаудары по Ирану в ночь на 13 июня. Тегеран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля и заявил о снятии ограничений на ответные удары по израильской территории.