Очевидцы сообщили о взрывах у иранской авиабазы в Хамадане

Tекст: Вера Басилая

Сильные звуки взрывов были зафиксированы в районе иранской авиабазы «Нуже» в окрестностях Хамадана, передает РИА «Новости».

Эта авиабаза находится на западе Ирана, в местности Кабудар Аханг, недалеко от одноименного города.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате израильских авиаударов по подземному командному центру на территории Ирана погибло более 20 руководящих офицеров Корпуса стражей исламской революции.

Израиль в ночь на пятницу атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей высшего военного руководства и физиков-атомщиков. В иранском Натанзе объект по обогащению урана получил повреждения, однако утечки радиации или химикатов за пределы завода не обнаружено.

Израильские военные заявили о гибели командования ВВС Ирана в штабе. В результате авиаударов Израиля по Тегерану в ночь на 13 июня погибли главком КСИР генерал-майор Хоссейн Салами и командующий центральным штабом генерал-майор Голам Али Рашид.

Источники сообщили, что ответный удар по израильским объектам может быть нанесен Ираном по главной базе ВМС в Хайфе и штабам в Тель-Авиве.