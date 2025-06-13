Названы цели ответной атаки Ирана по Израилю

Press TV: Иран готовит удар по военным объектам Израиля

Tекст: Валерия Городецкая

По информации Press TV, база ВМС Израиля в Хайфе и штаб-квартиры израильских военных и разведывательных служб в Тель-Авиве определены как ключевые мишени для возможной атаки Ирана в ответ на недавние удары Израиля по Исламской республике, передает ТАСС. По данным источников телеканала, ответ Тегерана считается «неизбежным» и готовится в ближайшее время.

Отмечается, что база ВМС в Хайфе считается главным пунктом базирования израильских военно-морских сил на Средиземном море, включает в себя значительную военную инфраструктуру и собственную верфь. Как уточняет телеканал, ежегодно в среднем 20 американских военных кораблей заходят в порт этой базы.

Напомним, Израиль нанес авиаудары по Ирану в ночь на 13 июня. Тегеран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля и заявил о снятии ограничений на ответные удары по израильской территории. Офис Нетаньяху заявил о готовности Израиля к войне с Ираном.