Нетаньяху: Израиль создал в Иране хаос за счет внезапности

Нетаньяху: Израиль создал хаос в Иране, но ожидает серьезных атак в ответ

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что фактор внезапности позволил Израилю добиться значительных успехов при нанесении удара по Ирану, передает ТАСС.

Он отметил, что подобная тактика ранее применялась в 2024 году во время операции с массовым подрывом пейджеров членов шиитской организации «Хезболла» в Ливане.

Глава правительства подчеркнул, что внезапность является главным элементом успеха операций. По словам Нетаньяху, такая тактика привела к хаосу на территории Ирана, однако теперь израильская сторона должна быть готова к вероятной волне серьезных ответных ударов со стороны Тегерана.

Он также напомнил, что Израиль уже имел опыт использования фактора неожиданности, после чего последовали ответные действия противников.

Ранее Израиль взвинтил ставки на Ближнем Востоке своим нападением на Иран.

Постпред Израиля при ООН предупредил об атаках по Ирану до устранения угрозы.

Новый главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур пообещал верховному лидеру Ирана Али Хаменеи суровые последствия для Израиля за удары по иранской территории.