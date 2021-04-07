Песков переадресовал РФПИ вопрос о проверке «Спутника V» EMA В еврейском конгрессе рассказали о распространении теорий заговора в пандемию 7 апреля 2021, 14:28 Текст: Ксения Панькова

Теории заговора о причастности евреев и Израиля к коронавирусу распространились в 2020 году, однако из-за локдаунов и ограничений по всему миру снизилось число случаев физических нападений на почве антисемитизма, заявил президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Моше Кантор. По его словам, за 2020 год «теории заговора о евреях распространились, евреи или государство Израиль якобы стоят за пандемией и извлечением выгоды из нее», передает РИА «Новости». «Локдауны сравнивают с гетто и концентрационными лагерями, вакцины описывают как опасные медицинские эксперименты, а люди, которые отказываются от этих спасительных вакцин, носят желтые звезды. Постоянное внимание к роли евреев в глобальных событиях показывает, что антисемитизм как центр теорий заговора не ушел», – сказал Кантор в ходе онлайн-конференции, на которой был представлен ежегодный доклада по ситуации с антисемитизмом в мире. Он добавил, что из-за локдаунов и ограничений по всему миру было зафиксировано меньшее число физических атак на почве антисемитизма в 2020 году в сравнении с 2019 – их общее число снизилось с 456 случаев до 371. «Протестные движения против мер по коронавирусу часто наполнены ультраправыми элементами.... Параллельный и крайне волнующий феномен – рост числа экстремистов, вступающих в ряды полиции и вооруженных сил, где они могут получить доступ к оружию и тренировкам», – рассказал Кантор. Кроме того, он отметил, что европейские еврейские сообщества обеспокоены последствиями для молодого поколения, так как молодые люди были вынуждены оставаться дома «во время важной части их лет становления и столкнулись 24/7 с онлайн-антисемитизмом, манипуляциями и дезинформацией». Доклад Центра Кантора об уровне антисемитизма в мире является одним из самых масштабных исследований на эту тему. Специалисты центра уже более десяти лет изучают антисемитизм и ежегодно публикуют доклады о его состоянии в мире. Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс опроверг публикации о якобы его причастности к пандемии, отметив, что распространение фейков о вакцинации может продлить эпидемию коронавируса.

В Австрии объяснили перспективы регистрации «Спутника V» 6 апреля 2021, 19:24 Текст: Алексей Дегтярев

Регистрация российской вакцины «Спутник V» в Австрии зависит от длительности регистрации Европейского агентства лекарственных средств (EMA), в этом вопросе не должно быть политического подтекста, заявил канцлер страны Себастьян Курц. «В вопросе «Спутника» все зависит от того, сколько продлится процесс регистрации [в ЕС] и по каким причинам он затягивается. У меня есть ощущение, что некоторые, так сказать, поступают геополитически. Я думаю, что в вопросах вакцинации и здоровья не должно идти речи о геополитике. Если вакцина эффективная и безопасна, то ее надо использовать», – цитирует Курца ТАСС. Он добавил, что Австрия разделяет вопрос на два подхода, один из которых – закупка, а другой – регистрация. При этом переговоры с российской стороной находятся на заключительном этапе. «У нас есть возможность купить эту вакцину, у нас есть возможность, что Австрия получит приоритет. Я думаю, что это большой шанс. Для регистрации есть разные пути: ждать регистрации EMA или действовать на национальном уровне», – указал канцлер. Ранее Курц заявлял, что Австрия планирует в апреле закупить у России 1 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». ЕК уже предупредила Австрию об «ответственности» за применение «Спутника V». Путин и Болсонару обсудили регистрацию «Спутника V» в Бразилии 6 апреля 2021, 21:35 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару обсудили по телефону вопросы регистрации в Бразилии российской вакцины от коронавируса «Спутник V», ее поставок и производства, сообщила пресс-служба Кремля. «Обсуждены перспективы развития двусторонних отношений. Подтвержден настрой на активную совместную работу в русле российско-бразильского стратегического партнерства. Выражена обоюдная заинтересованность в последовательном наращивании торгово-экономических связей. Рассмотрены различные аспекты практического сотрудничества в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая регистрацию в Бразилии российской вакцины «Спутник V», организацию поставок, а также производство этого препарата на территории страны», – говорится в сообщении. Отмечается, что телефонный разговор президентов состоялся по инициативе бразильской стороны. «Владимир Путин и Жаир Болсонаро подчеркнули намерение и далее поддерживать личный контакт по всем упомянутым вопросам», – добавили в Кремле. Ранее президент Бразилии пообещал населению вакцины на фоне рекордного скачка смертности от вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19). Напомним, 12 марта Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины от коронавируса «Спутник V» и заявила о готовности производить в стране российский препарат. После этого в Бразилии изготовили пилотную партию компонентов «Спутника V». Однако позже Бразильское национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) сообщило о приостановке рассмотрения заявки на регистрацию «Спутника V» на неопределенное время. Также стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от приобретения российской вакцины. Фургал заразился коронавирусом в СИЗО 7 апреля 2021, 02:10 Текст: Евгения Шестак

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, заразился в СИЗО «Лефортово» коронавирусом, защита попросит следствие об изменении ему меры пресечения, заявил его адвокат Михаил Карапетян. «Пришел положительный тест на ковид, который был сдан утром 6 апреля Сергеем Фургалом. Ближайшие две недели мы его не увидим, так как он изолирован и будет находиться под наблюдением врачей», – цитирует ТАСС защитника. При этом он не уточнил, где экс-губернатор будет проходить лечение. «Сегодня защитниками Сергея Ивановича будет подано ходатайство на имя руководителя следственной группы об изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей из-за обнаружившейся у него болезни, – уточнил адвокат. По словам Карапетяна, болезнь вызывает у всей команды адвокатов тревогу, так как ранее сам Фургал говорил, что у него будут проблемы с легкими в случае заболевания. Фургала задержали в июле 2020 года по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей. Тогда же были арестованы четыре человека из его окружения по подозрению в причастности к махинациям вокруг завода «Амурсталь». Прокурор назвал Фургала руководителем подразделения по устранению конкурентов. Президент России Владимир Путин подписал указ, которым отправил Фургала в отставку с поста губернатора в связи с утратой доверия. В декабре Фургала заподозрили в причастности к мошенничеству с хищениями на «Амурстали». Байден заявил о быстром распространении мутаций COVID-19 в США 7 апреля 2021, 02:40 Текст: Евгения Шестак

Новые штаммы коронавируса быстро распространяются на территории США и число новых заражений снова растет, это не дает право говорить, что борьба с пандемией в стране вышла на финишную прямую, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден. По словам американского лидера, в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией «есть много хороших новостей, но есть также и некоторые плохие новости», в частности, быстрое распространение новых разновидностей коронавируса, рост новых случаев заболевания, а также отсутствие снижения роста госпитализаций, передает ТАСС. «Позвольте мне быть предельно откровенным с вами: мы не находимся на финишной прямой», – отметил глава Белого дома. В тоже время, президент надеется, что у США в скором времени будет достаточно доз вакцин для того, чтобы они смогли начать делится ими с другими странами. «Мы не может просто взять и решить эту проблему внутри Америки, мы должны решить ее во всем мире», – пояснил Байден. Он добавил, что США не может «построить стену или ограждение», чтобы не пускать вирус в страну. Во вторник сообщалось, что на территории США выявлен первый случай заражения новым вариантом коронавируса, который ранее был обнаружен в Индии. Напомним, индийский консорциум по геному SARS-CoV-2 выявил конце марта новый вариант с двойной мутацией. Тунис решил обсудить с Россией закупку второй партии «Спутника V» 6 апреля 2021, 19:06 Текст: Ксения Панькова

Делегация Туниса приехала в Россию обсудить возможность закупки второй партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявила директор Национального центра по мониторингу новых и новейших заболеваний Нассаф бен Алия. По ее словам, целью визита делегации является «ускорение приобретения второй партии вакцины «Спутник V», которая пользуется спросом», передает РИА «Новости». «Я надеюсь, что мы ускорим эту вакцинацию с целью привить как можно больше тунисцев в мае и получить коллективный иммунитет с тем, чтобы, поддерживая профилактические меры, сохранять (уровень заболеваемости – прим. ВЗГЛЯД) вирусом на низком уровне», - добавила она. В середине марта в Тунисе началась общенациональная вакцинация от коронавируса с использованием российской вакцины «Спутник V». В России выявили 8,3 тыс. новых случаев коронавируса 7 апреля 2021, 11:15

Фото: Алексей Майшев/РИА «Новости»

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 8294 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8294 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 12,5% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1585, Санкт-Петербурге – 705, Московской области – 570. Всего в стране выявлено 4 606 162 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 229 480 человек, из них 9445 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 374 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 101 480 человек. Накануне, 6 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8328. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 35. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. ВОЗ выступила против ковид-паспортов для международных поездок 6 апреля 2021, 15:28 Текст: Абдулла Шакиров

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает поспешным введение паспортов вакцинации от коронавируса для международных поездок, поскольку применение вакцин еще недостаточно исследовано, заявила официальный представитель организации Маргарет Харрис. «Что касается паспорта вакцинации, то мы в ВОЗ на нынешней стадии не хотели бы видеть, чтобы это было требованием для въезда или выезда, потому что мы на данном этапе не уверены в том, что вакцина предотвращает передачу [COVID-19]», – передает слова Харрис ТАСС. Представитель ВОЗ напомнила, что клинические исследования вакцин от коронавируса и их применение среди широких слоев населения осуществляются меньше года. Также, по мнению Харрис, ковид-паспорта как обязательное условие для международных поездок могут спровоцировать обвинения в дискриминации по отношению к тем, кто еще не успел сделать прививку от COVID-19. Напомним, в конце февраля канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что лидеры стран ЕС договорились о введении в течение трех месяцев ковид-паспортов. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендовала вводить дающие привилегии ковид-паспорта. Глава МИД Сергей Ларов подчеркивал, что введение ковид-паспортов на территории ЕС означает насильную вакцинацию, что противоречит принципу добровольности. Лавров заявил о готовности России поставлять вакцины от COVID-19 на транспарентной основе 7 апреля 2021, 05:51 Текст: Елизавета Булкина

Россия готова оказывать другим государствам помощь в поставках и производстве вакцин от коронавируса на транспарентной основе, при этом приоритетом остается вакцинация россиян, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью пакистанской газете The News International. «Приоритет на данном этапе – вакцинация населения. Конечно, вопрос справедливого распределения противоковидных препаратов весьма чувствителен, особенно для беднейших стран. В этой связи готовы на транспарентной основе поставлять безопасные и эффективные российские вакцины. Работа в этом направлении ведется большая. Соглашения о поставках наших препаратов достигнуты с более чем 50 государствами. В ряде стран запущено производство «Спутник V», – передает слова российского министра ТАСС. Лавров подчеркнул, что Россия, являясь одним из лидеров в области глобального здравоохранения, продолжит вносить свой вклад в международные усилия по борьбе с коронавирусной инфекцией. «Будем и впредь помогать пострадавшим государствам – как в двусторонних форматах, так и по линии многосторонних структур. Накопленный нами потенциал противодействия инфекциям позволил в сжатые сроки разработать и запустить в производство вакцину «Спутник V», – сказал глава МИДа. Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что производство российской вакцины «Спутник V» против коронавируса в ряде зарубежных стран выйдет на полную мощность в апреле. Инфекционист исключил третью волну коронавируса в России 6 апреля 2021, 16:37 Текст: Наталья Ануфриева

Третьей волны коронавируса и локдауна в России не будет, однако нужно сохранять легкие карантинные мероприятия, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев. Малышев заявил в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», что, на его взгляд, «третьей волны не будет, и, соответственно, и локдауна не будет, потому что мы с вами видим, что локдаун – это путь в никуда», передает РИА «Новости». Он отметил, что для того, чтобы этого роста не было, нужно продолжать сохранять легкие карантинные мероприятия и повышать темпы вакцинации. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал не допустить третьей волны коронавируса в России. Между тем эксперты аналитического портала «СберИндекс» на основе математической модели с учетом степени соблюдения людьми санитарных мер сделали вывод, что количество новых случаев заражения коронавирусом в России к 15 апреля может вырасти почти вдвое. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Президент Казахстана привился «Спутником V» 6 апреля 2021, 14:43 Текст: Ксения Панькова

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V», произведенной карагандинским фармацевтическим заводом, сообщил его пресс-секретарь Берик Уали, отметив, что у Токаева хорошее самочувствие после вакцинации. «Сегодня глава государства получил вакцину «Спутник V», произведенную карагандинским фармацевтическим заводом. После вакцинации его самочувствие хорошее. Никаких побочных эффектов нет», – написал Уали на своей странице в Facebook. По его словам, Токаев убежден, что только вакцинация граждан Казахстана и формирование коллективного иммунитета позволит победить коронавирус, снять все ограничения, а также обеспечить восстановление обычной жизни граждан и экономической деятельности. «Глава государства вновь призывает всех граждан принять вакцину при первой возможности. Это единственный способ уберечь себя и ваших близких. Ранее президент поручил правительству и местным исполнительным органам обеспечить поставки вакцин из-за рубежа и наладить отечественное производство, а также организовать прививочный процесс», – отметил Уали. Накануне президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией, в том числе вопросы использования в Казахстане российской вакцины «Спутник V». Напомним, 15 февраля Казахстан зарегистрировал произведенный в республике «Спутник V». Инфекционист заявил о стабильном уровне заболеваемости COVID в России 6 апреля 2021, 15:47 Текст: Наталья Ануфриева

Заболеваемость COVID-19 в России держится на относительно стабильном уровне, однако растет заболеваемость в расположенных рядом странах, заявил доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев. Малышев заявил на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», что в данный момент Россия находится «в состоянии относительного покоя в том смысле, что никаких особых известий, а самое главное известие, которое мы ждем, это продолжение снижения заболеваемости», передает РИА «Новости». «И вот в настоящее время заболеваемость, она держится на постоянных цифрах. И это, наверное, очень хорошо, хотя мы видим, что вокруг, во многих странах, наблюдается значительный подъем заболеваемости», – добавил он. Между тем начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Москве Юлия Кобзева заявила на заседании комиссии Мосгордумы по образованию, что заболеваемость COVID-19 в Москве снижается очень медленно, порядка 1–3% в неделю. «То есть ситуация остается достаточно напряженной. Не хотелось бы говорить о том, что необходимо продолжать снимать какие-то ограничительные мероприятия», – констатировала она. Ранее в России спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19. Власти Москвы заявляли о готовности к росту числа коронавирусных больных. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Глава НИИ гриппа назвал возможную причину появления третьей волны коронавируса 6 апреля 2021, 14:36 Текст: Наталья Ануфриева

Третья волна пандемии в России теоретически может быть связана с появлением более заразного штамма COVID, заявил и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава Дмитрий Лиознов в рамках научной сессии РАН «Нанотехнологии и информационные технологии для эффективного противодействия COVID-19 и другим новым опасным инфекциям». По словам Лиознова, учитывая, что «индекс репродуктивный выше у британского варианта, если он будет активно сейчас распространяться, то в теории третья волна (...) может быть, как раз связана с появлением более вирулентного варианта», передает ТАСС. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал не допустить третьей волны коронавируса в России. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Депутат Госдумы: Только вакцинация сформирует коллективный иммунитет 6 апреля 2021, 17:10 Текст: Андрей Самохин

«Лишь массовая вакцинация от коронавируса обеспечит нашей стране коллективный иммунитет», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы и врач Борис Менделевич, комментируя призыв премьер-министра Михаила Мишустина не допустить в России третьей волны коронавируса, которая уже началась в других странах. «Я изучил тему вакцин от Covid-19 еще в прошлом году и прошел оба этапа вакцинации. Что касается самочувствия, то чувствовал себя хорошо, как во время адаптационного периода, так и после. Для здорового организма, у которого нет медицинского отвода от вакцины, такая медицинская процедура вполне безопасна и это доказано как испытаниями, так и на примере таких людей как я, кто привился одним из первых», – пояснил депутат Госдумы, доктор медицинских наук Борис Менделевич («Единая Россия»). Депутат напомнил также, что вакцинация в России проводится только на добровольной основе и после изучения состояния здоровья пациента. «При этом важно понимать, что вакцинация не отменяет использование средств индивидуальной защиты, а также соблюдение мер безопасности», – заключил Менделевич. Напомним, во вторник на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия не может допустить развития новых волн заболевания, как в других странах. Он отметил, что ситуация COVID-19 в России «остается стабильной несколько недель подряд, но мы видим, как она развивается в целом ряде стран Америки, Европы и Азии: там снова растет заболеваемость, выявляют рекордное число больных и уже объявлено о начале третьей волны коронавируса, некоторые государства были вынуждены ввести локдаун». Ряд экспертов предупреждают о возможных рисках ухудшения ситуации, в том числе и в России, подчеркнул премьер-министр. «Важно не допустить такого сценария в нашей стране. Для этого необходимо оперативно принимать меры, чтобы обезопасить граждан от инфекции, реагировать незамедлительно и наращивать темпы вакцинации», – цитирует его РИА «Новости». У трети переболевших коронавирусом выявили нервные расстройства 7 апреля 2021, 08:43 Текст: Наталья Ануфриева

Каждый третий переболевший COVID-19 страдает от нервного или психического расстройства через шесть месяцев после заражения, следует из исследования британских и американских ученых. Выводы ученых опубликованы в научном журнале Lancet Psychiatry. Они проводили исследование на 236 тыс. пациентах, проверяли наличие у переболевших последствий в виде 14 различных нервных или психических расстройств спустя шесть месяцев после того, как у человека впервые был диагностирован коронавирус, передает РИА «Новости». Выяснилось, что у тех, кто переболел COVID-19, чаще возникали нарушения мозговой деятельности, чем у тех, кто переболел гриппом или иными респираторными заболеваниями. «Среди 236 тыс. 379 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, высчитанная распространенность диагнозов неврологических или психиатрических заболеваний в последующие шесть месяцев составила 33,62%», – говорится в публикации. Наиболее распространенными были тревожное расстройство (у 17% переболевших) и аффективное расстройство (14%). Другие диагнозы фиксировались реже: ишемический инсульт – у 2%, расстройство, вызванное употреблением психоактивных веществ – у 6,5%, бессонница – у 5%, деменция – у 0,7%. Отмечается, что эти показатели были выше у тех, кто сложнее перенес COVID и проходил лечение в реанимации. В целом для 13% исследованных диагнозы, связанные с психическими или нервными расстройствами, ставились впервые. «Наши данные предоставляют важные доказательства, указывающие на масштаб и характер помощи, которая может потребоваться (пациентам). Полученные данные также подчеркивают необходимость усиленного неврологического наблюдения за пациентами, которые были госпитализированы в реанимации или имели энцефалопатию (невоспалительное заболевание головного мозга) во время заболевания COVID-19», – отмечается в исследовании. Ранее Роспотребнадзор раскрыл процент пациентов с постковидным синдромом, под которым понимается потливость, быстрая утомляемость, сложности с концентрацией. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ЕМА проверит «Спутник V» на соответствие мировым стандартам 7 апреля 2021, 09:24 Текст: Алина Назарова

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) на следующей неделе запустит проверку соответствия проведения клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V» этическим и научным международным стандартам, пишет Financial Times. В частности, ЕМА изучит, не противоречат ли испытания российского препарата стандартам «надлежащей клинической практики», соблюдались ли правила GCP – международного клинического стандарта. «Соответствие этому стандарту обеспечивает гарантию того, что права, безопасность и благополучие участников испытаний защищены, а данные клинических исследований достоверны», – говорится в заявлении EMA. При этом регулятор может назначить специальную проверку в случае выявления проблем. В свою очередь глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заверил, что клинические испытания «Спутника V» соответствовали международным стандартам, а на участников исследования не оказывалось никакого давления. Вместе с тем он подчеркнул, что фармрегуляторы 59 стран, которые уже одобрили российский препарат, «провели очень тщательную обработку данных и рады, что они не противоречат GCP», передает ТАСС. «Нам не известно о каких-либо опасениях EMA относительно GCP, и утечки такого рода тревожной информации являются конкретным примерами попыток подорвать процесс утверждения EMA, который должен быть беспристрастным и недискриминационным», – заметил Дмитриев. Он также уточнил, что отдельная инспекция EMA производственных объектов «Спутника V» в России, запланированная на следующий месяц была отложена на несколько дней из-за необходимости принять во внимание визиты инспекторов из стран, которые разместили заказы на вакцины. Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что Евросоюз не спешит допускать на рынок вакцину «Спутник V» из-за опасения высоких качеств российского препарата, благодаря которым он может составить серьезную конкуренцию продвигаемым в Европе аналогам.