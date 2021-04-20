ВОЗ отметил «тревожные признаки» роста новых случаев COVID-19 в Европе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает «тревожные признаки» роста новых случаев COVID-19 в большей части европейского региона, заявили в офисе ВОЗ в России со ссылкой на оценку от Европейского бюро ВОЗ.

«Европейское региональное бюро ВОЗ посредством получения эпидемиологических отчетов через механизм Международных медико-санитарных правил отметило, что на большей части европейского региона ВОЗ, в состав которого входят 53 страны, включая Российскую Федерацию, наблюдаются тревожные признаки роста новых случаев COVID-19», – передает РИА «Новости» заявление ВОЗ.

В организации уточнили, что к настоящему моменту в европейском регионе ВОЗ организация получила данные о более чем 49 миллионах подтвержденных случаев COVID-19.

«За последние две недели общее число случаев в регионе выросло на 6%, а число смертей – на 5%. Некоторые страны столкнулись с серьезными проблемами в деле сокращения числа случаев по сравнению с последним пиком 2020 года», – добавили представители организации.

ВОЗ призвал также к продолжению усилий по борьбе с COVID-19, чтобы не вернуться к исходной точке пандемии.

«Официальные представители и эксперты ВОЗ, включая генерального директора доктора Тедроса Адханома Гебрейесуса и регионального директора доктора Ханса Клюге, призывают к продолжению усилий по повсеместному подавлению вируса, чтобы мы не вернулись к исходной точке пандемии», – говорится в сообщении российского офиса организации.

Организация призывает вернуться к основам борьбы с пандемией, среди которых тестирование, изоляция подтвержденных случаев и лечение случаев COVID-19.

«И что очень важно – также их отслеживание и карантин контактов. Индивидуальные меры защиты, такие как гигиена рук, физическое дистанцирование и ношение маски при необходимости, являются еще одним критически важным способом уменьшить передачу вируса от человека к человеку», – напомнили в ВОЗ.

«Органам здравоохранения и эпиднадзора во всех странах и всем сообществам следует отслеживать текущую ситуацию. Своевременное реагирование с соответствующими мерами, в том числе при необходимости, ограничительного или более широкого действия, в то же время быстрые и хорошо реализованные ограничения дали свои результаты. Цель состоит в том, чтобы держать распространение вируса под контролем, чтобы кластеры не перерастали в местную передачу», – добавили в организации.

В понедельник в ВОЗ сообщили, что смертность от COVID в мире растет пятую неделю подряд. В воскресенье ВОЗ заявила о тревожной ситуации с коронавирусом в мире.