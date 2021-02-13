В США ВМФ России назвали реальной угрозой для НАТО

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13 февраля, суббота | Последнее обновление — 19:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Сенат США возобновил слушания по импичменту Трампу
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В Евросоюзе решение считается принятым, если за него проголосовали 55% стран, в которых проживает 65% населения ЕС. Даже этих простых цифр достаточно, чтобы понять, что Германия и Франция не могут всё решать на двоих.
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В образе жизни современных нам деятелей российской культуры есть одна любопытная деталь, которая была не свойственна борцам за справедливость лет минувших. Это удивительная способность и даже потребность бороться с властью за ее счет.
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Очередной жест турецких властей показывает – мы сами по себе, если хотите нас унять, то попробуйте. Но ничего нового в таком поведении нет. Оно просто еще больше закрепляет за Анкарой роль «ужасного ребенка» современной международной политики.
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В Москве побит суточный рекорд 1973 года, когда выпало 7 мм осадков. В пятницу показатель составил 9 мм, но снегопад не прекращается. Всего за последние 30 часов в столице выпало 27 мм осадков при месячной норме в 36 мм. Город встал в 10-бальных пробках, а на уборку снега с улиц уйдет не менее трех дней
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Утром в пятницу, 12 февраля, в супермаркете на окраине Владикавказа прогремел мощный взрыв. Здание магазина полностью разрушено. Жертв нет, одного человека достали живым из-под завалов. Причиной инцидента называют разгерметизацию баллонов с газом
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В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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В США ВМФ России назвали реальной угрозой для НАТО
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Возможности Военно-морского флота (ВМФ) России демонстрируют высокое развитие общего военного потенциала страны и должны вызывать беспокойство со стороны стран НАТО, пишет американское издание The Diplomat.
Как отмечает издание, Россия имеет сильные морские традиции и в структуре ее ВМФ подводные лодки играют важную роль как в ядерном сдерживании, так и в демонстрации силы. При этом военный потенциал России значительно увеличился с 1991 года благодаря реформам в области модернизации и финансирования, а также в результате перехода к высокотехнологичным вооружениям, что существенно сказалось и на состоянии ВМС.
The Diplomat считает, что «возрождение российских подводных лодок представляет собой серьезные проблемы для США и союзных держав».
Американское издание подчеркивает, что, помимо разработки ультрасовременных подводных лодок, Россия сосредоточила свои усилия на новых нишевых возможностях. Особо выделены субмарины проектов «Ясень» и «Борей». Автор материала указывает, что первые получат крылатые ракеты «Калибр», а вторые – межконтинентальные баллистические ракеты «Булава-30». Помимо этого, АПЛ специального назначения «Хабаровск» и «Белгород» станут носителями ядерных торпед «Посейдон».
Напомним, 20 февраля 2019 года министр обороны генерал армии Сергей Шойгу объявил об успешном завершении морских полигонных испытаний «Посейдона». Первый носитель «Посейдонов» – подлодка «Белгород» проекта 09852 – была спущена на воду 23 апреля 2019 года. В июле 2020 года Минобороны объявило о проведении испытаний первой подлодки-носителя «Посейдонов». Передача ВМФ АПЛ специального назначения «Белгород» проекта 09852 запланирована на 2021 год.
Второй носитель глубоководных подводных аппаратов «Посейдон» – атомную подводную лодку «Хабаровск» проекта 09851 – планировалось спустить на воду в конце июня 2020 года, однако вывод из эллинга завода «Севмаш» и спуск на воду перенесли на 2021 год. Как «Белгород», так и АПЛ «Хабаровск» способны нести по шесть «Посейдонов».
О создании в России «Посейдона» впервые сообщил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. «Посейдон» сможет разгоняться до 200 км/ч, что гарантирует неуязвимость аппарата. Глубоководный необитаемый аппарат получит неограниченную дальность хода, рабочая глубина погружения превысит 1 км. В боевой состав Северного и Тихоокеанского флотов планируется ввести по две подлодки-носителя «Посейдонов». Подводные беспилотники «Посейдон» смогут нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн, а также могут быть оснащены обычной боевой частью и смогут уничтожать объекты инфраструктуры противника, авианосные группировки.
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США пригрозили санкциями при попытках достроить «Северный поток – 2»
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Соединенные Штаты оценят возможность применения санкций при попытках достроить и сертифицировать газопровод «Северный поток – 2», заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
«Мы продолжаем отслеживать действия в попытке завершить и сертифицировать трубопроврод, если такие действия будут иметь место, мы примем решение о применимости санкций», – приводит слова Прайса РИА «Новости».
При этом, как уточнил представитель Госдепартамента, санкции – только «один из многих важных инструментов» в распоряжении США. «Наша позиция по «Северному потоку – 2» очень ясна и не претерпевала изменений. Президент (Джо) Байден ясно говорил, что «Северный поток – 2» плохая сделка. Это плохая сделка, потому что разделяет Европу, подвергает Украину и Центральную Европу российским манипуляциям, противоречит заявленным целям Европы в области энергобезопасности», – заявил Прайс.
Ранее в пятницу стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в Сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.
Напомним, США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте отказался германский концерн Bilfinger SE.
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Россия расширила экономические санкции против Украины
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении списка компаний, в отношении которых введены экономические санкции в связи с недружественными действиями Украины.
Документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, вносятся изменения в приложение № 2 к постановлению правительства РФ от 1 ноября 2018 г. № 1300 «О мерах реализации указа президента РФ от 22 октября 2018 г. № 592». В первоначальном варианте перечень юридических лиц, в отношении которых введены специальные экономические меры, состоял из 68 компаний. В настоящем документе их количество было расширено до 84.
Ранее в пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе.
Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. В минувшее воскресенье экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», (Второе минское соглашение, Минск-2) –документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
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Захарова: Киев упустил шанс на мир в Донбассе
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Украинская сторона делает все для того, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минска-2.
«12 февраля исполняется шесть лет со дня подписания «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений». Этот документ содержит конкретные договоренности между Киевом, Донецком и Луганском о мирном урегулировании внутриукраинского конфликта, который стал следствием госпереворота на Майдане и силовой операции Киева против Донбасса, не признавшего националистическую политику новых властей», – цитирует Захарову РИА «Новости».
«Комплекс мер» был одобрен СБ ООН, он стал частью международного права, подчеркнула дипломат. По его положениям, к концу 2015 года в Донбассе уже должен был установиться мир и начаться работа по восстановлению региона.
«К сожалению, эти договоренности так и не были реализованы. Шансом к миру Киев не воспользовался. Он делает все возможное, чтобы уклониться от выполнения собственных обязательств, имитирует их реализацию, уходит от прямых контактов с Донецком и Луганском, без чего разрешение кризиса в принципе невозможно, пытается исказить или переписать Минские договоренности», – добавила представитель МИД.
Донбасс, который должен был вернуться в состав Украины, все больше от нее отдаляется в результате действий Киева, подчеркнула она.
Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.
Ранее экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма.
Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.
Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.
В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения.
«Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» (Второе минское соглашение, Минск-2) – документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11–12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
В офисе Зеленского заявили о невыполнимости Минских соглашений
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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью телеканалу «Украина» выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали.
При этом официальный Киев, по заверению Ермака, приложит все усилия для того, чтобы принципы, заложенные в этих соглашениях, были выполнены украинской стороной, передает РИА «Новости».
Глава офиса Владимира Зеленского также отметил, что прогресс в переговорах по Донбассу есть, но продвигается диалог медленно. Он подчеркнул, что за шесть лет с момента подписания Минских соглашений ощутимых результатов нет.
«Украинской стороне удалось кардинально изменить представительство в минском процессе и поднять уровень безоговорочной поддержки со стороны наших европейских партнеров, Германии и Франции», – приводит слова Ермака РБК – Украина.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе.
Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. В минувшее воскресенье экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», (Второе минское соглашение, Минск-2) –документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
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Адвокат: Поведение Навального на процессе об оскорблении ветерана отразится на решении суда
Участники судебных заседаний имеют право высказывать в суде свою точку зрения. Но должны делать это уважительно по отношению в другим сторонам процесса, сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Карабанов, комментируя поведение блогера Алексея Навального на суде по делу об оскорблении ветерана.
«Безусловно, у каждого участника судебных слушаний есть права, которые закреплены Уголовно-процессуальным кодексом. В частности, это возможность заявлять отвод судье. Но я считаю, что пользоваться своими правами и вести себя неуважительно к иным участникам процесса – совершенно разные вещи», – отметил руководитель московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов.
В пятницу утром Алексей Навальный был доставлен в Бабушкинский суд Москвы в качестве подсудимого – продолжается рассмотрение дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
Как сообщает «Интерфакс», мировой суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты Навального об отводе судьи Веры Акимовой, которая, по мнению защиты Навального, «продемонстрировала явную зависимость от стороны обвинения».
В ходе заседания судья Акимова многократно делала замечания подсудимому из-за оскорбительных высказываний в адрес участников процесса. Из-за такого поведения Навального от участия в заседании отказался Артеменко. «Я боюсь умереть от эмоционального стресса в результате оскорблений, которые допускает в отношении меня Навальный», – признался ветеран войны. В итоге в заседании суда был объявлен перерыв, вызванный вопиющим неуважением к суду.
«Навальный ведет себя непрофессионально, он переходит на личности. Конечно, тем самым он настраивает против себя как судебную систему, так и просто наблюдателей, обычных граждан, которые вынуждены каким-то образом следить за этим процессом. И это безусловно отразится на судебном решении», – отметил Карабанов.
Напомним, что первое заседание суда, на котором рассматривалось дело об оскорблении ветерана, состоялось 5 февраля. Тогда Навальный несколько раз допустил резкие, граничащие с оскорблениями, высказывания в адрес истца. Заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую.
Дело было возбуждено минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, в котором Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяется статья за клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК). Нынешняя редакции статьи УК предусматривает три вида наказания: штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет. Однако данная редакция вступила в силу лишь в декабре. Ранее она не предусматривала лишения свободы, поэтому Навальному по итогам этого процесса новый тюремный срок не угрожает.
Новейшим украинским самолетам запретили подниматься в воздух
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Новейшие украинские самолеты Ан-132D и Ан-178 исключили из государственного реестра гражданских воздушных судов, соответствующий приказ опубликован на портале Государственной авиационной службы Украины.
Всего в списке 50 различных самолетов и вертолетов. Решение, как говорится в документе, было принято в связи с тем, что данные воздушные суда не имели сертификата летной годности в течение двух лет, а Госавиаслужба в течение этого срока не имела доступа к ним для осуществления контроля за их летной годностью и эксплуатацией, передает РИА «Новости».
Указанные в списке Ан-132D с регистрационным номером UR-EXK и заводским номером 001 и Ан-178 (UR-EXP, 001) принадлежат ГП «Антонов».
Ранее на Украине заявили о неспособности выполнить контракт с Перу на поставку одного самолета Ан-178, после чего Россия предложила Перу целый ряд военно-транспортных самолетов на замену украинским Ан-178. В Раде констатировали крах украинского авиастроения. Авиастроители Украины призвали возобновить сотрудничество с Россией.
Суд отказался вернуть корабль «Буран» в госсобственность Казахстана
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Специализированный межрайонный экономический суд Алма-Аты отказал комитету государственного имущества и приватизации министерства финансов Казахстана в ликвидации АО «Ракетно-космическая компания «Байконур» возврате его имущества – макета и второго летного экземпляра орбитального корабля «Буран» – в госсобственность.
«По требованию о ликвидации. Судом в его удовлетворении отказано, так как… оснований для ликвидации не имеется. По требованию о возврате имущества. Судом также было отказано, поскольку распределение имущества в соответствии с требованиями закона «Об акционерных обществах Республики Казахстан» возможно лишь при ликвидации акционерного общества», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы суда.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выражал желание купить второй космический челнок «Буран». Он сообщал, что не смог найти его владельца в Казахстане, где хранится корабль. В ответ на это сообщение генеральный директор АО «РКК Байконур» Даурен Муса написал Рогозину, что эти космические корабли находятся на балансе его компании. Позже пресс-служба аэрокосмического комитета министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана сообщила, что республика через суд добивается отмены передачи космического челнока «Буран» АО «РКК Байконур» и хочет вернуть его в госсобственность для использования в музейных экспозициях.
Рогозин ранее заявлял, что Роскосмос может создать крылатый пилотируемый космический корабль, который станет наследником «Бурана».
Первый летный корабль «Буран», который совершил единственный полет в 1988 году, был уничтожен после обвала крыши в монтажно-испытательном корпусе на Байконуре в 2002 году. Второй и последний из достроенных кораблей вместе с макетом также находится на Байконуре и является предметом судебных разбирательств. Третий, недостроенный экземпляр находится в подмосковном Жуковском, испытательный экземпляр с самолетными двигателями – в Германии. Еще один макет «Бурана» долгое время хранился на открытой площадке на Байконуре, но потом его перевезли в музей РКК «Энергия» на космодроме, другой – ныне находится на ВДНХ в Москве.
В Германии рассказали о характере переговоров с США по «Северному потоку – 2»
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Переговоры между Берлином и Вашингтоном о снятии санкций с газопровода «Северный поток – 2» проходят в закрытом режиме, об их ходе прессу не информируют, рассказала представитель министерства экономики Германии.
«Любые переговоры или диалоги мы ведем в закрытом режиме и не комментируем их», – передает сообщение ТАСС.
Между тем члены Сената США призвали главу Белого дома Джозефа Байдена ввести санкции против «Северного потока – 2». Письмо президенту Соединенных Штатов направили республиканец Джим Риш и демократ Джейн Шейхин. Кроме того, сенаторы попросили Байдена предоставить к 16 февраля отчет по этому вопросу и компаниях, имеющих отношение к «Северному потоку – 2», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg. «Отношения США и Германии являются краеугольным каменем трансатлантического союза... но позволить завершить «Северный поток – 2» не подразумевает конструктивный путь к этому партнерству», – говорится в обращении сенаторов.
Ранее в пятницу СМИ сообщили о переговорах по «Северному потоку – 2» между Германией и США. В начале недели СМИ опубликовали документы о тайных переговорах между ФРГ и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД писала, что стоит за этой сделкой между двумя странами. В Германии опровергли существование «грязной сделки» с США по «Северному потоку – 2».
США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.
Россия анонсировала создание с Китаем лунной станции
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роскосмосу подписать с Китаем меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции.
Правительство России приняло предложение Роскосмоса, согласованное с МИДом, Минюстом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанное с КНР, о подписании меморандума о взаимопонимании между правительством России и правительством Китая о сотрудничестве области создания Международной научной лунной станции.
«Поручить Государственной корпорации космической деятельности «Роскосмос» подписать от имени правительства Российской Федерации указанный меморандум, разрешив вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера», – цитирует ТАСС распоряжение правительства.
Ранее сообщалось, что Россия начала проработку техдокументации совместной с КНР лунной базы.
Напомним, генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин допустил возможность совместного освоения Луны и построения лунной научной базы силами России и Китая.
Осведомленные источники в администрации 46-го президента США Джо Байдена и в космической отрасли сообщили о готовности Пентагона в будущем обеспечивать защиту баз НАСА на Луне, а также операций частных компаний по добыче полезных ресурсов. При этом расширение взаимодействия Пентагона с НАСА в материале увязано с необходимостью противодействовать «вызовам, которые бросают Соединенным Штатам Россия и Китай». В ответ Рогозин подчеркнул, что милитаризация Луны недопустима.
Напомним, в день инаугурации Джо Байдена новый глава Пентагона в американской администрации Ллойд Остин в письменных ответах на вопросы членов комитета Сената США по делам вооруженных сил заявил, что Россия и Китай представляют растущую угрозу для Соединенных Штатов в космосе, при этом Россию он назвал «ключевым противником».
В октябре 2020 года Россия обвинила США в циничной милитаризации космоса и игнорировании предложений Москвы о заключении юридически обязывающего соглашения по предотвращению гонки вооружений в околоземном пространстве. В МИД подчеркивали наличие существенных разногласий с США по этой теме. Так, в Кремле заявляли о приверженности России полной демилитаризации космоса. Тем временем Пентагон разработал доктрину о применении оружия в космосе под предлогом «существенной угрозы» со стороны России и Китая.
Славяне Крыма выдвинули требования к США
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Прежде чем выдвигать какие-либо условия России, Вашингтону следует освободить незаконно захваченные исконно индейские земли и в срочном порядке вывести американский военный контингент, расположенный без приглашения в различных странах мира, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец.
Чегринец заявил, что «хочется ответить США на их языке», может быть «они так быстрее поймут», передает РИА «Новости».
«Во-первых, США немедленно должны прекратить свою агрессию против коренного населения Америки и освободить незаконно захваченные исконно индейские земли. Во-вторых, срочно вывести американский военный контингент из тех стран, куда они вошли без приглашения. В-третьих, осознать, что время однополярного мира подошло к концу», – перечислил он.
По словам сопредседателя Ассамблеи славянских народов крымского региона, давно пора вводить более сильные контрсанкции к США.
«Не надо спускать оскорбления в адрес Крыма и России», – подчеркнул Чегринец.
Ранее политический координатор постпредства США при ООН Родни Хантер заявил на заседании СБ ООН, что США никогда не признают Крым российской территорией и не отменят свои санкции против России, пока та не изменит свою политику в отношении Украины.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Россия увеличила поставки электроэнергии на Украину по заявке Киева
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Мощность поставок электроэнергии из России на Украину увеличится в субботу до 1 тыс. 200 МВт, продолжительность импорта возрастет до 16 часов, свидетельствуют данные Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).
Киев подал заявку на непрерывный импорт российской электроэнергии с 06.00 до 22.00. Пиковые поставки в размере 1 тыс. 200 МВт должны состояться в интервале с 16.00 до 17.00, в остальное время они будут в диапазоне от 112 МВт до 1 тыс. 150 МВт. Украина также увеличивает импорт электроэнергии из Белоруссии в субботу. По данным ENTSO-E, импорт в пределах 345-820 МВт будет происходить в течение 23 часов в субботу, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Украина увеличила импорт электроэнергии из России. Из-за аварий были остановлены Запорожская и Кураховская ТЭС. В связи с этим в центральных регионах страны возник дефицит электроэнергии. На Запорожской станции также произошел сильный пожар. Из-за аварий Украина обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества. При этом группа «Интер РАО» (российский оператор экспорта-импорта электроэнергии) увеличила поставки электричества на Украину более чем в два раза, до 500-700 МВт, в рамках договора об аварийной взаимопомощи.
В декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливается запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам. Однако в феврале 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из России.
Газета ВЗГЛЯД писала, что за «дерусификацию электричества» Украине придется дорого заплатить.
Кузнецова рассказала о будущем оставленных матерью на морозе в лесу детей
Двое из трех детей, оставленных матерью на морозе в лесу в Новой Москве, в ближайшие часы могут быть переведены в обычную палату, решается вопрос опеки над ними, заявила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.
«Дети сейчас в безопасности, рядом с ними находятся доктора, делают все, чтобы вылечить их. Состояние младшей девочки достаточно хорошее. Рядом с ней будут находиться медперсонал и волонтер. Ситуация со средним братом чуть сложнее, прогнозы хорошие. В ближайшие часы их могут перевести в обычную палату», – приводит РИА «Новости» слова Кузнецовой.
По словам детского омбудсмена, ей удалось поговорить со старшим ребенком, который больше всех пострадал. Ему предстоит серьезное лечение ног, врачи дают осторожные прогнозы. Также Кузнецова заявила, что возьмет на личный контроль жизнеустройство брошенных матерью на морозе детей.
«Да, еще во многом предстоит разобраться. Мы сейчас на связи с родственниками, с братом матери. С органами опеки будем решать вопрос о том, кому можно передать детей после больницы по мере выздоровления, чтобы они не оказались в сиротском учреждении. Все возникающие вопросы будем разрешать вместе с уполномоченными структурами оперативно. Мы детей не оставим», – заявила Кузнецова.
Ранее сообщалось, что в Новой Москве мать вывела на прогулку троих детей без одежды и попыталась закопать их в сугроб. На странное поведение женщины обратили внимание прохожие. Житель Москвы, который вышел выгуливать собаку, вызвал экстренные службы. Детей доставили в больницу с различными степенями обморожения. Женщину тоже госпитализировали, скоро СК проверит состояние ее психического здоровья.
Евросоюз призвал Китай отменить решение о запрете вещания BBC World News
Внешнеполитическая служба Европейского союза призвала Китай пересмотреть решение о запрете вещания BBC World News, которое было принято в ответ на отзыв лицензии у китайского телеканала в Британии, на что ЕС никак не отреагировал.
«Одиннадцатого февраля Китай запретил BBC вещать в стране из-за репортажей о Синьцзяне и о реакции на пандемию COVID-19… Решение о запрете должно быть пересмотрено», – цитирует РИА «Новости» заявление ЕС.
По мнению Брюсселя, это уже далеко не первый случай ограничения свободы СМИ в Китае.
В Китае запретили вещание британского канала BBC World News, за нарушение принципа достоверности и непредвзятости. Ранее в этом месяце британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию у китайского телеканала CGTN за несоответствие требованиям, предъявляемым к владельцу лицензии. На это решение Евросоюз никак не реагировал, также как и на запрет в Латвии ретрансляции 16 российских телеканалов.
В то же время ЕС прокомментировал санкции, которые власти Украины ввели против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. В совместном пресс-релизе по итогам заседания Совета ассоциации Украина–ЕС говорится, что усилия Украины по защите от дезинформации являются законными.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский указом остановил эфирное вещание трех телеканалов, считающихся в стране оппозиционными: «112 Украина», NewsOne и ZIK. Ограничения распространились также на региональные каналы телерадиокомпании «112 Украина» – «Новый формат», «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», на компанию «Новости 24 часа», принадлежащую телеканалу NewsOne.
В Крыму посоветовали Анкаре оставить мечты о юге России
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Продемонстрированная турецким телеканалом карта с прогнозом расширения зоны влияния Анкары на юг России выглядит нелепо, Турции стоит оставить мечты о российской территории, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Гемпель заявил, что «все выглядит весьма нелепо и напоминает отрывок научно-фантастического жанра», и в этой ситуации можно лишь «посоветовать турецкой стороне оставить мечты о российской территории, а то можно и надорваться из-за таких непомерных аппетитов», передает РИА «Новости».
По его словам, Турция активно присматривалась к Крыму, когда он был в составе Украины, Анкара развернула тогда на полуострове активную пропагандистскую и финансовую деятельность.
«Теперь Крым – это законная часть России. Россия – это не Украина, с ней подобные закулисные игры не пройдут», – подчеркнул Гемпель.
Ранее в эфире телеканала TGRT1 показали карту, отражающую прогноз Stratfor по расширению турецкой сферы влияния. Там указывалось, что к 2050 году в нее якобы войдет ряд государств Северной Африки, Ближнего Востока, бывшего СССР, а также регионы юга России, включая Крым, Кубань, Ростовскую область и республики Северного Кавказа.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Эксперт: Перемены в ЦК правящей партии знаменуют отказ КНДР от рыночных реформ
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Назначение нового партийного куратора экономики КНДР связано с тем, что в Пхеньяне решили вернуться к строгой плановой экономике. Время харизматичных рыночных реформаторов там прошло. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Андрей Ланьков. Ранее в Пхеньяне новым секретарем и руководителем экономического отдела ЦК партии был избран О Сун Ен.
«Замена руководства экономического отдела ЦК вытекает из решений январского съезда партии, на котором из состава Политбюро ЦК ТПК был выведен Пак Бон Дю – ветеран партии, главный идеолог экономических реформ, проводившихся в КНДР все последние годы», – поясняет профессор Сеульского университета Кунмин (Южная Корея) Андрей Ланьков.
«Формальный повод для отставки – это возраст, Паку уже больше 80 лет. Но на деле его уход из политбюро означает, что Ким Чен Ын отходит от политики реформ. Обычно высшее руководство КНДР – закрытые люди в строгих френчах, их взгляды практически никому не известны. В отличие от них, о взглядах на политику и экономику Пака Бон Дю известно достаточно. Этих взглядов он не менял больше 20 лет, из-за чего ранее неоднократно попадал в опалу, – говорит востоковед. – Пака окончательно отправили в отставку после того, как в январе публично объявили провальным его сценарий реформ, запущенных в 2012 году. Причем, Пак не скрывал, что действовал по модели китайского вождя Дэн Сяопина».
Как сообщила в пятницу центральный печатный орган властей КНДР – газета «Нодон Синмун», на проходившем 8-11 февраля пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) секретарем и руководителем экономического отдела ЦК партии был избран О Сун Ен.
В ходе пленума генсек правящей партии Ким Чен Ын призвал усилить юридический контроль за исполнением госплана, в том числе с привлечением прокуратуры. Ответственность за провалы в реализации госплана возложены на местные партийные организации. Таким образом, отмечает ТАСС, Северная Корея отказалась от идеи развития либеральной экономики по китайскому образцу и завоевания внешних рынков, снова сделав ставку на внутреннее потребление с усилением регулирующей роли государства в экономике.
Как отметил Ланьков, несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, Пак Бон Дю сохранял удивительную работоспособность. «Возможно, ему и впрямь уже пора было уходить на покой. Но без него сторонники рыночных реформ в КНДР оказались в одночасье обезглавлены», – отмечает востоковед. По его мнению, в отличие от своих последователей, «Пак мог позволить себе определенную фронду без отягчающих для себя последствий, насколько это возможно в Пхеньяне».
Новый же главный экономический куратор О Сун Ен, в отличие от харизматичного Пака – это «типичный закрытый партийный чиновник во френче», говорит Ланьков. «О его политических взглядах, если такие есть, сторонним людям неизвестно ничего. Напомню, что в КНДР сохраняется атмосфера строгой секретности. Там, к примеру, под грифом «секретно» – от своих же граждан – остается даже все законодательство», отмечает востоковед.
О причинах, которые побудили власти КНДР сменить курс, Ланьков судить не берется, поскольку информации о состоянии народного хозяйства Северной Кореи недостаточно. «Новый курс состоит в усилении роли планирования, увеличения отчетности для предприятий, возвращении правительству руководящей роли в торговле и сфере обслуживания, поясняет эксперт.
«Торговля и сфера услуг в КНДР были фактически приватизированы еще в 1990-х годах, сейчас их будут национализировать снова. Переписаны законы, касающиеся прав предприятий свободно распоряжаться валютной выручкой, теперь предприятия теряют значительную часть заработанной ими валюты. В общем, речь идет о контрнаступлении на реформы», – заключил Ланьков.
Как отмечает Lenta.ru, по оценкам американских экономистов, КНДР столкнулась с самым тяжелым периодом за все время правления Ким Чен Ына. Попытки примириться с США и снять санкции не сработали. Ситуация усугубилась из-за стихийных бедствий и гибели большей части урожая. Закрытие границ с Китаем из-за пандемии коронавируса сократило объем торговли на 75% за десять месяцев.
В стране взлетели цены на импортные продукты. Сахар подорожал в четыре раза, а объем производства на заводах сократился до минимума. По оценке ООН, из-за наступающего голода в стране недоедает половина населения – выросла опасность стихийного бунта, пишет Associated Press, добавляя, что новый план развития мало чем отличается от предыдущих проектов, в которых реальное содержание подменяли политические лозунги.
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