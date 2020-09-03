Российский посол в Лондоне назвал ситуацию с Навальным провокацией

Ситуация с российским блогером Алексеем Навальным – это провокация, она необходима для ухудшения отношений Европы и России, заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин.

«Все это очень похоже на хорошо спланированную провокацию. Дело в том, что каждый раз, когда у нас возникают некоторые основания видеть возможность налаживания более конструктивных отношений с европейцами, возникают какие-то события, которые срывают это. То же самое произошло и сейчас», – приводит слова посла РИА «Новости».

Он отметил, что инцидент с Навальным случился незадолго до запланированной конференции глав МИД Евросоюза, на которой планировалось обсудить восстановление отношений с Россией.

«Буквально на прошлые четверг и пятницу, на прошлые выходные была запланирована конференция министров иностранных дел Европейского союза, которые собирались обсудить возможность пересмотра отношений с Россией. И вот как раз под это мы получили очередное крупное событие, которое не дало возможности состояться таким обсуждениям. Это было и раньше. У меня такое впечатление, что каждый раз возникает то, что срывает... Чей это сценарий, я не пойду далеко в рассуждениях, но это есть», – указал Келин.

В среду правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах об «отравлении» Навального «Новичком».

При этом один из разработчиков вещества Леонид Ринк заявил об отсутствии у Навального симптомов отравления «Новичком». Другой разработчик «Новичка» Владимир Углев также усомнился в применении этого вещества против Навального.

Более того, заведующий отделением острых отравлений больницы, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что врачи омской больницы, куда был госпитализирован Навальный, не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. Он отметил, что самые главные органы, отвечающие за детоксикацию – почки, печень, легкие, на момент пребывания пациента в нашей клинике были интактны. То есть не было повреждений и гипотезы о прохождении токсиканта через эти органы – а любой токсикант, естественно, должен через них пройти.

Также кандидат химических наук, судебный эксперт-химик Дмитрий Гладышев заявил, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы «отравлением» Алексея Навального необходимо знать конкретное название вещества, а сказать, что это «вещество семейства «Новичок» – не сказать ничего.

Кроме того, минюст Германии получил запрос от российской Генпрокуратуры по ситуации с Навальным. По данным источника в СМИ, российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения Навального, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.

Тем временем в Белом доме поспешили заявить о намерении привлечь к ответственности якобы причастных к этой ситуации «людей в России». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также призвала привлечь к ответственности виновных в ситуации с Навальным. А глава МИД Британии Доминик Рааб сообщил, что Лондон вместе с международными партнерами примет меры против России из-за ситуации с Навальным.