Центробанк и «Союзмультфильм» не поделили национальное достояние

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13 августа, вторник  |  Последнее обновление — 11:15  |  vz.ru
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Кому выгодно холодное лето в России

Лето в Москве прошло под знаком желтого дождевикаФото: MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС
Погода этим летом не балует жителей центральных регионов. Жара оказалась недолгим явлением, а июль больше напоминал начало осени, чем разгар лета. Это заставило продавцов мороженого и солнцезащитных очков подсчитывать убытки. Но есть и те, кто благодаря прохладному лету в разы взвинтил продажи. Подробности...
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Хабаровск хочет сравняться с Москвой и Петербургом

Руководство Хабаровска ставит перед собой масштабные задачиФото: Владимир Саяпин/ТАСС
В Хабаровске хотят претендовать на статус еще одного, четвертого по счету, города федерального значения в России. Если мэр города Сергей Кравчук и его команда потенциальных муниципальных и краевых депутатов смогут доказать жизнеспособность этой идеи, то вслед за Москвой, Санкт-Петербургом и Севастополем отдельным субъектом Российской Федерации может стать и Хабаровск.  Подробности...
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Трагедию на секретном полигоне спровоцировал ряд совпадений

Изотопные источники питания сейчас используются в космонавтикеФото: Finnmark region government
Выясняются все новые подробности трагического инцидента на секретном полигоне Нёнокса в Архангельской области. Стало известно, что помимо военнослужащих, жертвами взрыва двигательной установки стали и сотрудники корпорации «Росатом». Почему об их гибели стало известно только сейчас и чем занимались на полигоне сотрудники атомной корпорации? Подробности...
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Британскую королеву вынуждают вмешаться в политику

Борис Джонсон на приеме у королевы Елизаветы ВторойФото: Victoria Jones/PA Wire/PA Images/ТАСС
Британская королева может вмешаться в процесс выхода страны из Евросоюза. Сейчас ее к этому активно подталкивают – об этом пишет английская пресса и открыто говорят лейбористы. Якобы разработаны несколько сценариев, которые не дадут Джонсону провести Брексит. У королевы есть все полномочия помешать премьер-министру осуществить его планы, но пойдет ли она на это? Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Наше освободительное движение – это клон Майдана

Сергей Худиев, публицист, богослов
Причина, по которой наши «освободители» не хотят вспоминать даже самое недавнее прошлое, очень простая. Обещания и надежды, которые внушает освободительная идеология, никогда не сбываются. Вернее, сбываются с точностью до наоборот. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Ответ на вопрос с той стороны баррикад

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Нормальному рабочему и прочему самозанятому или даже государственному человеку в России и в голову не придет начинать свое утро с Путина. Но одержимость этих хипстеров, которые называют себя городской интеллигенцией, Путиным просто страшит. Подробности...
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Казань как мать городов русских

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Если бы не 70 лет советской власти и не разруха 90-х – как бы выглядели наши города? Если бы не палили деньги на разрушение храма Христа Спасителя, строительство бассейна, разрушение бассейна, а потом восстановление храма – а просто строили бы бассейны и храмы? Подробности...
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      Вышла серия монет в честь 50-летия мультфильма «Бременские музыканты»

      Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назад
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      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

      Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудками
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      Сибирские шаманы провели обряд вызова дождя

      На байкальском острове Ольхон собралось около 40 шаманов из разных областей Сибири, чтобы провести обряд, который должен помочь прекращению лесных пожаров. Обряд, именуемый тайлаган, включил в себя подготовку к жертвоприношению, подношение даров и призвание счастья и удачи
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              Центробанк и «Союзмультфильм» не поделили национальное достояние

              Одних только пластинок с песнями из «Бременских» было продано 28 миллионов штук. По меркам США – это трижды бриллиантовый диск   13 августа 2019, 10:56
              Фото: «Бременские музыканты», Союзмультфильм
              Текст: Дмитрий Дабб

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              Культовый мультфильм «Бременские музыканты» оказался в центре скандала – его героев не могут поделить между собой Центральный банк и «Союзмультфильм». Тут есть, за что бороться – речь идет о гениальной новаторской работе по меркам не только советской, но и мировой мультипликации. О национальном достоянии, которое должно объединять, а не разъединять.

              По случаю 50-летия со дня выхода мультфильма «Бременские музыканты» Центробанк выпустил памятные монеты с его героями, как ранее уже поступал с героями «Винни-Пуха» и «Ну, погоди!». У «Союзмультфильма» образовалась претензия.

              «Они не могли это выпустить без нашей лицензии, – заявила председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева радиостанции «Говорит Москва». – Я переговорю с ними (с ЦБ) еще раз сегодня, попытаюсь выяснить, почему так происходит. Но, конечно же, это персонажи студии и права на этих персонажей у нас».

              В свою очередь пресс-служба Центробанка сообщила ТАСС, что выпуск монет в честь юбилея Трубадура и Ко был выполнен в соответствии с лицензией: договор с «Союзмультфильмом» был заключен 27 июля прошлого года, а 5 апреля текущего было подписано дополнительное соглашение.

              Будем надеяться, что Банк России и киностудия «Союзмультфильм» (кстати говоря, государственная) уладят спор между собой в соответствии с законом и справедливостью, главное – сделать это как можно скорее, ибо выглядит их борьба вызывающе и странно. Столь же странно, как выглядела бы борьба любых двух российских ведомств за пушкинского Кота-ученого, портрет Гагарина или образ статуи Родина-мать. Герои «Бременских музыкантов» точно такое же общенациональное достояние, даже минуя уточнение о том, что рождено оно было в стране государственной собственности.

              Дело не только в том, что это действительно хороший мультфильм, сильно опередивший свое время. Но и в том, что он стал частью культурного кода всей российской нации.

              Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назад
              Но начать нужно с создателя – с режиссера-мультипликатора Инессы Ковалевской. Сама ее фигура подчеркивает советский модерн в вопросах гендерного равенства в сравнении с отсталым Голливудом. На счету СССР первая женщина-министр, первая женщина-космонавт, первая женщина режиссер оперы и первая женщина капитан дальнего плавания. Ковалевская не была первой женщиной – мультипликатором, но в тех же США с их гораздо более консервативной корпоративной системой такие женщины в принципе были экзотикой, а женщин-мультипликаторов национального значения не было вообще ни одной. Ковалевская как раз из таких.

              В марте Инессе Алексеевне исполнилось 86 лет. И дай ей бог здоровья – от всего «русского мира».

              Ее мультфильмы – это работы, выполненные в разных стилях, но неизменно на совесть. Таким не страшно доверить детей – там и уму, и сердцу, «смех и радость мы приносим людям».

              Определившись на «Бременских» со своим фирменным жанром – рисованным мюзиклом, Ковалевская с годами обогатила национальную культуру множеством образов и, как сказали бы сейчас, мемов, выдержавших проверку у нескольких поколений. Песни «Чунга-Чанга», «Бяки-буки», «Я на солнышке лежу» объединяют 60-летних с 14-летними, абсолютно все страты, людей любых профессий и убеждений. По насвистыванию этих и других мелодий из ее наследия русские узнают своих.

              Ковалевская объединяет даже советских с антисоветскими.

              Одних только пластинок с песнями из «Бременских» было продано 28 миллионов штук. По меркам США – это трижды бриллиантовый диск. Это ненамного меньше, чем количество сбытых по всему миру копий альбома «Сержант Пеппер» группы The Beatles (32 млн), и больше, чем результат сборника золотых хитов группы Queen (25 млн).

              Но то – весь мир. По меркам одного СССР – это колоссальная прибыль для государственной казны, сопоставимая с лучшими трудовыми подвигами во имя светлого будущего. Конечно, не Ковалевская написала эти песни, но без нее этих песен бы не было.

              Она выступила как по-хорошему наглый новатор, превратив анималистическую немецкую сказку в рок-оперу. Уже на уровне подхода это, если хотите, Тарантино своего времени, придающий новое измерение старым сюжетам за счет радикальной смены жанра и прогрессивной звуковой дорожки. А с учетом того, что в оригинале таких персонажей, как Трубадур, Принцесса и Король, не было, налицо именно самодостаточное произведение, а не просто «экранизация».

              Сказка братьев Гримм заканчивается тем, что животные обжились в логове разбойников. Простое немецкое счастье с синицей в руках и вовсе без журавлей (дворцов заманчивые своды), тем более без идей о космополитичной свободе.

              То есть по своему пафосу это было абсолютно либеральное произведение, а значит и антисоветское. Которое тем не менее внесло колоссальный вклад именно в советское «народное хозяйство».

              Будучи смелым проектом относительно молодых и еще не звездных – самой Ковалевской, поэта Энтина, композитора Гладкова, актера Анофриева и сценариста Ливанова («Шерлоком Холмсом» он станет потом), «Бременские музыканты» изначально создавались, как хит, по всем законам шоу-бизнеса. Отсюда и гайдаевское трио в кадре, так и не подтвержденное озвучкой реальных актеров. В мультфильме должны были петь и Никулин, и Вицин, а кроме них – Андрей Миронов, Олег Янковский и Зиновий Гердт. Стахановский подвиг Анофриева, в итоге озвучившего всех, кроме Осла и Принцессы, был вынужденной мерой. Но дыры в расписании породили удивительный творческий эксперимент на два с половиной голоса, ставший для отечественной мультипликации вехой.

              Трубадура-хиппаря придумала именно Ковалевская (как и Сыщика, кстати, при том что продолжение снимала не она), попав тем самым в нерв не столько даже детской, сколько молодежной аудитории. С точки зрения советских нормативов это было почти что идеологической диверсией и «низкопоклонством перед Западом» (в чем мультфильм обвиняли вполне официально).

              На деле Ковалевская играла в такт с лучшими друзьями СССР, разлагавшими западную систему изнутри – теми самыми хиппи, которые боролись за мир, презирали капитализм и весело грабили награбленное. Все это отражено в мультфильме, поймавшем актуальный дух времени в старых бременских лесах.  

              При другом принципе продюсирования эта рок-опера могла бы пережить по-настоящему международный триумф, навязав несколько прилипчивых мелодий всему левому движению. Но как-то не сложилось, потому «Бременские музыканты» остаются сугубо национальной жемчужиной, намертво вросшей в наш культурный код.

              Прилюдная драка двух государственных структур за ее образы – это какой-то сюр в условиях, что мультфильм «Бременские музыканты» и песни из него объединяют десятки народов в рамках одной большой страны и за ее границами. Он общий. Во всех смыслах – общий. Но в первую голову все-таки наш. «Е! Е-е! Е-е!».


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