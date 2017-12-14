Посмотрел первую серию нового «Простоквашино», и стало грустно

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5 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 16:52  |  vz.ru
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У властей США богатая практика грабежа собственного населения

Все судебные иски по конфискации золота были отклонены в пользу властей СШАФото: Arne Dedert/DPA/Global Look Press
«Свободный рынок» США во многом является продуктом пиара. Ровно 85 лет назад президент Рузвельт подписал указ о конфискации золота у всех физических и юридических лиц. Американцы несли колоссальные убытки, но власть это не остановило. Зачем страна, ныне имеющая рекордный государственный долг, пошла на шаг, больше характерный для сталинского СССР? Подробности...
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Почему Путин не стал требовать от Британии извинений

Тереза Мэй и Борис Джонсон с королевой Елизаветой ВторойФото: Stefan Wermuth/Reuters
Все больше звучит голосов о том, что Великобритания в итоге должна будет извиниться перед Россией за невиданную в истории травлю, устроенную под предлогом «дела Скрипаля». Однако Владимир Путин прямо заявил, что никаких извинений от Лондона не ждет, – и это выглядит необычно. Однако слова президента России наверняка связаны с тем, что он очень хорошо понимает британскую элиту. У нее есть некоторые весьма подлые свойства. Подробности...
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Робот-почтальон провалил первое задание

От аппарата ценой с приличный автомобиль остались одни обломкиФото: Андрей Огородник/ТАСС
XXI век пришел в глухую российскую провинцию – Бурятия стала первым регионом, где начались испытания доставки посылок с помощью беспилотников. Первый же испытательный запуск завершился провалом, дорогостоящий аппарат разбился. В чем причина неудачи и при каких условиях подобный способ доставки почты станет в России массовым? Подробности...
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Исламская мировая война перестала быть пустой угрозой

Многие в мире считают новым Гитлером не иранского лидера, а самого принца СалманаФото: Wiktor Szymanowicz/Barcroft Images/ТАСС
По мнению наследного принца Саудовской Аравии, есть политики «хуже Гитлера». В первую очередь это верховный лидер Ирана, который «пытается захватить весь мир». Чтобы нейтрализовать Гитлера, потребовалась мировая война. И такую войну саудиты уже готовят, о чем честно предупреждают всех. Многие им не верят, и совершенно напрасно.  Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Посмотрел первую серию нового «Простоквашино», и стало грустно

Сергей Лукьяненко, писатель
Из всего оригинального цикла книг можно было спокойно «наковырять» сюжетов на весь сериал. Но для этого надо было договориться с автором, разумеется, а это как мы понимаем – толком сделано не было. А всё почему? Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Почему российское общество молчит о сейнере «Норд»?

Денис Тукмаков, журналист газеты «Завтра»
От мысли о нашем сейнере «Норд», захваченном соседней Тортугой-404, ноет сердце. Я снова жду проявления той силы, что являлась вовремя и в Крыму, и в Донбассе. Так что молчание власти мне понятно. Но. Есть одно «но». Подробности...

Как отбить Украине охоту играть в пиратов

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
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        • Это влияние исчезает

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          Сергей Лукьяненко

          Посмотрел первую серию нового «Простоквашино», и стало грустно

          Сергей Лукьяненко
          писатель
          		 5 апреля 2018, 15:10

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          Эдуард Успенский когда-то написал кучу прекрасных детских книг. Без дураков – прекрасных. У нас со сказочниками, не опирающимися на западные аналоги, всегда было тяжко.

          Эдуард Успенский подарил нам Чебурашку с Геной, Дядю Федора с Матроскиным и Шариком, гарантийных человечков (нынче ставших няшными фиксиками, но утратившими совершенно недетскую глубину – вы попробуйте почитать ту старую книжку!). Много чего подарил, и я ему за это безмерно признателен.

          Потом Эдуард Успенский написал целую кучу ужасных книг о тех же героях.

          Крокодил Гена занялся бизнесом, в Простоквашино начался «новый порядок», появились какие-то бандиты и полевые командиры. Это, конечно, право автора, но лучше бы бизнесом занимались какие-нибудь новые герои..

          «Союзмультфильм» когда-то снял кучу прекрасных мультиков. Без дураков – прекрасных. Они побеждали на фестивалях, на них выросли все дети Советского Союза. Даже перечислять не стану, зачем...

          Фото: Союзмультфильм

          Потом «Союзмультфильм» долго и тяжело болел, пытался что-то сделать, храбрился и обещал вот-вот снять новые прекрасные мультики. Пока он это делал, появились «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики», «Куми-куми», «Богатыри» во всех видах – и ещё много чего, к чему «Союзмультфильм» отношения не имел.

          Но вот «Союзмультфильм» всё-таки снял первую серию нового «Простоквашино». А Эдуард Успенский подал на них в суд.

          Я всех люблю, при этом позицию автора всегда считаю более главной и поддерживаю. По понятной причине.

          Однако в ситуации, когда обе стороны заявляют, что нарушено их право, решать должен суд. Что подписал Успенский и подписал ли вообще. Какие права остались у «Союзмультфильма» с незапамятных времен, а каких и не было никогда.

          Пусть решает суд. «Союзмультфильм» – он государственный и большой. А Успенский – писатель большой и громкий, его тоже так просто не обидишь.

          Но одно хочу сказать – я посмотрел первую серию нового «Простоквашино», и мне стало грустно.

          Даже не из-за того, что папа Дима зовёт дочь «Вера Павловна», хотя это очень чёткий показатель полнейшего пренебрежения исходным текстом. Зовёт и зовёт. Нравы такие, богемные. Жена в телевизоре работает, по концертам ездит, ну мало ли что... А папа Дима всех детей любит, сказала жена, что дочь Вера Павловна – он не против...

          И то, что подросший на два года Дядя Федор лихо переместился из СССР в наши дни, воткнул в уши наушники и вместо презренной докторской колбасы стал лопать модный пончик. Фиксики тоже сильно изменились.

          Ребята, но ведь банально скучно, вторично и без всякой логики.

          Ну вот «Дядя Федор». Так его родители звали, потому что он был очень самостоятельный и серьезный. Верю! А почему тогда они зовут дочь Верой Павловной? Чернышевского вдруг вспомнили? Не верю. Героиня «Что делать» с плеерами и мобильниками никак не сочетается.

          Что Дядя Федор мог написать в советский секретный НИИ и ему прислали искусственное солнышко – верю!

          Что Вера Павловна забралась в посылку и сама через смартфон себя отправила в деревню – не верю.

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          Обсуждение: 44 комментария
          В старых мультфильмах так или иначе была какая-то история. В каждом.

          В первой серии мультсериала истории нет никакой. Грызун под печкой на историю никак не тянет. Если сценаристы думают, что в пилоте можно ничего не рассказывать, а только старых героев осовременить – они глубоко ошибаются...

          В общем – так или иначе, но с правами-то разберутся. А вот перезапуск не удался.

          Я сейчас кошмарную вещь скажу – но даже история про полевого командира Матроскина, или как там было в девяностые годы в книжках Успенского, и то бы лучше смотрелась. И вообще из всего оригинального цикла книг можно было спокойно «наковырять» сюжетов на весь сериал. И выглядели бы они современно.

          Но для этого надо было договориться с автором, разумеется, а это, как мы понимаем, толком сделано не было.

          А всё почему? А потому, что существует определённая прослойка творческих деятелей, которая уверена – автор неважен. Мы сами всё умеем. Чего там сложного.

          Непрофессионализм. Увы. Времена дилетантов.


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