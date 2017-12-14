Посмотрел первую серию нового «Простоквашино», и стало грустно

Эдуард Успенский когда-то написал кучу прекрасных детских книг. Без дураков – прекрасных. У нас со сказочниками, не опирающимися на западные аналоги, всегда было тяжко.

Эдуард Успенский подарил нам Чебурашку с Геной, Дядю Федора с Матроскиным и Шариком, гарантийных человечков (нынче ставших няшными фиксиками, но утратившими совершенно недетскую глубину – вы попробуйте почитать ту старую книжку!). Много чего подарил, и я ему за это безмерно признателен.

Потом Эдуард Успенский написал целую кучу ужасных книг о тех же героях.

Крокодил Гена занялся бизнесом, в Простоквашино начался «новый порядок», появились какие-то бандиты и полевые командиры. Это, конечно, право автора, но лучше бы бизнесом занимались какие-нибудь новые герои..

«Союзмультфильм» когда-то снял кучу прекрасных мультиков. Без дураков – прекрасных. Они побеждали на фестивалях, на них выросли все дети Советского Союза. Даже перечислять не стану, зачем...

Потом «Союзмультфильм» долго и тяжело болел, пытался что-то сделать, храбрился и обещал вот-вот снять новые прекрасные мультики. Пока он это делал, появились «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики», «Куми-куми», «Богатыри» во всех видах – и ещё много чего, к чему «Союзмультфильм» отношения не имел.

Но вот «Союзмультфильм» всё-таки снял первую серию нового «Простоквашино». А Эдуард Успенский подал на них в суд.

Я всех люблю, при этом позицию автора всегда считаю более главной и поддерживаю. По понятной причине.

Однако в ситуации, когда обе стороны заявляют, что нарушено их право, решать должен суд. Что подписал Успенский и подписал ли вообще. Какие права остались у «Союзмультфильма» с незапамятных времен, а каких и не было никогда.

На эту тему

Пусть решает суд. «Союзмультфильм» – он государственный и большой. А Успенский – писатель большой и громкий, его тоже так просто не обидишь.

Но одно хочу сказать – я посмотрел первую серию нового «Простоквашино», и мне стало грустно.

Даже не из-за того, что папа Дима зовёт дочь «Вера Павловна», хотя это очень чёткий показатель полнейшего пренебрежения исходным текстом. Зовёт и зовёт. Нравы такие, богемные. Жена в телевизоре работает, по концертам ездит, ну мало ли что... А папа Дима всех детей любит, сказала жена, что дочь Вера Павловна – он не против...

И то, что подросший на два года Дядя Федор лихо переместился из СССР в наши дни, воткнул в уши наушники и вместо презренной докторской колбасы стал лопать модный пончик. Фиксики тоже сильно изменились.

Ребята, но ведь банально скучно, вторично и без всякой логики.

Ну вот «Дядя Федор». Так его родители звали, потому что он был очень самостоятельный и серьезный. Верю! А почему тогда они зовут дочь Верой Павловной? Чернышевского вдруг вспомнили? Не верю. Героиня «Что делать» с плеерами и мобильниками никак не сочетается.

Что Дядя Федор мог написать в советский секретный НИИ и ему прислали искусственное солнышко – верю!

Что Вера Павловна забралась в посылку и сама через смартфон себя отправила в деревню – не верю.

На ваш взгляд Вам понравилась первая серия продолжения «Простоквашино»? Да

Нет

Пока не видел(а)

Не собираюсь смотреть



В старых мультфильмах так или иначе была какая-то история. В каждом.

В первой серии мультсериала истории нет никакой. Грызун под печкой на историю никак не тянет. Если сценаристы думают, что в пилоте можно ничего не рассказывать, а только старых героев осовременить – они глубоко ошибаются...

В общем – так или иначе, но с правами-то разберутся. А вот перезапуск не удался.

Я сейчас кошмарную вещь скажу – но даже история про полевого командира Матроскина, или как там было в девяностые годы в книжках Успенского, и то бы лучше смотрелась. И вообще из всего оригинального цикла книг можно было спокойно «наковырять» сюжетов на весь сериал. И выглядели бы они современно.

Но для этого надо было договориться с автором, разумеется, а это, как мы понимаем, толком сделано не было.

А всё почему? А потому, что существует определённая прослойка творческих деятелей, которая уверена – автор неважен. Мы сами всё умеем. Чего там сложного.

Непрофессионализм. Увы. Времена дилетантов.