Новая серия «Простоквашино» оказалась сверхпопулярной

Первая серия продолжения мультсериала «Простоквашино» за первые часы после размещения в социальных сетях набрала более 1 млн просмотров.

Данные о просмотрах содержатся в официальных группах «Союзмультфильма» во «Вконтакте» и «Одноклассниках».

«Всего за 2,5 часа премьерная серия нового «Простоквашино» получила более миллиона просмотров, и цифры активно продолжают расти», – цитирует ТАСС пресс-службу «Вконтакте».

«Продолжение любимого мультфильма многих поколений пользователей «Вконтакте» привлекло большой интерес, поэтому мы подготовили дополнительный контент - вместе с выходом второй серии появится специальный набор стикеров с героями мультфильма», – добавили в пресс-службе.

Премьера новой серии мультфильма «Простоквашино» состоялась во вторник в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники» и на портале Кино Mail.Ru.

Премьерную серию посвятили памяти Олега Табакова, который скончался 12 марта в возрасте 82 лет. Изначально премьера была назначена на 1 апреля, но была перенесена из-за трагедии в Кемерово.

Новые серии зрители увидят бесплатно. Поклонников мультфильма ждет подросший Дядя Федор, ему уже девять лет, у него появилась младшая сестра – Вера Павловна. А в домике в Простоквашино завелся новый жилец – грызун Тама-Тама. Маму Дяди Федора озвучивает телеведущая Юлия Меньшова, Печкин говорит голосом актера Ивана Охлобыстина, Шарика озвучил певец Гарик Сукачев, Матроскина – сын Олега Табакова Антон. Голос главному герою – Дяде Федору – дал 11-летний актер Алексей Онежен. Всего с 2018 по 2020 год будет выпущено 30 серий длительностью по шесть с половиной минут.

«Трое из Простоквашино» – советский рисованный мультфильм по мотивам повести Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот» вышел в 1978 году. Эпизоды в соцсетях будут выходить в официальных группах киностудии «Союзмультфильм».