Создатели продолжения «Простоквашина» признали ляп

Неправильное отчество новой героини мультсериала «Простоквашино» – сестры Дяди Федора Веры Павловны – является багом, заявил директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев.

После анонса продолжения «Простоквашино» многие зрители обратили внимание на несоответствие отчества новой героини: ее зовут Верой Павловной, хотя ее отец – Дмитрий, сообщает РИА «Новости».

«Это баг. Исправлять не планируем», – заявил Машковцев в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Также он опроверг теорию о том, что имя девочки является отсылкой к роману Чернышевского «Что делать?» и персонажу Вере Павловне Розальской.

«Это просто очень удобное сочетание имени и отчества. Наличие отчества связано с тем, как устроен характер Веры Павловны. Ее нельзя назвать просто Верой», – пояснил он.

В книгах Эдуарда Успенского родителей Дяди Федора зовут Римма и Дмитрий Свекольниковы.

В новых эпизодах мультсериала «Простоквашино», которые были анонсированы летом 2017 года, в семье появляется дочь.

Ранее актер Иван Охлобыстин показал фрагмент одной из новых серий мультфильма.