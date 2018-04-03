Успенский пригрозил судом создателям нового «Простоквашино»

Писатель, автор сценария легендарной серии мультфильмов «Простоквашино» Эдуард Успенский прокомментировал появление в интернете первого эпизода нового мультсериала с тем же названием, заявив, что обязательно будет судиться.

«Права им не принадлежат и принадлежать не будут. Пытаются изобразить, что имеют их и возможность действовать. Обязательно буду подавать в суд. Юристы готовят, как только будет возможность - история будет развернута», – передает RT слова Успенского.

Он добавил, что не смотрел новый эпизод мультсериала.

Напомним, ранее во вторник в соцсетях появилась первая серия нового мультфильма «Простоквашино». Ее опубликовали в группе «Союзмультфильм».