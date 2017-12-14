В Сети появилась первая серия нового «Простоквашино»

В соцсетях появилась первая серия нового мультфильма «Простоквашино». Ее опубликовали в группе «Союзмультфильм».

Серия посвящена актеру Олегу Табакову, она называется «Возвращение в Простоквашино. Часть 1». По сценарию у дяди Федора появляется сестра, которой заняты его родители, а из Простоквашино приходит срочная посылка с птицей. Галчонок рассказывает, что Матроскину и Шарику нужна помощь, поскольку в доме кто-то грызет провода.

В новых сериях «Простоквашина» кота Матроскина озвучит сын Олега Табакова – актер Антон Табакова.

Ранее директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковец, комментируя отчество новой героини Веры Павловны, назвал несоответствие багом, который мультипликаторы исправлять не планируют. Он также отметил, что из-за этой ошибки никто из сотрудников не будет наказан.

В книгах Эдуарда Успенского родителей Дяди Федора зовут Римма и Дмитрий Свекольниковы. В новых эпизодах у них появляется дочь, которую мультипликаторы назвали Верой Павловной. В Сети предположили, что это отсылка к роману Чернышевского «Что делать?» и персонажу Вере Павловне Розальской. Машковцев эти предположения опроверг.