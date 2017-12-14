Кот Матроскин в продолжении «Простоквашино» получит голос Табакова

Сын Олега Табакова, актер и бизнесмен Антон Табаков озвучил кота Матроскина в новых сериях «Простоквашино», сообщает пресс-служба киностудии «Союзмультфильм».

В новых сериях мультфильма пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, актер Иван Охлобыстин – почтальона Печкину, а Юлия Меньшова станет голосом мамы Дяди Федора. Самого Дядю Федора озвучивает юный актер Алексей Онежен.

Отметим, ранее создатели мультфильма планировали, что Матроскина озвучит актер Михаил Ефремов.

«Озвучивать кота Матроскина в новом «Простоквашино» будет Антон Табаков. Сын Олега Павловича согласился подарить свой голос главному герою знаменитого мультфильма», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.



В «Союзмультфильме» уверены, что генетическое сходство с голосом Олега Табакова «даст новому Матроскину тот тембр и интонации, которые так свойственны первоначальному персонажу».

«Кроме того, очень символично, что Антон согласился продолжить то дело, которое в свое время начал его отец. Это и есть преемственность, для нас она имеет большое значение», – заявила председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.



Табаков в свою очередь рассказал, что когда его пригласили на пробы в «Союзмультфильм», он сразу согласился.



«Это не просто работа, это дань памяти. И большая ответственность, ведь Матроскин для меня – не просто персонаж «Простоквашино». Он говорит голосом отца. Нужно было его понять, почувствовать, слиться с ним в единое целое. Я даже не пытаюсь «допрыгнуть» до первоначального героя. Важнее продлить ему жизнь и понравиться зрителю», – рассказал Табаков.



В новых эпизодах мультсериала «Простоквашино», которые были анонсированы летом 2017 года, в семье появляется дочь.

Ранее актер Иван Охлобыстин показал фрагмент одной из новых серий мультфильма.

Напомним, в пятницу, 30 марта директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев заявил, что неправильное отчество новой героини мультсериала «Простоквашино» – сестры Дяди Федора Веры Павловны – является багом.