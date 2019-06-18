В чём Россия первая в мире?

Среди россиян, попавших в Книгу рекордов Гиннесса, есть крестьянка Валентина Васильева из Владимирской области – она родила за жизнь 69 детей (16 пар близнецов, семь троен и четыре четверни). На счету наших соотечественников из России в целом есть и более глобальные рекорды, повлиявшие на всю мировую историю. Газета ВЗГЛЯД предлагает вспомнить о них в рамках специальной игры-викторины.