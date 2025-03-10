ВС России отразили три контратаки ВСУ в Курской области, уничтожили более 340 военных за сутки

Tекст: Вера Басилая

Минобороны в своем Telegram-канале сообщило о том, что российские военные отразили три контратаки украинских сил в Курской области. В результате боев были нанесены значительные потери противнику в живой силе и технике.

По данным ведомства, за сутки потери ВСУ на этом направлении составили более 340 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены два танка, семь боевых машин пехоты, включая американские БМП Bradley, пять бронетранспортеров и десять боевых бронированных машин.

Также сообщается о потере украинской стороной 13 автомобилей, трех самоходных артиллерийских установок и восьми орудий полевой артиллерии. Среди уничтоженной боевой техники оказались станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и инженерная машина разграждения. Шесть пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и склад боеприпасов также были выведены из строя.

Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 66 270 военнослужащих, 389 танков и 307 боевых машин пехоты. В Минобороны отметили, что среди других потерь числятся 269 бронетранспортеров, 2173 боевые бронированные машины, 2383 автомобиля, 539 артиллерийских орудий и 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, включая 13 HIMARS и 7 MLRS производства США. Также уничтожены 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.

Ранее российская группировка войск «Север» освободила населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица в Курской области.

До этого подразделения группировки войск «Север» освободили село Лебедевка в Курской области.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российская армия прилагает все усилия для очищения Курской области от украинских боевиков.