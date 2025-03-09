Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале ведомства говорится, что в результате наступления были нанесены значительные потери формированиям ВСУ в ряде населенных пунктов.

Как указали в Минобороны, в ходе операции были поражены механизированные и мотопехотные бригады ВСУ, а также артиллерийские расчеты и техника противника. Были отражены две контратаки и уничтожены танки, бронетранспортеры, боевые машины, артиллерийские орудия и радиолокационные станции. Потери украинских военных составили более 350 человек.

Кроме того, шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен. За время сражений на Курском направлении противник потерял более 65 тыс. военнослужащих и значительное количество техники, включая танки, БМП и артиллерию.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, при этом российские войска продолжают наносить удары по живой силе и технике противника в различных районах.

Ранее итальянская газета сообщила, что российские войска начали успешное наступление, вытесняя ВСУ из Курской области и возвращая контроль над значительной частью территорий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России уничтожили бронетехнику Украины из США и Канады в Курской области. Кроме того, эксперт заявил о приближении финальной операции по освобождению Курской области.