Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.28 комментариев
ВС России уничтожили бронетехнику Украины из США и Канады в Курской области
Под Старой Сорочиной уничтожена бронетехника ВСУ из США и Канады
Бойцы мотострелкового полка группировки «Север» уничтожили бронемашины ВСУ под Старой Сорочиной. Среди уничтоженной техники – HMMWV производства США и Roshel Senator производства Канады.
Как сообщает РИА «Новости», под Старой Сорочиной в Курской области бойцы 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» уничтожили бронеавтомобиль HMMWV производства США и бронемашину Roshel Senator производства Канады. Техника была ликвидирована вместе с украинскими экипажами.
Офицер группировки войск «Север» с позывным «Витязь» рассказал, что в ходе штурмовых действий также был уничтожен американский автоматический гранатомет вместе с его расчетом. В качестве трофеев были захвачены ящики с боекомплектом производства США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, около 10 тыс. украинских солдат оказались под угрозой окружения в регионе. Российские войска освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области.