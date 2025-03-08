Telegraph: ВСУ оказались под угрозой окружения в Курской области из-за прорыва фронта

Tекст: Дмитрий Зубарев

Десять тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины оказались под угрозой окружения в Курской области после того, как Россия прорвала линию фронта и продвинулась к ключевой линии снабжения с двух направлений, передает Telegraph. Издание отмечает, что российские войска фактически разрезали группировку ВСУ, добившись огневого контроля над единственной трассой, обеспечивающей логистику украинской группировки в районе российской Суджи.

Ситуация осложнилась из-за остановки передачи разведданных от США, о которой было объявлено ранее. Это привело к так называемому «полному блэкауту» для украинской стороны, поскольку ВСУ не смогли предвидеть подготовку ударов российской армии. Неназванный офицер украинской разведки отметил, что прекращение передачи данных усугубило положение.

Издание также сообщает, что украинское командование рассматривает возможность отступления, чтобы избежать потерь. Это заявление было сделано неназванным военнослужащим ВСУ, что подчеркивает серьезность ситуации на фронте. Обстановка остается напряженной, и решение об отступлении может быть принято в ближайшее время.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Гагин сообщил о неизбежном окружении Вооруженных сил Украины на суджанском направлении, а российские войска освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину в Курской области. Также военкор сообщил о подготовке ВСУ к отходу из Черкасского Поречного под Курском.