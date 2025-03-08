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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

    Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.

    28 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Православие как способ приблизить к России пять стран

    У России есть все предпосылки для укрепления своего влияния в пяти православных странах с собственными поместными церквями – Сербии, Болгарии, Грузии, Греции и Румынии. Для этого нашей дипломатии следует шире использовать православие как инструмент внешней политики. А в ряде случаев пригодятся русский и славянский факторы.

    16 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ничтожество Европы стало угрожающим

    Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.

    12 комментариев
    8 марта 2025, 13:12 • Новости дня

    Telegraph: 10 тыс. украинских солдат оказались под угрозой окружения в Курской области

    Telegraph: ВСУ оказались под угрозой окружения в Курской области из-за прорыва фронта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Десять тысяч украинских военнослужащих в Курской области могут быть окружены из-за прекращения передачи разведданных от США, что создало угрозу их снабжению и безопасности, сообщила газета Telegraph.

    Десять тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины оказались под угрозой окружения в Курской области после того, как Россия прорвала линию фронта и продвинулась к ключевой линии снабжения с двух направлений, передает Telegraph. Издание отмечает, что российские войска фактически разрезали группировку ВСУ, добившись огневого контроля над единственной трассой, обеспечивающей логистику украинской группировки в районе российской Суджи.

    Ситуация осложнилась из-за остановки передачи разведданных от США, о которой было объявлено ранее. Это привело к так называемому «полному блэкауту» для украинской стороны, поскольку ВСУ не смогли предвидеть подготовку ударов российской армии. Неназванный офицер украинской разведки отметил, что прекращение передачи данных усугубило положение.

    Издание также сообщает, что украинское командование рассматривает возможность отступления, чтобы избежать потерь. Это заявление было сделано неназванным военнослужащим ВСУ, что подчеркивает серьезность ситуации на фронте. Обстановка остается напряженной, и решение об отступлении может быть принято в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гагин сообщил о неизбежном окружении Вооруженных сил Украины на суджанском направлении, а российские войска освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину в Курской области. Также военкор сообщил о подготовке ВСУ к отходу из Черкасского Поречного под Курском.

    7 марта 2025, 10:11 • Новости дня
    Издевавшийся над жителями Курской области националист ВСУ попал в плен

    Издевавшийся над жителями Курской области украинский националист Зеленко попал в плен

    Издевавшийся над жителями Курской области националист ВСУ попал в плен
    @ RT/Минобороны

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский националист Виктор Зеленко, который издевался над мирными жителями в Николаево-Дарьино Курской области, попал в плен и пытается выставить себя жертвой, сообщило Министерство обороны.

    В Минобороны сообщили, что украинский националист Виктор Зеленко, который принимал участие в издевательствах над мирными жителями села Николаево-Дарьино в Курской области, попал в плен к российским войскам. Зеленко ранее воевал в составе механизированной бригады ВСУ и участвовал в репрессиях против населения, передает ТАСС.

    Во время допроса Зеленко заявил, что получал преступные приказы от командиров ВСУ, которые вынуждали его совершать насилие над мирным населением. Он утверждает, что сам не хотел воевать и стал жертвой командирских приказов, стремясь уйти от ответственности за совершенные преступления.

    В Министерстве обороны сообщили, что Зеленко был ранен во время освобождения населенного пункта Николаево-Дарьино российскими войсками. Он пытался вызвать помощь по радиостанции, но его просьбы были проигнорированы, а позже его попытались уничтожить собственные сослуживцы с помощью квадрокоптера «Баба-яга».

    Ранее жители курского села Николаево-Дарьино более полугода скрывались от атак ВСУ в подвалах.

    Очевидцы рассказали, что украинские военные держали жителей в заложниках, убив в Николаево-Дарьино почти всех мужчин и оставив в живых только одного человека.

    Боец ВС России рассказал о казнях ВСУ жителей в Русском Поречном Курской области.

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    5 марта 2025, 20:12 • Новости дня
    Украина перебросила под Суджу 18-летних новобранцев

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские Вооруженные силы перебросили 18-летних солдат в Курскую область для усиления войск.

    Украинское командование направило 18-летних мобилизованных солдат в район Суджи в Курской области, сообщает «Газета.Ru». Это сделано для усиления группировки в регионе.

    Ранее военный обозреватель Юрий Подоляка сообщил, что российские подразделения продолжают наступление на позиции ВСУ в районе Суджи, достигнув значительных успехов и взяв в кольцо украинскую группировку.

    Коментарии (13)
    7 марта 2025, 18:20 • Видео
    Госдеп США недостаточно покаялся

    В день начала Великого поста у католиков глава Госдепа США Марко Рубио признал, что США вели против России «прокси-войну». Это историческое признание, особенно с учетом того, что Рубио сделал его с пепельным крестом на лбу.

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    7 марта 2025, 22:20 • Новости дня
    Военкоры сообщили о прорыве обороны ВСУ российскими войсками в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска прорвали украинскую оборону в Курской области, ВСУ грозит котел в районе Суджи, сообщили военкоры.

    Российские войска прорвали линию обороны ВСУ в Курской области, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Прорыв произошел в районе Гуево, где российские подразделения за несколько дней продвинулись более чем на пять километров вглубь украинской обороны. Это создало угрозу окружения украинской группировки в районе Суджи.

    Сообщается, что ВС России наносят встречный удар у границы, планируя взять в окружение суджанскую группировку ВСУ. Украинские аналитики отмечают практически разрушенную логистику ВСУ в этом районе, что значительно затрудняет переброску подкреплений и снабжение войск.

    По словам военкоров, российские войска ранее зачистили территорию в районе Свердликова и активно давят на Сумскую область в районе Басовки, расширяя так называемую серую зону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли поражение ВСУ в районах 18 сел Курской области.

    Кроме того, группировка «Центр» освободила Андреевку, а «Восток» – Скудное, Бурлацкое и Привольное в Донецкой народной республике (ДНР).

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    5 марта 2025, 14:40 • Новости дня
    Суд приговорил британского наемника к 19 годам за вторжение в Курской области
    Суд приговорил британского наемника к 19 годам за вторжение в Курской области
    @ Кадр из видео/СК РФ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Второй Западный окружной военный суд огласил приговор британскому наемнику Джеймсу Скотту Рису Андерсону за вторжение и теракт в Курской области, назначив ему 19 лет лишения свободы, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

    Как указали в пресс-службе, Андерсон получил 19 лет лишения свободы, первые 5 лет он проведет в тюрьме, а затем будет переведен в исправительную колонию строгого режима, передает ТАСС.

    По материалам дела, Андерсон совершил преступления, предусмотренные п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 359 УК РФ. Он обвиняется в организации и совершении теракта, действиях как наемник и незаконном пересечении границы.

    В январе СК возбудил уголовное дело против американского наемника Майкла Джонса за участие в террористической деятельности и незаконное вторжение в Курскую область в декабре 2024 года. Кроме того, СК возбудил уголовное дело против гражданина США Райана О’Лири за участие в террористическом акте и наемничестве на территории Курской области. Колумбийский наемник Пабло Пуэнтес Боорхэ был заключен под стражу по подозрению в теракте и наемничестве.

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    8 марта 2025, 12:20 • Новости дня
    Российские войска освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину

    Российские войска освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину в Курской области

    Российские войска освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области, сообщили в Минобороны.

    Было нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад теробороны, а такэе двух штурмовых полков ВСУ около Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Заолешенки, Ивашковского, 1-го Княжьего, Локни и Малой Локни, Махновки, Орловки, Рубанщины, Суджи и Черкасской Конопельки, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Викторовкой, Горналем, Казачьей Локней, 1-м Княжьим, Колмаковым, Косицей, Кубаткиным, Меловым, Мирным, Олешней, Южным, а также Басовкой, Беловодами, Журавкой, Запсельем, Миропольем, Новеньким, Юнаковкой и Яблоновкой в Сумской области.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, уничтожены две машины пехоты, в том числе немецкая БМП Marder, два бронетранспортера, семь бронемашин, две немецкие самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, четыре орудия полевой артиллерии, три миномета, три пункта управления БПЛА и склад с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    В плен сдался один военнослужащий ВСУ.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 65580 военнослужащих, 386 танков, 298 машин пехоты, 259 бронетранспортеров, 2144 бронемашины, 2341 автомобиль, 522 артиллерийских орудия, 52 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 25 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 119 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 53 единицы инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее военкоры сообщили о прорыве обороны ВСУ российскими войсками в Курской области.

    Напомним, российские войска за прошлую неделю освободили четыре населенных пункта в ДНР.

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    8 марта 2025, 11:14 • Новости дня
    Военкор сообщил о подготовке ВСУ к отходу из Черкасского Поречного под Курском
    Военкор сообщил о подготовке ВСУ к отходу из Черкасского Поречного под Курском
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ готовятся к выводу 95-й десантно-штурмовой бригады из Черкасского Поречного Курской области, заменяя ее бойцами территориальной обороны, сообщил военкор Юрий Котенок.

    В своем Telegram-канале он указал, что ВСУ предпринимают шаги по отходу из района Черкасского Поречного в Курской области.

    По его данным, 95-я десантно-штурмовая бригада ВСУ будет заменена бойцами территориальной обороны.

    Котенок отметил, что информация о планах ВСУ подтверждается как перехватами, так и показаниями пленных, согласно которым украинская сторона пытается вывести бригаду с территории Курской области.

    Он подчеркивает, что это может быть связано с продвижением российских войск.

    Также стало известно, что российские десантники сумели проникнуть в оборону украинских войск. Они продвинулись по посадкам между Журавкой и Басовкой в направлении Юнаковки, создавая угрозу дальнейшего наступления и усиливая давление на позиции ВСУ в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли поражение ВСУ около Гончаровки, Запселья, Заолешенки, Ивашковского, Казачьей Локни, 1-го Княжьего, Куриловки, Лебедевки, Локни, Махновки, Николаевки, Никольского, Новой Сорочины, Орловки, Рубанщины, Свердликово, Старой Сорочины и Суджи.

    На этой неделе потери ВСУ в Курской области превысили 65 тыс. военнослужащих.

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    7 марта 2025, 09:53 • Новости дня
    Командиры ВСУ приказали убивать раненых солдат в Судже

    ВСУ отдали приказы добивать своих раненых солдат на суджанском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командиры украинских Вооруженных сил на суджанском направлении отдают приказы убивать раненых солдат, чтобы предотвратить их попадание в плен.

    Командиры подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на суджанском направлении отдают приказы добивать своих раненых солдат, чтобы предотвратить их пленение российскими силами, передает ТАСС. Российские силовые структуры утверждают, что таким образом командование ВСУ пытается воспрепятствовать массовой сдаче в плен мобилизованных украинских военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир Вооруженных сил Украины расстреливал своих подчиненных за попытку сбежать под Красноармейском. Украинские пограничники отказались воевать в Курской области. Также сообщалось, что был задержан командир бригады ВСУ, где издевались над солдатами.

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    6 марта 2025, 08:57 • Новости дня
    Военнослужащие ВСУ сдались в плен у Суджи

    В Курской области более десяти солдат ВСУ сдались российским военным

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Суджанском районе Курской области более десяти украинских солдат сдались в плен морским пехотинцам группировки «Север», продвинувшимся в лесном массиве.

    Более десяти украинских военнослужащих сдались в плен российским военным на Суджанском направлении в Курской области, сообщает ТАСС.

    Согласно информации от силовых структур, морские пехотинцы группировки «Север» смогли продвинуться в лесном массиве на юге Суджанского района и захватили в плен свыше десятка украинских солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска начали сжимать кольцо вокруг ВСУ в районе Суджи, в ответ на что Украина перебросила под Суджу 18-летних новобранцев. Сообщалось, что потери ВСУ в Курской области превысили 65 тыс. военнослужащих.

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    5 марта 2025, 14:30 • Новости дня
    Потери ВСУ Курской области превысили 65 тыс. военнослужащих
    Потери ВСУ Курской области превысили 65 тыс. военнослужащих
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Мария Иванова

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 65060 военнослужащих, 384 танка, 295 машин пехоты, 255 бронетранспортеров, 2131 бронемашину, сообщили в Минобороны.

    Кроме того в списке потерь ВСУ значатся 2307 автомобилей, 510 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 25 пусковых установок ЗРК, зенитная самоходная установка, десять транспортно-заряжающих машин, 118 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 52 единицы инженерной и другой техники, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад теробороны и двух штурмовых полков ВСУ около Гончаровки, Горналя, Заолешенки, Казачьей Локни, 1-го Княжьего, Куриловки, Лебедевки, Малой Локни, Махновки, Рубанщины, Старой Сорочины и Суджи.

    Были отражены три контратаки противника, отчитались в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Бондаревкой, Викторовкой, Гуево, Дмитрюковым, Зазулевкой, Замостьем, 2-м Княжиьим, Колмаковым, Косицей, Локней, Меловым, Мирным, Черкасской Конопелькой, Черкасским Поречным, Южным, а также Басовкой, Беловодами, Водолагами, Журавкой, Запсельем, Миропольем, Новеньким и Юнаковкой Сумской области.

    За прошедшие сутки потери ВСУ составили более 215 военнослужащих. Уничтожены танк, две машины пехоты, четыре бронемашины, два орудия полевой артиллерии и два миномета, стация РЭБ, инженерная машина разграждения, шесть пунктов управления БПЛА, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне в Курской области за сутки были отражены пять контратак ВСУ.

    Во вторник сообщалось, что Су-34 уничтожил авиабомбами опорный пункт ВСУ в Курской области.

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    7 марта 2025, 14:25 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах 18 сел Курской области

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и бригад теробороны, а также двух штурмовых полков ВСУ около Гончаровки, Запселья, Заолешенки, Ивашковского, Казачьей Локни, 1-го Княжьего, Куриловки, Лебедевки, Локни, Махновки, Николаевки, Никольского, Новой Сорочины, Орловки, Рубанщины, Свердликово, Старой Сорочины и Суджи.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Богдановкой, Бондаревкой, Викторовкой, Гуево, Косицей, Локней, Меловым, Мирным, Черкасским Поречным, Черкасской Конопелькой, Южным, а также Басовкой, Беловодами, Водолагами, Журавкой, Миропольем, Новеньким, Юнаковкой и Яблоновкой в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, четыре бронемашины, орудие полевой артиллерии, четыре миномета, а также станция РЭБ.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 65 400 военнослужащих, 386 танков, 296 машин пехоты, 257 бронетранспортеров, 2137 бронемашин, 2328 автомобилей, 516 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 25 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 119 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 53 единицы инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ране в пятницу сообщалось, что вертолет Ка-52м уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области.

    Накануне ВС России отразили три контратаки ВСУ в Курской области.

    На этой неделе потери ВСУ в Курской области превысили 65 тыс. военнослужащих.

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    7 марта 2025, 05:43 • Новости дня
    Жительница Курской области пострадала из-за взрыва мины «Лепесток»

    Tекст: Антон Антонов

    В Льговском районе мирная жительница пострадала из-за взрыва мины «Лепесток», женщина госпитализирована, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    «Очередная жертва украинских атак. Сегодня женщина 1979 года рождения в Льговском районе наступила на мину-лепесток», – сообщил Хинштейн в Telegram.

    В результате она получила минно-взрывную травму и травму стопы. Пострадавшая была доставлена в Курскую областную больницу. Ее жизнь находится вне опасности.

    Хинштейн обратился к жителям региона с призывом избегать перемещения в «серую зону». «Враг использует подлые атаки, пытаясь ранить наших мирных людей», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ усыпали Курскую область минами «Лепесток». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Украина подписала Оттавскую конвенцию ООН о запрете противопехотных мин. Конвенция была принята в 1997 году и обязывает страны-участницы отказаться от использования, производства и накопления противопехотных мин.

    Противопехотная фугасная мина ПФМ-1 «Лепесток» срабатывает при наступлении на нее человеком, она малозаметна и особенно опасна для мирных жителей, так как может детонировать от нагрева на солнце.

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    6 марта 2025, 13:35 • Новости дня
    ВС России отразили три контратаки ВСУ в Курской области

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» за сутки отразили три контратаки противника в Курской области, сообщили в Минобороны.

    В ходе наступления было нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад теробороны и двух штурмовых полков ВСУ около Гончаровки, Горналя, Заолешенки, Казачьей Локни, Куриловки, 1-го Княжьего, Лебедевки, Малой Локни, Махновки, Рубанщины, Старой Сорочины и Суджи, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии были поражены живая сила и техника противника рядом с Бондаревкой, Викторовкой, Гуево, Дмитрюковым, Зазулевкой, Замостьем, Колмаковым, Косицей, 2-м Княжьим, Локней, Меловым, Мирным, Черкасским Поречным, Южным в Курской области, а также Басовкой, Беловодами, Водолагами, Журавкой, Запсельем, Миропольем, Новеньким и Юнаковкой в Сумской области.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 170 военнослужащих, уничтожены танк, машина пехоты, бронетранспортер, две бронемашины, пять орудий полевой артиллерии, миномет, инженерная машина разграждения, четыре пункта управления БПЛА, отчитались в Минобороны.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 65 230 военнослужащих, 385 танков, 296 машин пехоты, 256 бронетранспортеров, 2133 бронемашины, 2315 автомобилей, 515 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 25 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 118 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 53 единицы инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне потери ВСУ Курской области превысили 65 тыс. военнослужащих

    За день до этого в Курской области за сутки были отражены пять контратак ВСУ.

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    7 марта 2025, 09:41 • Новости дня
    Вертолет Ка-52м уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области

    Минобороны сообщило об ударе вертолета Ка-52м по опорному пункту ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе боевой операции с участием вертолета Ка-52м в Курской области были уничтожены опорный пункт и личный состав ВСУ с помощью авиационных ракет, сообщило Министерство обороны.

    По данным Минобороны, российский вертолет Ка-52м в составе смешанной тактической группы нанес удар по позициям ВСУ в приграничном районе Курской области. Экипаж армейской авиации использовал авиационные ракеты, чтобы поразить опорный пункт и личный состав противника, передает РИА «Новости».

    В ходе выполнения задачи летчики выполнили пуски ракет согласно координатам, предоставленным авиационным наводчиком, уничтожив все обозначенные цели. После удара экипажи успешно провели противоракетное маневрирование на минимальной высоте, обеспечивая безопасность путем отстрела тепловых ловушек, что помогло избежать попадания ракет ПЗРК противника.

    Подтверждение уничтожения всех целей было получено от передового авиационного наводчика, что свидетельствует о полной успешности операции.

    Ранее Су-34 уничтожил авиабомбами опорный пункт ВСУ в Курской области.

    Экипаж ударного вертолета Ми-35М уничтожил опорный пункт и живую силу ВСУ в приграничном районе Курской области.

    Минобороны сообщило, что потери ВСУ в Курской области превысили 65 тыс. военнослужащих.

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    8 марта 2025, 10:09 • Новости дня
    ВС России с боями продвинулись в лесах Суджанского района

    Силовики сообщили об упорных боях российских военных в лесах Суджанского района

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные с упорными боями продвигались на запад в лесопосадках Суджанского района Курской области, противостоя элитным штурмовым подразделениям ВСУ.

    Российские военные ведут активные бои в лесопосадках Суджанского района Курской области, сообщает ТАСС. По информации силовых структур, бойцы продвигаются на запад, сталкиваясь с сопротивлением элитных штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Особое внимание уделяется зачистке восточной окраины населенного пункта Лебедевка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска успешно нанесли поражение ВСУ в районах 18 сел Курской области, военкоры сообщили о прорыве обороны ВСУ российскими войсками в Курской области, а также ВСУ разграбили храм под Суджей в Курской области.

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    7 марта 2025, 11:55 • Новости дня
    СК возбудил дело о теракте украинских военных в Погребках Курской области

    СК возбудил дело о теракте из-за убийства двух мирных жителей в Погребках

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после убийства украинскими военными двух мирных жителей в селе Погребки Суджанского района Курской области.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства двух мирных жителей в селе Погребки Курской области, сообщает ТАСС. Преступление было квалифицировано как террористический акт, совершенный украинскими вооруженными формированиями. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации.

    Согласно данным следствия, теракт произошел в период с февраля по март этого года. Военнослужащие вооруженных формирований Украины, незаконно проникшие на территорию России, совершили убийство двух местных жителей в Суджанском районе Курской области. Информация о преступлении стала известна в ходе предварительного расследования.

    В пресс-службе Главного военного следственного управления СК отметили, что в настоящее время проводятся следственные действия, включая опознание потерпевших и проведение судебных экспертиз. Следователи намерены установить и привлечь к ответственности всех лиц, причастных к этому преступлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Русском Поречном были найдены тела убитых мирных жителей, а против ВСУ было заведено дело о теракте за убийства жителей Николаева-Дарьина. Рогов призвал признать действия ВСУ в Курской области геноцидом.

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