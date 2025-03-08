ВСУ на суджанском направлении в Курской области оказались в критическом положении

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, украинские войска на суджанском направлении в Курской области оказались в сложной ситуации, поскольку до их окружения в так называемый «котел» осталось всего чуть более десяти километров, передает РИА Новости. Гагин, прибывший с рабочей поездкой в Курск, отметил, что украинские силы лишены возможности для ротации и поставок через ключевые транспортные артерии, которые в настоящее время контролируются российской стороной.

Гагин также сообщил, что украинские войска, потеряв южнодонецкий участок фронта, были вынуждены перебросить часть своих сил в ДНР. Это ослабило курскую группировку, оставив ее без резервов и тылового обеспечения. Эксперт подчеркнул, что отсутствие ротации и снабжения значительно ухудшает положение украинских военных на этом участке.

Кроме того, Гагин отметил, что украинские военные начинают осознавать, что их командование не подготовило позиции для отступления и фактически оставило их на курском фронте без поддержки. «Противник не вкладывается в отступление своих сил и бросает их, как щепки в костер, не считаясь с потерями», добавил Гагин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военный корреспондент сообщил, что Вооруженные силы Украины начали готовиться к отходу из Черкасского Поречного под Курском. Российские Вооруженные силы продвинулись в лесах Суджанского района с боями. Украинские военные разграбили храм под Суджей в Курской области.