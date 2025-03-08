Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что ВСУ предпринимают шаги по отходу из района Черкасского Поречного в Курской области.

По его данным, 95-я десантно-штурмовая бригада ВСУ будет заменена бойцами территориальной обороны.

Котенок отметил, что информация о планах ВСУ подтверждается как перехватами, так и показаниями пленных, согласно которым украинская сторона пытается вывести бригаду с территории Курской области.

Он подчеркивает, что это может быть связано с продвижением российских войск.

Также стало известно, что российские десантники сумели проникнуть в оборону украинских войск. Они продвинулись по посадкам между Журавкой и Басовкой в направлении Юнаковки, создавая угрозу дальнейшего наступления и усиливая давление на позиции ВСУ в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли поражение ВСУ около Гончаровки, Запселья, Заолешенки, Ивашковского, Казачьей Локни, 1-го Княжьего, Куриловки, Лебедевки, Локни, Махновки, Николаевки, Никольского, Новой Сорочины, Орловки, Рубанщины, Свердликово, Старой Сорочины и Суджи.

На этой неделе потери ВСУ в Курской области превысили 65 тыс. военнослужащих.