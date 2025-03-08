Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.26 комментариев
Военкор сообщил о подготовке ВСУ к отходу из Черкасского Поречного под Курском
ВСУ готовятся к выводу 95-й десантно-штурмовой бригады из Черкасского Поречного Курской области, заменяя ее бойцами территориальной обороны, сообщил военкор Юрий Котенок.
В своем Telegram-канале он указал, что ВСУ предпринимают шаги по отходу из района Черкасского Поречного в Курской области.
По его данным, 95-я десантно-штурмовая бригада ВСУ будет заменена бойцами территориальной обороны.
Котенок отметил, что информация о планах ВСУ подтверждается как перехватами, так и показаниями пленных, согласно которым украинская сторона пытается вывести бригаду с территории Курской области.
Он подчеркивает, что это может быть связано с продвижением российских войск.
Также стало известно, что российские десантники сумели проникнуть в оборону украинских войск. Они продвинулись по посадкам между Журавкой и Басовкой в направлении Юнаковки, создавая угрозу дальнейшего наступления и усиливая давление на позиции ВСУ в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли поражение ВСУ около Гончаровки, Запселья, Заолешенки, Ивашковского, Казачьей Локни, 1-го Княжьего, Куриловки, Лебедевки, Локни, Махновки, Николаевки, Никольского, Новой Сорочины, Орловки, Рубанщины, Свердликово, Старой Сорочины и Суджи.
На этой неделе потери ВСУ в Курской области превысили 65 тыс. военнослужащих.