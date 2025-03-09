Corriere della Sera: Российская армия вытесняет ВСУ, занимая территории под Курском

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские войска продолжают вытеснять Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Курской области, сообщает Lenta.ru со ссылкой на итальянскую газету Corriere della Sera. Россиянам удалось вернуть контроль над примерно двумя третями территории, на которой находились украинские силы. Данная территория составляет порядка 1,2 тыс. квадратных километров.

В статье Corriere della Sera подчеркивается, что отступление ВСУ началось после решения Соединенных Штатов приостановить военную помощь Украине. Итальянская газета утверждает, что украинские силы уже потеряли около двух третей российской территории, которую они заняли с 6 августа 2024 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России уничтожили бронетехнику Украины из США и Канады в Курской области. Кроме того, эксперт заявил о приближении финальной операции по освобождению Курской области.