Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.0 комментариев
Президент Сирии обещал не допустить гражданской войны
Ахмед аш-Шараа заявил об угрозе гражданской войны и противостоянии внешним вмешательствам
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что страна не допустит втягивания в гражданскую войну, подчеркнув угрозу со стороны остатков прежнего режима и внешних сил.
Как отметили в канцелярии президента Сирии, Ахмед аш-Шараа заявил о недопустимости втягивания Сирии в гражданскую войну, акцентируя внимание на попытках остатков прежнего режима и внешних сил спровоцировать раздор в стране, передает ТАСС.
Аш-Шараа подчеркнул, что Сирия останется стойкой и не позволит никаким внешним и местным силам погрузить ее в хаос.
Напомним, 6 марта в сирийских провинциях Латакия, Тартус и Хомс начались столкновения между силами безопасности, подчиняющимися новым властям, и сторонниками экс-президента Башара Асада. Наиболее ожесточенные бои велись в Джебле, где проживают алавиты – религиозное меньшинство, к которому относится семья Асада. В ответ власти отправили армейские части и бронетехнику в конфликтные зоны и ввели комендантский час.
На следующий день Минобороны Сирии сообщило о восстановлении контроля над прибрежными районами, а 8 марта было принято решение усилить присутствие армейских сил для обеспечения безопасности и подавления сопротивления сторонников Асадов.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье вооруженные сторонники Башара Асада атаковали газовую электростанцию в Баниясе, стремясь уничтожить энергетическую инфраструктуру города и столкнувшись с сирийскими силами безопасности. Позднее власти Сирии объявили о создании независимой комиссии для расследования вооруженных столкновений, произошедших в провинциях Латакия и Тартус.