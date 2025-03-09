Президент Сирии обещал не допустить гражданской войны

Ахмед аш-Шараа заявил об угрозе гражданской войны и противостоянии внешним вмешательствам

Tекст: Максим Попов

Как отметили в канцелярии президента Сирии, Ахмед аш-Шараа заявил о недопустимости втягивания Сирии в гражданскую войну, акцентируя внимание на попытках остатков прежнего режима и внешних сил спровоцировать раздор в стране, передает ТАСС.

Аш-Шараа подчеркнул, что Сирия останется стойкой и не позволит никаким внешним и местным силам погрузить ее в хаос.

Напомним, 6 марта в сирийских провинциях Латакия, Тартус и Хомс начались столкновения между силами безопасности, подчиняющимися новым властям, и сторонниками экс-президента Башара Асада. Наиболее ожесточенные бои велись в Джебле, где проживают алавиты – религиозное меньшинство, к которому относится семья Асада. В ответ власти отправили армейские части и бронетехнику в конфликтные зоны и ввели комендантский час.

На следующий день Минобороны Сирии сообщило о восстановлении контроля над прибрежными районами, а 8 марта было принято решение усилить присутствие армейских сил для обеспечения безопасности и подавления сопротивления сторонников Асадов.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье вооруженные сторонники Башара Асада атаковали газовую электростанцию в Баниясе, стремясь уничтожить энергетическую инфраструктуру города и столкнувшись с сирийскими силами безопасности. Позднее власти Сирии объявили о создании независимой комиссии для расследования вооруженных столкновений, произошедших в провинциях Латакия и Тартус.