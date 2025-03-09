Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.0 комментариев
В Сирии решили создать комиссию для расследования столкновений в Латакии и Тартусе
Власти Сирии объявили о создании независимой комиссии для расследования вооруженных столкновений, произошедших в провинциях Латакия и Тартус.
Администрация президента Сирийской Арабской Республики объявила о создании независимой национальной комиссии, которая займется расследованием событий, случившихся 6 марта в сирийских провинциях Латакия и Тартус, передает РИА «Новости».
В результате столкновений между местными силами безопасности и вооруженными группами, несогласными с новой властью в Дамаске, погибли и пострадали как мирные жители, так и представители военных и службы безопасности.
Комиссия обязана выявить причины конфликта и установить виновных в нападениях на граждан и на сотрудников силовых структур.
Ранее в воскресенье вооруженные сторонники Башара Асада атаковали газовую электростанцию в Баниясе, стремясь уничтожить энергетическую инфраструктуру города.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в сирийских провинциях Латакия и Тартус приостановили школьные занятия из-за вооруженных столкновений. В Восточной Сирии вооруженные лица совершили нападение на штаб сил безопасности в городе Букрас провинции Дейр-эз-Зор.