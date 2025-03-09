В Сирии решили создать комиссию для расследования столкновений в Латакии и Тартусе

Tекст: Ольга Иванова

Администрация президента Сирийской Арабской Республики объявила о создании независимой национальной комиссии, которая займется расследованием событий, случившихся 6 марта в сирийских провинциях Латакия и Тартус, передает РИА «Новости».

В результате столкновений между местными силами безопасности и вооруженными группами, несогласными с новой властью в Дамаске, погибли и пострадали как мирные жители, так и представители военных и службы безопасности.

Комиссия обязана выявить причины конфликта и установить виновных в нападениях на граждан и на сотрудников силовых структур.

Ранее в воскресенье вооруженные сторонники Башара Асада атаковали газовую электростанцию в Баниясе, стремясь уничтожить энергетическую инфраструктуру города.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в сирийских провинциях Латакия и Тартус приостановили школьные занятия из-за вооруженных столкновений. В Восточной Сирии вооруженные лица совершили нападение на штаб сил безопасности в городе Букрас провинции Дейр-эз-Зор.