На рубле появились Принцесса и Трубадур

Банк России 12 августа выпускает в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация», сообщили в пресс-службе регулятора.

Монеты выполнены в трех вариантах. Серебряная монета номиналом 3 рубля выпущена тиражом 3 тыс. штук, монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном и специальном (с цветным изображением) исполнении выпущены тиражом 450 тыс. и 50 тыс. штук соответственно, говорится в сообщении на официальном сайте ЦБ.

Первая часть мультфильма «Бременские музыканты» вышла в СССР в 1969 году. Мультфильм-музыкальная фантазия на темы одноименной сказки братьев Гримм стала популярной благодаря музыке, написанной Геннадием Гладковым с элементами рок-н-ролла.

Напомним, 31 июля ЦБ выпустил монеты с героями «Ну, погоди!».