Сотрудники МЧС спасли застрявшую в трубе под Астраханью девочку

Эксперт рассказал, как поступить с денежным переводом от незнакомца

Эксперт Дмитриев рассказал, как действовать в случае поступления средств на карту от незнакомого человека

Tекст: Татьяна Косолапова

В МВД сообщили о появлении в России новой схемы мошенничества, когда на счет жертвы поступает определенная сумма, якобы перечисленная случайно, а вернуть ее просят уже на иные реквизиты. Сотрудники полиции предупредили, что такая схема может быть использована в дальнейшем для вымогательства или оказаться транзитом похищенных средств.



«Первое, что необходимо сделать в случае, если к вам обращаются с просьбой вернуть поступившие на ваш счет по ошибке денежные средства – это проверить сам факт их поступления. Если деньги от чужака действительно поступили, необходимо сообщить в свой банк об ошибочном переводе, а также о готовности вернуть деньги. Если отправитель требует вернуть деньги на указанный им счет, то ему в ответ надо сказать, что возврат средств будет осуществлен через кредитное учреждение, а самостоятельно вы перевод делать не станете», – говорит Дмитриев.

Он подчеркивает, что при реальном ошибочном переводе отправитель должен обратиться в свой банк, который запросит случайно переведенные клиентом средства в банке получателя и, при наличии согласия получателя, деньги вернут.

«Вообще первый признак мошенничества – это просьба вернуть на счет, данные которого не совпадают с поступившим переводом (иное имя и отчество, другой счет). Но очень важно помнить, что получателю не нужно выяснять правдивость ошибки отправителя.

Алгоритм действий всегда один: сообщаем об ошибочном переводе в свой банк

и даем согласие на возврат полученных средств», – делится эксперт.

Поступать так необходимо сразу по ряду причин. Во-первых, при получении перевода полные данные отправителя в большинстве случаев недоступны – отражается лишь имя, в некоторых случаях отчество и первая буква фамилии, а также несколько цифр счета или карты. Отправка по указанным реквизитам или номеру телефона не гарантирует поступление средств именно к отправителю – а важно вернуть средства именно на тот счет, с которого поступили деньги. В противном случае полученные «по ошибке» средства будут неосновательным обогащением в случае судебного спора.

Кроме того, совершая операцию по якобы возврату, можно стать невольным участником мошеннической схемы по выводу или отмыванию средств (стать дропом).

«В случае, если отправитель случайных средств к вам на счет начинает настаивать на возврате средств "по его методу", а не через банк, и к тому же угрожает, следует записать разговор, если есть такая техническая возможность. Запись пригодится при обращении в полицию. Сообщите, что, в связи с угрозами, передаете номер телефона звонящего и данные счета получателя (на который требуют сделать перевод) в Банк России, а также в свой банк. Затем подайте заявление в полицию и прекратите общение. Такие действия позволяют выявлять данные мошенников и вносить их в "черный список" Банка России для предотвращения дальнейших противоправных действий», – объясняет специалист.

Однако, отмечает эксперт, не всегда мошенники добиваются желаемого угрозами – они могут предлагать «компенсацию» за неудобства (оставить часть суммы себе). Соглашаться на вознаграждение также нельзя – это усугубит ситуацию в случае обвинения в дропперстве.

«Мошенники используют методы социальной инженерии и к каждой своей жертве могут подобрать нужный ключ: угрожать, подкупать или давить на жалость. Важно помнить, что только соблюдение официального порядка возврата ошибочно перечисленных средств поможет избежать неприятностей. Отключите эмпатию и действуйте по правилам», – заключил Дмитриев.

Ранее эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович рассказал, что мошенники могут распространять вредоносное программное обеспечение с помощью gif-изображений, видео и картинок в Telegram.