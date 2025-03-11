11 марта исполнилось пять лет объявления пандемии ковида ВОЗ. В ней, помимо прочего, – источник сегодняшних политических войн Запада: правые и левые популисты друг против друга и вместе против «центра».0 комментариев
Алаудинов: ВС России обошли Суджу со всех сторон
Российские силы почти со всех сторон обошли город Суджа в Курской области, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов.
Суджа обжата почти со всех сторон, бои идут в ее окрестностях, сказал Алаудинов в эфире «России 1», передает ТАСС.
«Остальная же территория, она в принципе почти вся уже зачищена. Все лесопосадки, все населенные пункты, они почти уже все освобождены», – заключил генерал.
В последние сутки ВС России освободили 12 населенных пунктов и более 100 квадратных километров в Курской области.