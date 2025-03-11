Алаудинов: ВС России обошли Суджу со всех сторон

Tекст: Алексей Дегтярев

Суджа обжата почти со всех сторон, бои идут в ее окрестностях, сказал Алаудинов в эфире «России 1», передает ТАСС.

«Остальная же территория, она в принципе почти вся уже зачищена. Все лесопосадки, все населенные пункты, они почти уже все освобождены», – заключил генерал.

В последние сутки ВС России освободили 12 населенных пунктов и более 100 квадратных километров в Курской области.