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    В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Можно ли договориться с Украиной

    Весной 2022 года, когда велись переговоры в Стамбуле, российская сторона прислушалась к доводу украинцев о том, что они не могут договариваться о мире под дулом пистолета. В качестве «жеста доброй воли» российские войска оставили позиции под Киевом, ушли из Черниговской и Сумской областей. Результат – новый обман.

    18 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов В России секс есть

    Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.

    8 комментариев
    10 марта 2025, 18:06 • Новости дня

    Небензя сообщил о координации России и США по ситуации в Сирии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о координации действий с Соединенными Штатами в ответ на эскалацию насилия в Сирии.

    Соответствующее заявление Небензя сделал перед началом закрытых консультаций по сирийскому вопросу в Совете Безопасности ООН, ответив положительно на вопрос журналистов по поводу взаимодействия с США, передает ТАСС.

    Напомним, Россия и США обратились с запросом на проведение закрытых консультаций Совета Безопасности ООН по поводу обострения ситуации в Сирии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва обеспокоена проявлениями насилия в Сирии.

    10 марта 2025, 08:25 • Новости дня
    Figaro: Кузен вице-президента США Вэнса воевал за ВСУ более двух лет

    Figaro: Двоюродный брат вице-президента США Нэйт Вэнс воевал за ВСУ больше двух лет

    Tекст: Вера Басилая

    Двоюродный брат вице-президента СШАДжей Ди Вэнса Нэйт Вэнс более двух лет сражался в рядах ВСУ на Украине, участвовал боях против ВС России за Купянск, Артемовск, Красноармейск (украинское название – Покровск), сообщила Figaro.

    Вэнс ранее служил в американской морской пехоте, а после работал в нефтяной компании в Техасе, передает РИА «Новости».

    В интервью газете Figaro Нейт Вэнс рассказал, что отправился на Украину в марте 2022 года из-за любопытства и желания приключений. Он отметил, что в армию на Украине брали всех, кто когда-либо держал оружие, и часто там оказывались очень молодые люди, «почти дети», за которых было «очень страшно». За этот период он успел присоединиться к группе украинских националистов Honor и обучать новобранцев.

    Кузен вице-президента вернулся в США в январе 2025 года, перед инаугурацией Дональда Трампа. По его словам, он был разочарован конфликтами между его братом, президентом США и Владимиром Зеленским.

    Российское Минобороны не раз заявляло об уничтожении на Украине наемников из США и других стран, подчеркивая, что киевский режим использует их как «пушечное мясо». По словам наемников, украинское командование плохо координирует их действия.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что его трехлетняя дочь была напугана проукраинскими активистами, которые следовали за ними во время прогулки.

    Ранее в январе СК возбудил уголовное дело против американского наемника Майкла Джонса за участие в террористической деятельности и незаконное вторжение в Курскую область в декабре 2024 года.

    Кроме того, СК возбудил уголовное дело против гражданина США Райана О’Лири за участие в террористическом акте и наемничестве на территории Курской области.

    Следственный комитет завершил расследование по делу Дэниела Бернарда Ребара, обвиняемого в наемничестве и терроризме в Курской области в сентябре.

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    10 марта 2025, 13:28 • Новости дня
    Кремль заявил о начале восстановления отношений России и США

    Песков сообщил о начальной стадии восстановления отношений России и США

    Кремль заявил о начале восстановления отношений России и США
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и США находятся на начальной стадии восстановления двусторонних отношений, этот процесс будет долгим и трудным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия и США начали работать над восстановлением двусторонних отношений, и этот процесс обещает быть долгим. Песков подчеркнул, что ожидаемый процесс восстановления не будет простым, но важные шаги уже сделаны благодаря выраженной политической воле президентов России и США, передает РИА «Новости».

    Ранее президент США рассмотрел введение санкций и тарифов против России, если не будет достигнуто прекращение огня на Украине.

    Песков сообщал, что для нормализации отношений России и США необходимо снятие санкций, однако пока нет признаков таких шагов.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сосуществование России с Западом будет возможно лишь при условии признания последним своих ошибок и отказа от враждебной политики.

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    10 марта 2025, 12:55 • Видео
    Трамп против Маска. Началось?

    Президент США Дональд Трамп собрал совещание своей управленческой команды, на котором уточнил полномочия Илона Маска и, по сути, запретил тому увольнять чиновников. После этого он обратился к самому богатому человеку мира с открытым письмом. Что происходит?

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    10 марта 2025, 06:19 • Новости дня
    Стало известно о переговорах России и США в Саудовской Аравии на этой неделе

    Tекст: Максим Попов

    На этой неделе в Саудовской Аравии ожидаются переговоры между представителями России и США, по данным CNN, с участием украинских и российских чиновников.

    По информации телекомпании, новый раунд переговоров между Россией и США может состояться в Саудовской Аравии в ближайшие дни, передает ТАСС.

    Как отметили источники, представители американской администрации проведут встречи с украинскими и российскими чиновниками. Однако точный состав участников переговоров пока не раскрывается.

    Ранее президент США Дональд Трамп упомянул, что в Саудовской Аравии запланированы «различные переговоры». Он выразил надежду на «большой прогресс» в урегулировании украинского конфликта по итогам этих встреч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник британского премьера по нацбезопасности Джонатан Пауэлл дал советы Зеленскому перед переговорами с США в Саудовской Аравии.

    Коментарии (3)
    10 марта 2025, 03:36 • Новости дня
    Британия подготовила украинскую делегацию к переговорам с США

    Советник британского премьера дал советы Зеленскому перед переговорами с США в Саудовской Аравии

    Британия подготовила украинскую делегацию к переговорам с США
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Максим Попов

    Советник британского премьера Джонатан Пауэлл посетил Украину для консультаций с Зеленским перед переговорами с США в Джидде, предложив акцентировать внимание на препятствиях со стороны России, сообщает The Times.

    По информации издания, советник премьер-министра Британии по нацбезопасности Джонатан Пауэлл посетил Украину на минувших выходных и провел консультации с президентом Владимиром Зеленским, передает ТАСС. Пауэлл дал рекомендации по ведению переговоров с американской делегацией, которые состоятся в Саудовской Аравии 11 марта.

    Пауэлл также провел телефонные переговоры с помощником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцем, в ходе которых выразил мнение о необходимости возобновить обмен разведданными между Вашингтоном и Киевом. В Лондоне уверены, что возобновить обмен разведданными будет проще, чем добиться восстановления поставок американского оружия на Украину.

    Как отметили обозреватели The Times, в ходе беседы с Зеленским Пауэлл порекомендовал сосредоточиться на том, чтобы представить Россию как преграду к достижению мира. 

    Ранее сообщалось, что Зеленский отказался от поездки в Саудовскую Аравию на встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Вместо него на переговоры отправятся глава президентского офиса Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.


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    10 марта 2025, 14:35 • Новости дня
    Bloomberg: Советники Трампа разработали планы по ослаблению антироссийских санкций

    Bloomberg: Советники Трампа разработали планы смягчения санкций против России

    Bloomberg: Советники Трампа разработали планы по ослаблению антироссийских санкций
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Советники президента США Дональда Трампа рассматривают различные меры по ослаблению санкций против России, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, которые знакомы с обсуждениями этих планов.

    Основное внимание уделяется ограничениям в области нефти. Это обсуждение происходит на фоне приостановки переговоров о гарантиях безопасности для Украины, передает ТАСС.

    Агентство пишет, что европейские лидеры, возглавляемые Великобританией и Францией, разрабатывают собственное предложение по гарантиям безопасности для Украины. Они планируют встретиться в Париже на этой неделе для обсуждения данной темы.

    Санкции, введенные США против России, могут быть ослаблены не сразу, как сообщают источники агентства. Белый дом поручил Госдепартаменту и Минфину США разработать конкретные варианты ослабления рестрикций. Однако пока неясно, какие именно условия будет выдвигать Вашингтон в обмен на смягчение санкций.

    Ранее телекомпания CNN со ссылкой на свои источники сообщила, что на этой неделе в Саудовской Аравии ожидаются переговоры между представителями России и США. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что переговоры между Россией и США в Саудовской Аравии на этой неделе не запланированы, ни от одной из сторон не поступало информации о подготовке таких встреч.

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    9 марта 2025, 23:22 • Новости дня
    Россия и США запросили закрытые консультации Совбеза ООН по Сирии

    Россия и США запросили консультации СБ ООН из-за насилия в Западной Сирии

    Россия и США запросили закрытые консультации Совбеза ООН по Сирии
    @ Russian Foreign Ministry/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Россия и США обратились с запросом на проведение закрытых консультаций Совета Безопасности ООН по поводу обострения ситуации в Сирии.

    Россия и США обратились к Совету Безопасности ООН с просьбой провести срочные закрытые консультации по ситуации в Западной Сирии, сообщает ТАСС.

    Как отметил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, консультации могут состояться в понедельник. «Россия и США запросили срочные закрытые консультации СБ ООН в связи с насилием в отношении мирных жителей в Западной Сирии. Ожидаем, что датское председательство Совета назначит их на 10.00 по Нью-Йорку (17.00 по Москве) 10 марта», – написал Полянский.

    Напомним, 6 марта в сирийских провинциях Латакия, Тартус и Хомс начались столкновения между силами безопасности, подчиняющимися новым властям, и сторонниками экс-президента Башара Асада. Наиболее ожесточенные бои велись в Джебле, где проживают алавиты – религиозное меньшинство, к которому относится семья Асада. В ответ власти отправили армейские части и бронетехнику в конфликтные зоны и ввели комендантский час.

    На следующий день Минобороны Сирии сообщило о восстановлении контроля над прибрежными районами, а 8 марта было принято решение усилить присутствие армейских сил для обеспечения безопасности и подавления сопротивления сторонников Асадов.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, по информации курдского телеканала Rudaw, в результате боестолкновений 6 и 7 марта в Латакии, Тартусе и Хомсе погибло 745 человек, включая 532 мирных жителя.

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    9 марта 2025, 22:00 • Новости дня
    Президент Сирии обещал не допустить гражданской войны

    Ахмед аш-Шараа заявил об угрозе гражданской войны и противостоянии внешним вмешательствам

    Tекст: Максим Попов

    Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что страна не допустит втягивания в гражданскую войну, подчеркнув угрозу со стороны остатков прежнего режима и внешних сил.

    Как отметили в канцелярии президента Сирии, Ахмед аш-Шараа заявил о недопустимости втягивания Сирии в гражданскую войну, акцентируя внимание на попытках остатков прежнего режима и внешних сил спровоцировать раздор в стране, передает ТАСС.

    Аш-Шараа подчеркнул, что Сирия останется стойкой и не позволит никаким внешним и местным силам погрузить ее в хаос.

    Напомним, 6 марта в сирийских провинциях Латакия, Тартус и Хомс начались столкновения между силами безопасности, подчиняющимися новым властям, и сторонниками экс-президента Башара Асада. Наиболее ожесточенные бои велись в Джебле, где проживают алавиты – религиозное меньшинство, к которому относится семья Асада. В ответ власти отправили армейские части и бронетехнику в конфликтные зоны и ввели комендантский час.

    На следующий день Минобороны Сирии сообщило о восстановлении контроля над прибрежными районами, а 8 марта было принято решение усилить присутствие армейских сил для обеспечения безопасности и подавления сопротивления сторонников Асадов.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье вооруженные сторонники Башара Асада атаковали газовую электростанцию в Баниясе, стремясь уничтожить энергетическую инфраструктуру города и столкнувшись с сирийскими силами безопасности. Позднее власти Сирии объявили о создании независимой комиссии для расследования вооруженных столкновений, произошедших в провинциях Латакия и Тартус.

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    10 марта 2025, 12:02 • Новости дня
    Захарова опровергла сообщения о переговорах России и США на этой неделе
    Захарова опровергла сообщения о переговорах России и США на этой неделе
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что переговоры между Россией и США в Саудовской Аравии на этой неделе не запланированы, ни от одной из сторон не поступало информации о подготовке таких встреч.

    Российская сторона не намерена проводить переговоры с США в Саудовской Аравии на текущей неделе. Захарова подтвердила отсутствие планов и отметила, что соответствующей информации не поступало и от американской стороны.

    «Не планируется», – ответила Захарова на вопрос о возможности проведения встречи, добавив, что США также не предоставляли никаких данных по этому поводу, передает ТАСС.

    Ранее телекомпания CNN со ссылкой на свои источники сообщила, что на этой неделе в Саудовской Аравии ожидаются переговоры между представителями России и США.

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    10 марта 2025, 13:23 • Новости дня
    Сирийские власти заявили о стабилизации ситуации в Латакии и Тартусе

    Сирийские власти завершили операцию и стабилизировали ситуацию в Латакии и Тартусе

    Сирийские власти заявили о стабилизации ситуации в Латакии и Тартусе
    @ BILAL AL HAMMOUD/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В сирийских провинциях Латакия и Тартус после успешной военной операции восстановлена стабильность, что позволило государственным учреждениям возобновить свою работу, сообщил официальный представитель министерства обороны Сирии Хасан Абдельгани.

    Абдельгани заявил, что ситуация в провинциях Латакия и Тартус стабилизировалась. Абдельгани отметил завершение операции, целью которой было обеспечение безопасности и восстановление работы государственных учреждений, передает РИА «Новости».

    По словам представителя Минобороны, силовики успешно отразили все атаки вооруженных отрядов, обеспечив безопасность крупных населенных пунктов и контроль на большинстве автомобильных трасс в регионе.

    Ранее сирийские силы безопасности отразили атаку сторонников свергнутого Башара Асада на блокпост в Меззе.

    В результате боестолкновений 6 и 7 марта в Латакии, Тартусе и Хомсе погибло 745 человек, включая 532 мирных жителя.

    Россия и США обратились с запросом на проведение закрытых консультаций Совета Безопасности ООН по поводу обострения ситуации в Сирии.

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    9 марта 2025, 23:16 • Новости дня
    Сенатор Грэм предупредил о санкциях против России за отказ от перемирия

    Грэм намерен предложить санкции против банков и энергетики России за отказ от перемирия

    Tекст: Максим Попов

    Сенатор-республиканец Линдси Грэм планирует внести законопроект о санкциях против банковского и энергетического секторов России в случае отказа Москвы от прекращения огня на Украине.

    Сенатор-республиканец Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, заявил в эфире телеканала Fox News, что на следующей неделе намерен внести в конгресс США законопроект о введении новых санкций против России, передает РИА «Новости».

    Американский политик подчеркнул, что санкции коснутся банковского и энергетического секторов страны. Грэм отметил, что эта мера должна побудить Москву сесть за стол переговоров и прекратить огонь на Украине.

    Он пояснил, что новые санкции будут введены только в случае, если Россия откажется от прекращения огня и мирных переговоров с администрацией США. Сенатор выразил надежду, что данные меры помогут ускорить процесс достижения мирного урегулирования конфликта на Украине. Грэм также добавил, что санкции станут важным шагом в политическом давлении на Москву с целью достижения мира в регионе.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, министр финансов США Скотт Бессент заявил о готовности ввести полный пакет санкций против российской энергетики для достижения мира на Украине. Президент США сообщил, что рассматривает введение санкций и тарифов против России, если не будет достигнуто прекращение огня на Украине, призвав стороны к переговорам.

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    9 марта 2025, 22:45 • Новости дня
    В Сирии пообещали привлечь к суду виновных в расправах над мирными жителями

    Временный президент Сирии объявил о наказании участников расправ над мирными жителями

    Tекст: Максим Попов

    Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что ответственные за расправы над мирными жителями на западе страны будут привлечены к суду, вне зависимости от их статуса и полномочий.

    Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил о решительном намерении привлечь к ответственности всех, кто причастен к убийствам на западе страны, передает ТАСС. Он подчеркнул, что никто не будет освобожден от наказания, вне зависимости от занимаемой должности или уровня полномочий.

    Аш-Шараа отметил, что все, чьи действия привели к смертям мирных жителей, будут подвергнуты правосудию. «Никто не выше закона, поэтому любой, чьи руки запятнаны кровью сирийцев, рано или поздно предстанет перед судом», – заявил он в своем обращении к нации.

    По его словам, новое правительство стремится восстановить справедливость и защитить права граждан, чтобы впредь избежать подобных трагедий. Временный президент подчеркнул, что будет применено самое строгое наказание к тем, кто превысил государственные полномочия или использовал власть для своих целей.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, по информации курдского телеканала Rudaw, в результате боестолкновений 6 и 7 марта в Латакии, Тартусе и Хомсе погибло 745 человек, включая 532 мирных жителя.

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    10 марта 2025, 15:02 • Новости дня
    СВР: Британия боится диалога России и США по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Британская сторона усматривает угрозу собственным интересам из-за диалога между американской и российской сторонами, сообщила Служба внешней разведки (СВР) России.

    Британское руководство рассматривает как угрозу своим интересам продвижение диалога между США и Россией по разрешению конфликта на Украина, указало ведомство, передает ТАСС.

    «В Лондоне опасаются, что это приведет к провалу британской стратегии сдерживания Москвы, центральное место в которой занимает контроль над Украиной», – добавили в СВР.

    Также в ведомстве подчеркнули, что Британия остается поджигателем глобального конфликта.

    Ранее СВР сообщала, что руководство Евросоюза ведет «войну» против так называемых несистемных лидеров, поддерживающих президента США Дональда Трампа.

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    10 марта 2025, 05:58 • Новости дня
    Политолог назвал Стамбул вероятным местом встречи Путина и Трампа

    Политолог Озер заявил, что проведение встречи Путина и Трампа в Стамбуле зависит от Турции

    Tекст: Максим Попов

    Турецкий политолог Энгин Озер предположил, что Стамбул может стать местом переговоров лидеров России и США, но это будет зависеть от позиции Турции в текущих геополитических условиях.

    Турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер в интервью РИА «Новости» предположил, что Стамбул может стать площадкой для вероятных переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Однако окончательное решение о месте встречи будет зависеть от позиции Турции в текущем геополитическом контексте.

    По словам Озера, технически Турция является наиболее подходящей страной для проведения такой встречи, однако политические обстоятельства выделяют также Саудовскую Аравию и Индию как возможные места для переговоров. «Возможность проведения переговоров в Стамбуле полностью зависит от того, какое место займет Турция в новом геостратегическом уравнении между США, Западом и Россией», – отметил он.

    Ранее телеканал CNN сообщил, что подготовка к встрече президентов России и США ведется ускоренными темпами. Однако официального объявления о дате и месте встречи пока нет.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, по словам пресс-секретаря Российского президента Дмитрия Пескова, Минск является идеальной площадкой для переговоров между лидерами России, США и Украины, однако этот вопрос не обсуждался и не поднимался.

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    10 марта 2025, 09:41 • Новости дня
    Силы безопасности Сирии отразили атаку на блокпост в Дамаске

    Силы переходного правительства Сирии отбили нападение сторонников Асада

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сирийские силы безопасности отразили атаку сторонников свергнутого Башара Асада на блокпост в Меззе, сообщили СМИ.

    Силы безопасности переходного правительства Сирии успешно отразили нападение на блокпост в районе Меззе в Дамаске, передает ТАСС. Нападение было организовано сторонниками бывшего президента Башара Асада. По данным телеканала Al Jazeera, атака была отражена сотрудниками управления внутренней безопасности «новых сирийских властей».

    На данный момент сведений о жертвах или пострадавших не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сирии пообещали привлечь к суду виновных в расправах над мирными жителями, одновременно с этим Россия и США запросили закрытые консультации Совбеза ООН по этому вопросу. Также в Сирии задержали поддерживающих президента Асада лидеров группировок.

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    10 марта 2025, 01:04 • Новости дня
    В Сирии задержали поддерживающих Асада лидеров группировок

    В Сирии задержали лидеров группировок, поддерживающих экс-президента Асада

    Tекст: Максим Попов

    В провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии задержаны четыре лидера группировок, поддерживающих прежний режим Башара Асада, причастных к подготовке нападений на объекты переходного правительства, сообщило SANA.

    По информации агентства, силы безопасности переходного правительства Сирии провели операцию в провинции Дейр-эз-Зор, в ходе которой были задержаны четыре лидера группировок, выступающих за восстановление власти бывшего президента Башара Асада, передает ТАСС.

    Глава управления внутренней безопасности региона, Дияа аль-Омар, заявил, что задержание произошло в результате тщательно проведенного расследования и скрытого наблюдения. «В рамках постоянных усилий по обеспечению безопасности и стабильности после проведения расследования и скрытого наблюдения нам удалось задержать четырех лидеров групп, принадлежащих к остаткам бывшего режима», – сказал аль-Омар.

    По его словам, задержанные лидеры были связаны с подготовкой нападений на объекты переходного правительства Сирии и места базирования сил безопасности, подчиняющихся новым властям. Эти действия имели целью дестабилизацию ситуации в регионе, сказал он.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, по информации курдского телеканала Rudaw, в результате боестолкновений 6 и 7 марта в Латакии, Тартусе и Хомсе погибло 745 человек, включая 532 мирных жителя. Россия и США обратились с запросом на проведение закрытых консультаций Совета Безопасности ООН по поводу обострения ситуации в Сирии.

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    Как США безжалостно сожгли заживо десятки тысяч японцев

    80 лет назад, в ночь на 10 марта 1945 года, США за несколько часов сожгли заживо десятки тысяч мирных японских граждан, устроив массовую бомбардировку Токио. «Ни одна воздушная атака в истории не была настолько разрушительной», пишут об этом историки. Как американцы оправдывали столь чудовищную жестокость? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Андрей Полонский Андрей Полонский
      Не возвращаться на Запад, не идти на Восток

      В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Можно ли договориться с Украиной

      Весной 2022 года, когда велись переговоры в Стамбуле, российская сторона прислушалась к доводу украинцев о том, что они не могут договариваться о мире под дулом пистолета. В качестве «жеста доброй воли» российские войска оставили позиции под Киевом, ушли из Черниговской и Сумской областей. Результат – новый обман.

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    • Борис Акимов Борис Акимов
      В России секс есть

      Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.

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    • Трамп против Маска. Началось?

      Президент США Дональд Трамп собрал совещание своей управленческой команды, на котором уточнил полномочия Илона Маска и, по сути, запретил тому увольнять чиновников. После этого он обратился к самому богатому человеку мира с открытым письмом. Что происходит?

    • У Европы нет выбора: будет страдать

      Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины и замещению для нее всего того, что отказались предоставлять США. Но это поражение, скорее всего, временное: у Европы нет другого выбора, кроме как платить.

    • Госдеп США недостаточно покаялся

      В день начала Великого поста у католиков глава Госдепа США Марко Рубио признал, что США вели против России «прокси-войну». Это историческое признание, особенно с учетом того, что Рубио сделал его с пепельным крестом на лбу.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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