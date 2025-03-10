В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.7 комментариев
Небензя сообщил о координации России и США по ситуации в Сирии
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о координации действий с Соединенными Штатами в ответ на эскалацию насилия в Сирии.
Соответствующее заявление Небензя сделал перед началом закрытых консультаций по сирийскому вопросу в Совете Безопасности ООН, ответив положительно на вопрос журналистов по поводу взаимодействия с США, передает ТАСС.
Напомним, Россия и США обратились с запросом на проведение закрытых консультаций Совета Безопасности ООН по поводу обострения ситуации в Сирии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва обеспокоена проявлениями насилия в Сирии.